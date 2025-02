Zápas jsme si natáhli sami, ví slávista Chytil. Pochválil gólmana Táborska

V poslední dvou ligových utkáních odehrál jen 17 minut - všechny proti Baníku (1:0). V nedělním šlágru s Plzní pak do hry nenaskočil vůbec, jelikož útočníkem jedna nadále zůstává Tomáš Chorý.

V pohárovém duelu ale dostal Chytil příležitost spolu s dalšími hráči, kteří oscilují na hraně základní sestavy. A trenéru Trpišovskému se nakonec vyplatilo, že ho nestáhl.

Proč vám tak dlouho trvalo dát gól?

Natáhli jsme si ten zápas sami tím, že jsme se dlouho nemohli dostat do toho obranného bloku Táborska a když jsme se tam dostali, tak jsme ty šance nedali. A jak čas ubíhal, soupeř měl energii, protože věřil, že to dotáhne k výsledku, který by mu zaručil postup nebo alespoň penalty.

Váš gól potom ještě nějakou chvíli zkoumalo video, byl jste si jistý, že bude platit?

Jistý jsem si nebyl, byl jsem na hraně ofsajdu a úplně jsem nebyl přesvědčený, že gól bude platit.

Tomáš Chorý se objímá s Mojmírem Chytilem po zvládnutém osmifinále s Táborskem.

Soupeřův gólman Martin Pastornický chytal fantasticky, byli jste z něj potom mírně řečeno vydeptaní?

Už to párkrát vypadalo, že ten gól dáme a vždycky tam přišel nějaký blok nebo to gólman chytil. Takže musím souhlasit, chytal výborně a bylo to hodně těžký. Táborsko zaslouží pochvalu, ale jsme rádi, že jdeme dál.

Překvapilo vás, že zápas šel až do prodloužení? Přece jenom jste byli jasným favoritem.

Ty pohárové zápasy mohou být ošidné. Já už jsem ve své kariéře zažil tři prodloužení, takže o tom něco vím.

O víkendu vás čeká derby s Bohemians, dalším bojovným týmem.

Jdeme si pro další vítězství.