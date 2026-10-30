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Zastavil i téměř nemožné. Co na Budinského výjimečný večer říkají data?

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  8:30
Stal se jedním z hrdinů pohárového osmifinále na Letné. Ostravský fotbalový gólman Viktor Budinský proti Spartě neinkasoval, přestože na jeho bránu letělo až jedenáct střel. Jak vzácný byl jeho výkon? A pomohlo mu i štěstí? Na to odpovídají data.
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Mezi 0,1 % nejlepších výkonů

Sparta na Budinského vystřelila 36krát a jedenáct ran šlo na bránu, dohromady v hodnotě víc než tří gólů (3,25 xGOT). Brankář Baníku je tak ve statistice zabráněných gólů za jediný zápas v plusu o víc než tři góly.

Umístění střel proti Viktoru Budinskému v pohárovém osmifinále se Spartou.

Na druhou stranu mnoho střel dosahovalo průměrných hodnot šancí na vstřelení branky a Budinský čelil nejvíce střelám po centrech, které nebyly tak nebezpečné.

Jak vzácný je takový zápis?

V databázi obsahující kolem 20 tisíc utkání by průměrný gólman proti takovým střelám (počítáno přes xGOT) udržel čisté konto zhruba v 1 až 1,5 % případů. Podle zabráněných gólů patří Budinského výkon mezi nejlepší 0,1 %.

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A už samotným jedenácti střelám na bránu čelí brankář v české lize jen zhruba jednou za 80 zápasů. Ubránit přitom čisté konto se v databázi 19 lig a evropských pohárů od sezony 2021/22 (přes 19 tisíc zápasů) povedlo jen desetkrát.



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