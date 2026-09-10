Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Další pohárová blamáž Sigmy, nestačila na Prostějov. Janošek: Musíme jezdit po pr...

Lukáš Jakubíček
  13:22
Dominik Fišer z Prostějova hlavičkuje v zápase se Sigmou Olomouc.

Dominik Fišer z Prostějova hlavičkuje v zápase se Sigmou Olomouc. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Prostějovský obránce Dominik Fišer hlavičkuje v utkání proti Olomouci.
Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Prostějovem. FOTO: RADIM...
Hlavičkový souboj mezi Michalem Beranem (Olomouc) a Denisem Dziubou (vlevo) z...
Michal Surzyn slaví se spoluhráčem z Prostějova gól v utkání proti Olomouci.
9 fotografií
Rok se s rokem sešel a olomoucká Sigma opět vypadla už ve třetím kole fotbalového Mol Cupu. Po loňské blamáži s divizními Novými Sady tentokrát nestačila na druholigový Prostějov. Zápas šel po výsledku 2:2 po prodloužení až do penalt. V nich na straně favorita selhala nejprve nová posila Borges a následně i střelec Kliment. Zkušený Koudelka na druhé straně už si se svým kopem bezpečně poradil a poslal svůj tým do dalšího kola.

„Z naší strany to byl velice slabý zápas. Propadák. Byly tam velmi slabé výkony jednotlivců, musíme si zápas vyhodnotit. V posledních utkáních jsme podávali slušné výkony, ale ten dnešní byl tragický,“ zlobil se po utkání trenér Sigmy Pavel Hapal.

V minulé sezoně nakoplo brzké vyřazení v poháru Olomouc k sedmizápasové sérii bez ligové porážky a taky k evropskému tažení, které skončilo až na jaře. O podobnou sérii se Hanáci pokusí i letos. „Není jiné východisko než se z toho oklepat a jít do dalšího utkání. V Plzni chceme podat co nejlepší výkon a tuhle blamáž napravit,“ vybízí Hapal.

Hanácké derby sledovalo 2130 diváků. Tribuna hostů za brankou sice nemá střechu, ale ani to nebránilo olomouckým příznivcům ve vydatném dešti naplno podporovat svůj tým. Po prohraných penaltách se ale z kotle nesl pokřik: „Bojujte za Sigmu!“

„Fanoušci na to mají právo, nemůžeme prohrát s druholigovým týmem. Ale zaznělo tam i Vždycky jsme s váma! V neděli jim to musíme vrátit. Jezdit po prdeli a podat maximální výkon,“ burcuje Janošek – jeden ze zástupců kapitána. „Nevím, co se stalo. Možná nekoncentrovanost, podcenění… Každý se musí podívat do zrcadla a říct si, jestli pro výhru udělal všechno. Zaplaťpánbůh, že hrajeme s Plzní takhle brzo a nebudeme nad tím muset dlouho přemýšlet. Budeme si sypat popel na hlavu a musíme to odčinit,“ pokračoval.

V utkání se z pohledu Sigmy ukázalo i minimálně jedno pozitivum. Svůj debutový zápas odehrál 25letý brazilský obránce Leo Borges a rozhodně naznačil svůj potenciál – rychlost a kreativita v rozehrávce. Nicméně se nevyvaroval ani chyb, když se podepsal pod úvodní gól soupeře.

Olomoučtí fanoušci v Prostějově.

V nastavení druhé části prodloužení zase předvedl své ofenzivní schopnosti. Nejdřív z dálky protáhl gólmana Mikulce a o několik vteřin později napřáhl z podobného místa znovu a krásnou ranou poslal utkání do penaltového rozstřelu. V něm ale svůj pokus – stejně jako kapitán Kliment – neproměnil.

„Do zápasu nevstoupil nejlépe, vyhodil pár balonů, ale jinak herně obstál. Ve 120. minutě vyrovnal krásnou střelou, ale potom bohužel neproměnil penaltu,“ okomentoval novou posilu Hapal.

Olomouckého kouče teď čeká dilema. V kádru mu zůstalo 33 hráčů včetně čtyř brankářů a tří dlouhodobě zraněných hráčů do pole. Olomouc byla připravená na cestu ligou i pohárem, teď musí hráčské minuty rozložit jen do jedné soutěže.

Pokud měl zápas pomoct některým hráčům k častějšímu nasazování do základní sestavy, ukázal spíš pravý opak. Už v poločase 57letý kouč čtyřikrát vystřídal. Ze hry kromě stálice Berana odešli Ekeroth, Spáčil a Mikaelsson. „Ukáže se to v dalších zápasech. Někteří hráči nás absolutně nepřesvědčili o tom, že by měli dostávat větší prostor,“ nešetřil kritikou Hapal.

„Vyřazení je průšvih, klub byl nastavený na dvě soutěže. Když jsem viděl kvalitu kádru, tak jsem věřil, že se v poháru můžeme dostat daleko. Bolí to, ale to je taky fotbal. Už jsem to zažil hodněkrát. Teď budeme hrát jen jednu soutěž, takže musíme na tréninku bojovat. Snad nás to může nakopnout,“ doplnil Janošek.

„Papírově slabší může překvapit“

Na domácí straně byla naopak po zápase vidět úleva a radost. „Za kluky jsem rád, zápas odpracovali. Jsem rád i za lidi z Prostějova, kteří v poslední době tolik radosti nezažili. Snad nám to psychicky pomůže do dalších utkání. Byl to zápas, ve kterém je potřeba i štěstí, ale vstřelili jsme dva góly, na což by se nemělo zapomínat,“ hodnotil domácí kouč Bohuslav Pilný.

Na své cestě pohárem Prostějov porazil nejprve Kuřim 7:0 a následně Všechovice 3:0. Ve třetím kole byl poprvé v roli outsidera, s ní si ale poradil bravurně. Do role favorizovaného soupeře se dokáže vžít i kapitán Prostějova Jan Koudelka: „Takové jsou pohárové zápasy. Naše utkání proti divizním soupeřům taky nebyly vůbec jednoduché. Papírově slabší tým může překvapit.“

Sparta jasně porazila Žižkov, Vojta dal hattrick. V poháru končí Olomouc

Prostějov přežil úvodní pasáž soupeře a po několika varováních ve 21. minutě udeřil zásluhou Patrika Voleského. „Připravovali jsme se na některé typy hráčů. Proti favoritovi je důležité v prvních deseti minutách nedostat gól. To se povedlo. A potom jsme se vyrovnali i herně,“ řekl Koudelka.

Hosté se dlouho nemohli do zápasu vrátit. Povedlo se jim to až na konci poločasu po střele Klimenta, která se odrazila do brány od těla prostějovského Ušiajmy. Druhá půle branky nepřinesla a šlo se do prodloužení. V něm už v první minutě outsider zaskočil favorita brankou last minute posily Michala Černáka. „Martin Šindelář říkal, že to bylo jako z učebnice. Takhle to chceme hrát, ale taky záleží na tom, co vám dovolí soupeř,“ konstatoval Koudelka.

„Když budu trošku nepokorný, byli jsme zklamaní, že jsme druhý gól nedali dřív, abychom nemuseli do prodloužení. Nicméně jsme ho dali a pak do nás Sigma bušila,“ prohlásil Pilný.

Přitom v lize to taková sláva není. Prostějov je v tabulce Chance Národní Ligy až 12., naproti tomu Sigma je o patro výš čtvrtá. Pohárové soutěže však bývají nevyzpytatelné. „Před zaplněnými tribunami, pod světly a proti takovému soupeři se vyhecuje každý, ale my to potřebujeme přenést i do ligy. Myslím, že kluci vidí, že to je nějaká cesta. Nechali na hřišti srdce a výsledek je odměnil,“ zářil Pilný.

„Chtěl bych kluky pochválit, spousta z nich nastoupila po dlouhé době od začátku. Ať už vynuceně nebo nevynuceně. Nechali jsme na lavičce Šindeláře, Koudelku, Máru Poláška. Abych řekl pravdu, přemýšleli jsme i o sobotě, chtěli jsme rozložit zátěž,“ přiznal domácí kouč.

A právě zkušení hráči v čele s Koudelkou a Šindelářem byli po svém příchodu ze střídačky hodně cítit. „Musím vyzdvihnout Prostějov, v defenzivě předvedl fantastický výkon. Co všechno odvrátil Šindelář, když nastoupil, to je fakt neskutečné. Nás to ale vůbec neomlouvá,“ prohodil olomoucký fotbalista Dominik Janošek.

Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Prostějovem. FOTO: RADIM STRACHOŇ - MAFRA a.s.

Po prohře s Kroměříží nebo remíze s nováčkem z Třince musí Prostějov v lize zabrat. Šanci bude mít už v sobotu proti dalšímu nováčkovi – České Lípě. „Můžeme být psychicky nahoře, vyřadili jsme Sigmu, což nám může pomoct. Na druhou stranu zápas v České Lípě bude úplně jiný,“ ví Koudelka.

Po fyzické stránce byl postup přes Sigmu sice náročný, ale zároveň může přinést nejen psychickou vzpruhu, ale i atraktivního soupeře v dalším kole. „Při losu tohoto kola nám v posledních čtyřech týmech zbývala Sparta a Plzeň. Pro lidi jsem chtěl jednoho z nich, ale nějaké přání nemám. Samozřejmě, Sparta, Slavia, Plzeň, ale ve čtvrtém kole už je jedno, koho chytneme. I kdyby přijel Baník, to by pro lidi v okolí bylo zase něco zajímavého. Dnes byla skvělá návštěva. Sám jsem nečekal, že přijde tolik lidí,“ usmál se kapitán.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Eindhoven vs. ŠachtarFotbal - 1. kolo - 10. 9. 2026:Eindhoven vs. Šachtar //www.idnes.cz/sport
10. 9. 18:45
  • 1.50
  • 4.98
  • 6.10
Fenerbahce vs. AS ŘímFotbal - 1. kolo - 10. 9. 2026:Fenerbahce vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
10. 9. 18:45
  • 3.51
  • 3.75
  • 2.10
Como vs. RB LipskoFotbal - 1. kolo - 10. 9. 2026:Como vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
10. 9. 21:00
  • 1.79
  • 4.23
  • 4.26
Slavia vs. LensFotbal - 1. kolo - 10. 9. 2026:Slavia vs. Lens //www.idnes.cz/sport
10. 9. 21:00
  • 2.74
  • 3.65
  • 2.58
Manchester Utd. vs. SabahFotbal - 1. kolo - 10. 9. 2026:Manchester Utd. vs. Sabah //www.idnes.cz/sport
10. 9. 21:00
  • 1.09
  • 12.50
  • 25.80
Bayern vs. Bodo/GlimtFotbal - 1. kolo - 10. 9. 2026:Bayern vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
10. 9. 21:00
  • 1.08
  • 14.70
  • 26.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

OBRAZEM: Rekordy i pikantní přesuny. Jaké týmy v české lize nakoupily nejlépe?

Jan Bořil, Matěj Jurásek a Ange N’Guessan

V elitních evropských soutěžích skončilo přestupové období minulé úterý, v české fotbalové lize až o týden později, čehož některé kluby ještě využily k posílení na poslední chvíli. A kdo nakoupil...

Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice

Sestřih zápasu
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.

Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia v 7. kole porazila Zbrojovku Brno 4:0, když dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to...

Další pohárová blamáž Sigmy, nestačila na Prostějov. Janošek: Musíme jezdit po pr...

Dominik Fišer z Prostějova hlavičkuje v zápase se Sigmou Olomouc.

Rok se s rokem sešel a olomoucká Sigma opět vypadla už ve třetím kole fotbalového Mol Cupu. Po loňské blamáži s divizními Novými Sady tentokrát nestačila na druholigový Prostějov. Zápas šel po...

10. září 2026  13:22

Skalák otevřeně o Dynamu: Trenér nechtěl být loutka. Nechápu, proč to majitelka drží

Premium
Jiří Skalák se raduje z gólu se spoluhráči z Českých Budějovic (24. září 2025).

Tři roky v Českých Budějovicích by mu vydaly na celou knihu zážitků a zkušeností. A byla by to pořádně silná vazba. Bývalý reprezentační záložník Jiří Skalák zažil Dynamo v jeho nejhorších sezonách,...

10. září 2026

Vojtův první hattrick. Chci Spartě pomoct i v důležitějších zápasech, hlásí útočník

Sparťanský útočník Matyáš Vojta slaví gól v domácím poháru proti Viktorii...

V dresu Sparty měl dosud na kontě jediný gól. Teď přidal další a nakonec se z toho vyklubal první profesionální hattrick. „Každý útočník chce dávat góly a já dlouho žádný nedal, takže mám radost a...

10. září 2026  10:49

Touré se proti PSG zapsal do historie. Zkopíroval bych úplně vše, žasl po debaklu

Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který vedl tým ve fotbalové Lize...

Prožil výjimečný večer, když jako první africký trenér vedl tým v Lize mistrů, zároveň však přihlížel nejvyšší porážce Slovanu Bratislava v novodobé historii soutěže. Yaya Touré označil fotbalisty...

10. září 2026  9:36

Přísnost je lék! Spartu má oživit návrat drsňáka, který si v týmu kamarády nehledá

Christian Clarup, vedoucí fyzické přípravy Sparty.

Něco se asi stát muselo. Hrůzostrašný rozjezd sezony, nejhorší za posledních třicet let, sotva mohl nechat šéfy fotbalové Sparty v klidu. A když už se po pádu na desáté místo tabulky rozhodli říznout...

10. září 2026  9:20

Test, který ukáže, jestli jsme se posunuli, říká Trpišovský před startem Ligy mistrů

Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, odpovídá na tiskové konferenci před zápasem...

Při společné otázce na „jinou“ Slavii si trenér Jindřich Trpišovský vzal slovo jako první. „Dám tady Michalovi čas na přemýšlení,“ mrknul na vedle sedícího středopolaře Sadílka. Kouč pražského celku...

10. září 2026  8:18

Chyběli mi fanoušci, ale chápu je, řekl Priske. Změny v týmu? Snad nás nakopnou

Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu s Viktorií Žižkov.

Když dorazil mezi novináře, pozdravil svým typickým „Dobrý večer.“ Bylo znát, že se mu ulevilo, když jeho svěřenci na půdě Viktorie Žižkov splnili povinnost. „Dlouho jsme se do toho nemohli dostat,...

10. září 2026  6:36

Jednal s Benfikou i Laziem, přesto zůstává. Chaloupek tvrdí: Pořád mám Slavii co dát

Premium
Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje z gólu.

V létě měli kromě orla, který je symbolem obou slavných klubů, ještě jeden společný zájem. Štěpána Chaloupka, oporu slávistické obrany, chtěli jak do Benfiky Lisabon, tak do Lazia Řím. Portugalský...

10. září 2026

Torres řídil výhru obhájců z PSG nad Slovanem. V LM slavily Arsenal i Barcelona

Ferran Torres oslavuje hattrick s Ousmanem Dembélém z Paris Saint-Germain v...

Šesti středečními zápasy pokračoval program úvodního kola fotbalové Ligy mistrů. Paris St. Germain začal cestu za třetím triumfem v řadě výhrou nad Slovanem Bratislava 6:1, hattrickem se blýskl...

9. září 2026  18:30,  aktualizováno  23:22

Jablonecký Novák měl před zápasem těžké nohy. A vidíte, dal jsem hezký gól, smál se

Filip Novák (vpravo) slaví se spoluhráči z Jablonce gól proti Baníku Ostrava.

V závěru prvního poločasu napřáhl levačkou z více než dvaceti metrů a míč po odrazu od břevna zaplul do brány. Obránce Filip Novák nádhernou střelou nastartoval domácí výhru fotbalistů Jablonce,...

9. září 2026  22:13

Sparta jasně porazila Žižkov, Vojta dal hattrick. V poháru končí Olomouc

Radost sparťanských fotbalistů po trefě Matyáše Vojty proti Viktorii Žižkov.

Sparťanští fotbalisté slaví postup do osmifinále domácího poháru. V derby na půdě druholigové Viktorie Žižkov zvítězili přesvědčivě 5:0, když hattrick zaznamenal útočník Vojta. Po jedné trefě přidali...

9. září 2026  19:02,  aktualizováno  21:29

Hradec Kr. - Plzeň 0:0, bezbranková dohrávka plná neproměněných šancí

Sestřih zápasu
Zleva Mick van Buren (Hradec Králové) v souboji o míč s Merchasem Doskim z...

Hradec Králové remizoval v dohrávce 5. kola fotbalové Chance Ligy s Plzní 0:0. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23....

9. září 2026  19:01,  aktualizováno  21:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet