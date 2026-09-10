„Z naší strany to byl velice slabý zápas. Propadák. Byly tam velmi slabé výkony jednotlivců, musíme si zápas vyhodnotit. V posledních utkáních jsme podávali slušné výkony, ale ten dnešní byl tragický,“ zlobil se po utkání trenér Sigmy Pavel Hapal.
V minulé sezoně nakoplo brzké vyřazení v poháru Olomouc k sedmizápasové sérii bez ligové porážky a taky k evropskému tažení, které skončilo až na jaře. O podobnou sérii se Hanáci pokusí i letos. „Není jiné východisko než se z toho oklepat a jít do dalšího utkání. V Plzni chceme podat co nejlepší výkon a tuhle blamáž napravit,“ vybízí Hapal.
Hanácké derby sledovalo 2130 diváků. Tribuna hostů za brankou sice nemá střechu, ale ani to nebránilo olomouckým příznivcům ve vydatném dešti naplno podporovat svůj tým. Po prohraných penaltách se ale z kotle nesl pokřik: „Bojujte za Sigmu!“
„Fanoušci na to mají právo, nemůžeme prohrát s druholigovým týmem. Ale zaznělo tam i Vždycky jsme s váma! V neděli jim to musíme vrátit. Jezdit po prdeli a podat maximální výkon,“ burcuje Janošek – jeden ze zástupců kapitána. „Nevím, co se stalo. Možná nekoncentrovanost, podcenění… Každý se musí podívat do zrcadla a říct si, jestli pro výhru udělal všechno. Zaplaťpánbůh, že hrajeme s Plzní takhle brzo a nebudeme nad tím muset dlouho přemýšlet. Budeme si sypat popel na hlavu a musíme to odčinit,“ pokračoval.
V utkání se z pohledu Sigmy ukázalo i minimálně jedno pozitivum. Svůj debutový zápas odehrál 25letý brazilský obránce Leo Borges a rozhodně naznačil svůj potenciál – rychlost a kreativita v rozehrávce. Nicméně se nevyvaroval ani chyb, když se podepsal pod úvodní gól soupeře.
V nastavení druhé části prodloužení zase předvedl své ofenzivní schopnosti. Nejdřív z dálky protáhl gólmana Mikulce a o několik vteřin později napřáhl z podobného místa znovu a krásnou ranou poslal utkání do penaltového rozstřelu. V něm ale svůj pokus – stejně jako kapitán Kliment – neproměnil.
„Do zápasu nevstoupil nejlépe, vyhodil pár balonů, ale jinak herně obstál. Ve 120. minutě vyrovnal krásnou střelou, ale potom bohužel neproměnil penaltu,“ okomentoval novou posilu Hapal.
Olomouckého kouče teď čeká dilema. V kádru mu zůstalo 33 hráčů včetně čtyř brankářů a tří dlouhodobě zraněných hráčů do pole. Olomouc byla připravená na cestu ligou i pohárem, teď musí hráčské minuty rozložit jen do jedné soutěže.
Pokud měl zápas pomoct některým hráčům k častějšímu nasazování do základní sestavy, ukázal spíš pravý opak. Už v poločase 57letý kouč čtyřikrát vystřídal. Ze hry kromě stálice Berana odešli Ekeroth, Spáčil a Mikaelsson. „Ukáže se to v dalších zápasech. Někteří hráči nás absolutně nepřesvědčili o tom, že by měli dostávat větší prostor,“ nešetřil kritikou Hapal.
„Vyřazení je průšvih, klub byl nastavený na dvě soutěže. Když jsem viděl kvalitu kádru, tak jsem věřil, že se v poháru můžeme dostat daleko. Bolí to, ale to je taky fotbal. Už jsem to zažil hodněkrát. Teď budeme hrát jen jednu soutěž, takže musíme na tréninku bojovat. Snad nás to může nakopnout,“ doplnil Janošek.
„Papírově slabší může překvapit“
Na domácí straně byla naopak po zápase vidět úleva a radost. „Za kluky jsem rád, zápas odpracovali. Jsem rád i za lidi z Prostějova, kteří v poslední době tolik radosti nezažili. Snad nám to psychicky pomůže do dalších utkání. Byl to zápas, ve kterém je potřeba i štěstí, ale vstřelili jsme dva góly, na což by se nemělo zapomínat,“ hodnotil domácí kouč Bohuslav Pilný.
Na své cestě pohárem Prostějov porazil nejprve Kuřim 7:0 a následně Všechovice 3:0. Ve třetím kole byl poprvé v roli outsidera, s ní si ale poradil bravurně. Do role favorizovaného soupeře se dokáže vžít i kapitán Prostějova Jan Koudelka: „Takové jsou pohárové zápasy. Naše utkání proti divizním soupeřům taky nebyly vůbec jednoduché. Papírově slabší tým může překvapit.“
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Prostějov přežil úvodní pasáž soupeře a po několika varováních ve 21. minutě udeřil zásluhou Patrika Voleského. „Připravovali jsme se na některé typy hráčů. Proti favoritovi je důležité v prvních deseti minutách nedostat gól. To se povedlo. A potom jsme se vyrovnali i herně,“ řekl Koudelka.
Hosté se dlouho nemohli do zápasu vrátit. Povedlo se jim to až na konci poločasu po střele Klimenta, která se odrazila do brány od těla prostějovského Ušiajmy. Druhá půle branky nepřinesla a šlo se do prodloužení. V něm už v první minutě outsider zaskočil favorita brankou last minute posily Michala Černáka. „Martin Šindelář říkal, že to bylo jako z učebnice. Takhle to chceme hrát, ale taky záleží na tom, co vám dovolí soupeř,“ konstatoval Koudelka.
„Když budu trošku nepokorný, byli jsme zklamaní, že jsme druhý gól nedali dřív, abychom nemuseli do prodloužení. Nicméně jsme ho dali a pak do nás Sigma bušila,“ prohlásil Pilný.
Přitom v lize to taková sláva není. Prostějov je v tabulce Chance Národní Ligy až 12., naproti tomu Sigma je o patro výš čtvrtá. Pohárové soutěže však bývají nevyzpytatelné. „Před zaplněnými tribunami, pod světly a proti takovému soupeři se vyhecuje každý, ale my to potřebujeme přenést i do ligy. Myslím, že kluci vidí, že to je nějaká cesta. Nechali na hřišti srdce a výsledek je odměnil,“ zářil Pilný.
„Chtěl bych kluky pochválit, spousta z nich nastoupila po dlouhé době od začátku. Ať už vynuceně nebo nevynuceně. Nechali jsme na lavičce Šindeláře, Koudelku, Máru Poláška. Abych řekl pravdu, přemýšleli jsme i o sobotě, chtěli jsme rozložit zátěž,“ přiznal domácí kouč.
A právě zkušení hráči v čele s Koudelkou a Šindelářem byli po svém příchodu ze střídačky hodně cítit. „Musím vyzdvihnout Prostějov, v defenzivě předvedl fantastický výkon. Co všechno odvrátil Šindelář, když nastoupil, to je fakt neskutečné. Nás to ale vůbec neomlouvá,“ prohodil olomoucký fotbalista Dominik Janošek.
Po prohře s Kroměříží nebo remíze s nováčkem z Třince musí Prostějov v lize zabrat. Šanci bude mít už v sobotu proti dalšímu nováčkovi – České Lípě. „Můžeme být psychicky nahoře, vyřadili jsme Sigmu, což nám může pomoct. Na druhou stranu zápas v České Lípě bude úplně jiný,“ ví Koudelka.
Po fyzické stránce byl postup přes Sigmu sice náročný, ale zároveň může přinést nejen psychickou vzpruhu, ale i atraktivního soupeře v dalším kole. „Při losu tohoto kola nám v posledních čtyřech týmech zbývala Sparta a Plzeň. Pro lidi jsem chtěl jednoho z nich, ale nějaké přání nemám. Samozřejmě, Sparta, Slavia, Plzeň, ale ve čtvrtém kole už je jedno, koho chytneme. I kdyby přijel Baník, to by pro lidi v okolí bylo zase něco zajímavého. Dnes byla skvělá návštěva. Sám jsem nečekal, že přijde tolik lidí,“ usmál se kapitán.