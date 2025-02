Před kluky smekám, řekl kouč Táborska. Za odměnu volno? Kdepak, v neděli hrajeme

„Ale jinak můžu říct, ze jsme si plnili, co jsme chtěli. Kluci odvedli skvělý výkon na hranici možností. Slavia byla lepší a zaslouženě vyhrála, ale byli jsme krůček od penalt, což by byla loterie. Samozřejmě jsme přežili situace, které zaváněly gólem, ale my hrajeme druhou ligu a Slavia první, takže ten rozdíl by měl být vidět,“ pokračoval.

A taky že byl.

Ve všech ukazatelích s výjimkou skóre. Slavia měla těžko uvěřitelných 33 střel, z toho 16 na bránu, a 30 rohových kopů.

„Vlastně nás ničím nepřekvapili, dalo se počítat i s tím, že nastoupí náhradníci. Ale on ten útok Lingr–Chytil–Kušej je reprezentační, takže to jsou náhradníci leda tady ve Slavii,“ pronesl Kronďák.

„Chtěli jsme dobře pokrýt střed hřiště a centry, kterých bylo moc. Dařilo se nám blokovat střely a být důrazní ve vápně, sami jsme měli dvě šance. Možná mohly skončit gólem, ale i tak smekám, jsem spokojený, kluci to zvládli výborně.“

K tomu, že Táborsko dlouho drželo čisté konto, a dokonce jako jediný tým v aktuální sezoně nedostalo na Slavii gól v základní hrací době, přispěl i brankář Martin Pastornický, jenž si připsal celkem 15 úspěšných zákroků.

„Je škoda, že ve 114. minutě dostaneme gól. Můžeme si říct, že dobrý výkon na Slavii, ale říkal jsem, že takhle přesně nechci, aby to dopadlo, že dostaneme gól pět minut před koncem. Ale velká pochvala pro kluky, odmakali to a strašně mi pomohli,“ pravil hostující hrdina.

Mrzet ho může především skutečnost, že jediný obdržený gól byl navíc dost smolný. Pechova skrytá střela zpoza vápna se od tyče odrazila do jeho zad a pak přesně na Chytilovu kopačku.

„Já jsem tu střelu celou dobu viděl. Bavili jsme se pak s trenérem gólmanů, že kdybych nebyl tak aktivní a zůstal stát, možná by to šlo ven. Já tam ale skočil a balon se mi odrazil od zad,“ popsal s trpkým úsměvem osmadvacetiletý brankář.

Na otázku, zda to byl pro něj největší zážitek, ale odpověděl poněkud překvapivě: „To určitě ne, nastoupil jsem tady asi potřetí. Chytal jsem i za Karvinou, když jsme vyhráli na Spartě 3:1, a to byl určitě největší zážitek.“

Pro něj i jeho spoluhráče šlo o vůbec první soutěžní zápas po zimní přestávce, druhá liga se totiž rozjede až tento pátek. Táborsko, které je sedmé se šestibodovou ztrátou na barážové příčky, půjde do akce v neděli proti béčku Baníku Ostrava.

A v přípravě se mimochodem utkalo také s rezervou Bayernu Mnichov (2:2).

„Pořád to byla příprava, tohle už bylo pohárové utkání, které se počítá. Ale náš výkon ukázal, že nám to asi pomohlo,“ zamyslel se Kronďák a dodal: „Celou přípravu jsem nicméně opakoval, že zápas se Slavií je skvělý, ale zajímá mě soutěž, kde se počítají body. Na soustředění o Slavii nepadlo jediné slovo, začali jsme se jí věnovat až v pondělí.“

Kronďák o ambicích Táborska pro jaro „Čeká nás těžké jaro, budeme hrát osmkrát venku. Ale středeční zápas mi ukázal, že je mužstvo připravené, jen to musíme prodat. Kvalita tady určitě je. Nebudu říkat, kolikátí chceme být, prostě chceme sbírat body a urvat co nejlepší umístění.“

Navzdory tomu jeho svěřenci dlouho sahali po senzaci.

Kromě bojovného výkonu a skvělého gólmana Pastornického se Táborsko mohlo opřít také o fanoušky, kterých z jižních Čech dorazilo navzdory pozdnímu výkopu necelých pět set.

„Když jsem přišel na rozcvičku, byl jsem překvapený. Přijelo hodně lidí a dodalo nám to vůli pro ně makat a nechat na trávníku vše,“ řekl Pastornický.

„Když jsem se podíval do našeho sektoru, nemohl jsem tomu věřit. Bylo tam i hodně dětí, snad dostanou na další den omluvenku ve škole,“ doplnil s úsměvem Kronďák.

A co hráči? Dostanou za odměnu omluvenku z tréninku?

„Ne! Volno nedám, sejdeme se a začne regenerace, volno bude až po zápase v Ostravě,“ uzavřel Kroňdák.