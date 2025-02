Jak na Slavii? Do bloku, spoléhat na jeden brejk. Zaběháme si, míní kapitán Táborska

Těšíte se na střetnutí s vedoucím týmem prvoligové tabulky?

Jasně. Bude to dobrý zápas před skvělou atmosférou. Uvidíme, jestli bude plno, ale určitě přijde hodně lidí. Užijeme si to. Ve druhé lize tolik diváků na zápasy nechodí, takže pro některé kluky to bude i nová zkušenost. Věřím, že sehrajeme důstojnou roli a zápas pro nás skončí příznivým výsledkem.

Plánujete proti favoritovi spíše defenzivnější taktiku?

Rozdíl v hráčské kvalitě by měl být znát. Počítám, že většinu zápasu strávíme v hlubším obranném bloku. Ale budeme spoléhat na brejky, třeba se nám povede jim jednou dvakrát utéct a může se stát všechno. Třeba nás podcení a budeme mít šanci. Kdo ví.

I když Slavia asi bude šetřit některé opory, tak na vás může hrát třeba útočné trio Ondřej Lingr, Mojmír Chytil a Vasil Kušej. Co to s vámi dělá?

Asi si hodně zaběháme a zabráníme. (směje se) Počítáme s tím, že budeme bránit. Slavia je favorit, ale zkusíme to sehrát důstojně.

Slávistický záložník Ondřej Lingr (vpravo) obchází Sampsona Dweha z Plzně.

Jaro ve druhé lize začnete v neděli na hřišti rezervy Baníku Ostrava. Začátek jara asi rozhodne, jak si povedete, že?

Je to tak. Ale těšíme se, až to začne. Zimní pauza je ve druhé lize dlouhá, tři měsíce jsme nehráli ligový zápas. Máme kvalitu na to, abychom se dostali v tabulce výš.

Plánujete hrát dál i příští rok?

Závisí to na zdraví. Je mi 35 let, už to řešíme z roku na rok. Ale když na to budu mít, vedení a trenér mě budou chtít, tak bych pokračoval.

Baví vás to s mladými?

Jasně. Doba se změnila, dnes mají mladí jiný servis. Ale všichni se chtějí zlepšovat, pracují na sobě.