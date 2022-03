Rada: Gól na 3:3? Roh neměl být, smutné. Sudí si mohli dát u videa mariáš

Jablonec sehrál na Letné bláznivý zápas. Vedl, pak během chvíle o náskok přišel, vzápětí si ho za pár minut vzal zpátky. A držel stav 3:2 dlouho, od padesáté sedmé minuty téměř do půlky netradičně dlouhého nastavení.

Až po rohu srovnal exjablonecký střelec Tomáš Čvančara. Hosté protestovali, protože měli za to, že Sparta vůbec rohový kop neměla zahrávat. A Rada po zápase souhlasil.

„Nemám hráčům co vytknout. Roh to nebyl, to je na tom to smutné. Musel jsem hráče v kabině uklidňovat, protože podle záběrů, co máme, jsme měli z mého pohledu kopat od brány,“ divil se kouč.

Dali jste na Spartě tři góly, přesto to na úspěch nestačilo. Jste naštvaný, zklamaný, jaké se ve vás mísí pocity?

Chyby najdete v každém zápase. Hráčům jsem poděkoval za přístup. Když venku dáte tři góly, měli byste v uvozovkách aspoň bod urvat. Nepodali jsme špatný výkon, byli jsme Spartě rovnocenným soupeřem. Mrzí mě vypadnutí, byl to zápas jako na houpačce.

Vyrovnávací gól jste inkasovali až v páté nastavené minutě...

Kolik se nastavovalo? Dvacet? Já si myslel, že jsme v hokeji.

Jedenáct. Co jste na tak dlouhé nastavení říkal? Vzniklo takřka sedm minut trvajícím přezkumem druhé branky Jablonce.

I ten hokej se hraje kratší dobu... Dokud budu žít a dělat fotbal, tak video neberu. Ať to na sebe vezme rozhodčí na hřišti! Jenže dneska jsou to alibisti. Pomezní nechávají dohrávat desetimetrový ofsajd a hráči se můžou zbytečně zranit. Nám na pravidlové komisi pak vysvětlují, že to mají pískat hned. Tudy fotbal nevede, fotbal je jen jeden - ten, který jsem zažil já, a který mě baví.

Vysvětloval vám třeba čtvrtý rozhodčí, co se u druhého gólu vašeho týmu řešilo?

Já je nechápu. Neznám ty pravidla, ale oni sami je taky nevědí. To je nejhorší. Říkám vám, jestli je penalta, tak ji písknu, když ji vidím. Pak taky pět minut čekáte, jestli se můžete radovat z gólu... Ještě jsem neviděl, že by pomezní běžel k hlavnímu na VAR. Asi mu byla zima, tak se proběhnul, aby se zahřál. Divím se, že nepřiběhl ještě z druhé strany, mohli si dát mariáš.

Celou sezonu vás v lize trápí efektivita, ale v poháru dáte na Spartě tři góly. Čím to je?

Taky nad tím přemýšlím. (úsměv) V lize jsme nedávali, co nám vycházelo v minulých sezonách. Otočilo se proti nám štěstí, ale musíme se z toho dostat. Doufám, že nám aspoň ty góly zvednou sebevědomí, až hráči překousnou to vyřazení. Chtěli jsme postoupit.

Mohla v prodloužení rozhodnout i kvalita širšího kádru Sparty?

To ne. Dali gól, my ne. Sparta má samozřejmě větší kádr, ale já si na náš nestěžuju.

Jak obtížné bude dát tým dohromady na víkendové utkání? Sto dvacet minut se asi moc nehodí.

Prodloužení ani jeden z nás nechtěl, Spartu taky čeká těžké utkání: derby. Uvidíme hlavně, jak na tom kluci budou zdravotně, někteří si sáhli na dno.

Proberme absence a zranění. Nejprve starosti se stopery, na poslední chvíli vypadl Vojtěch Kubista. Proč?

Věděli jsme, že má problémy, ráno byl na vyšetření. Nakonec hrát nemohl, hrábli jsme po jiném a Štěpánek nehrál špatně.

Jak je na tom Václav Pilař, který musel odstoupit?

Hodně špatně, na kotník mu spadl protihráč. U Vency je zdraví na tenkých provázcích, uvidíme.

Scházel také Václav Kadlec. Počítali jste s ním? Proti Spartě by měl extra motivaci.

Měl bohužel v úterý večer horečku. Počítali jsme s ním, že by na Spartě, kde prožil skoro celou kariéru, zasáhl do zápasu. Doufám, že bude brzy zdravý a zapojí se do tréninku.