A zase neslavil! Z gólů mám radost vnitřně, culil se sparťanský hrdina Zelený

Sparťanský obránce Jaroslav Zelený střílí gól do sítě Plzně v pohárovém semifinále. | foto: ČTK

Na tiskové konferenci novináře vyloženě bavil svým někdy až ledabylým přístupem.

Když dostal otázku, kam by středeční vítězný gól v rámci své kariéry zařadil, suše odvětil: „Do své sbírky spousty gólů jako další zásah.“

Až po chvíli dodal už trochu vážnějším tónem: „Ale ne, mám radost z každého, moc jich nedávám, a dneska byl navíc vítězný. Ale víc mě těší, že jsme to zvládli a postoupili dál.“

Vlastně nepřekvapí, že takový flegmatik jako on góly nijak zvlášť neslaví. Lépe řečeno vůbec neslaví. Ale fanouškům to přesto vrtá hlavou. U trefy v derby se to i pochopit dalo, vždyť Zelený má slávistickou minulost. Ale proti Plzni?

„Ani nevím, jak bych odpověděl. Asi mi to dělá radost vnitřně a když dá gól někdo jiný, tak to ve mně zkrátka vzbudí víc emocí. Ale třeba se to ve mně probudí a jednou to oslavím pořádně,“ usmíval se.

Jeho gólový moment přišel v 19. minutě. Využil zaváhání plzeňské obrany, naskočil si na Laciho milimetrový centr a hlavou ho poslal mimo dosah gólmana Jedličky.

Sparťan Jaroslav Zelený (vlevo) slaví gól do sítě Plzně s Janem Kuchtou.

„Havel trošku zaspal a pro stopery, za které jsem zaběhl, je tohle těžké bránit. Víc se soustředí na balon a už mě nezvládli nabrat. Ale nezlobím se, že takhle zaspali a já mohl dát gól,“ pronesl.

V této sezoně už dal góly tři a všechny byly vítězné. Na levého stopera či wingbeka, kde nastupuje možná ještě častěji, slušná bilance. Nelze se divit, že mu po derby Sparta nabídla novou smlouvu.

Trefa proti Plzni je ale zatím z pohledu celé sezony nejdůležitější, jelikož Spartě zařídila účast už ve čtvrtém finále domácího poháru v řadě. To letošní se bude hrát 14. května v Olomouci, která k němu sice nastoupí na domácím stadionu, ale bez zraněného Jana Klimenta.

„Určitě tím ztratí sílu dopředu, ale už minule jsme si vyzkoušeli, že to tam není jednoduché. Na jaře byli nepříjemní, na podzim jsme s nimi prohráli. Pro soupeře jsou nepříjemní, nechutní a makají do poslední minuty. Hlavně si přeju, ať je lepší hřiště, protože posledně se na to nedalo koukat, takže snad bude finále fotbalovější,“ přeje si Zelený. „A věřím, že taky fanoušci vytvoří skvělou atmosféru.“

Sparta bude každopádně favoritem. Nejenom díky zranění Klimenta, ale především díky výkonu, který předvedla proti Plzni. Poučila se z chyb, které tropila při ligovém fiasku (2:4) a svého soupeře nepustila k ničemu.

„V tom předchozím zápase jsme dostávali jednoduché góly, smrděl každý dlouhý balon za naši obranu. My jsme si to všechno rozebrali a i když jsme něco nevyřešili ideálně a Plzeň nás mohla potrestat, tak jsme to celkově zvládli lépe než minule,“ zhodnotil Zelený.

Přitom paradoxně právě Plzeň nastoupila v plné sestavě, zatímco Sparta udělala několik změn. Je pikantní, že se znovu utkají už v neděli na úvod nadstavby. Z poháru musí rychle přepnout na ligu, kde je čeká tuhý boj o druhé místo ještě s ostravským Baníkem.

„Nedělní zápas pro nás bude stejně důležitý jak tenhle pohárový. Jsou před námi a my musíme vyhrát pokaždé,“ zdůraznil.

Ale Sparta si nejspíš přesto bude muset vybrat, jakou soutěž upřednostní. Finále poháru se totiž už tradičně bude hrát uprostřed nadstavby. Před rokem ale do Plzně cestovala už jako jistý mistr.

„To se nám tam jelo o něco líp. V tuhle chvíli to bude možná náročnější, že bojujeme na dvou frontách, ale nic to pro nás nemění. Za mě to je lepší, než kdyby se hrálo po sezoně, protože pořád budeme v tempu,“ uzavřel Zelený.