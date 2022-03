Jak Hložek parádně trefil finále. Láďa Krejčí na mě řval, ať rozhodnu

Proti Plzni v polovině února zajistil v nastavení aspoň domácí remízu 2:2. V odvetě Konferenční ligy na hřišti Partizanu jen snižoval na 1:2.

Až teď mohl Hložek svou trefu skutečně oslavit, byla totiž vítězná.

Sparťané s Jabloncem prohrávali 0:1 a 2:3, ale během jedenáctiminutového nastavení druhé půle útočník Tomáš Čvančara druhou trefou v zápase vyrovnal.

A chvíli po rozehrání prodloužení přišla Hložkova chvíle. Soupeřův stoper Jakub Martinec se asi na ten opakovaný záběr nebude dívat rád...

Devatenáctiletý reprezentant jej prostým naznačením pohybu naprosto zmátl. Martinec se otočil na špatnou stranu, Hložek se uvolnil a povedenou ranou levačkou pod břevno poslal Spartu do finále.

„Když běžela asi osmdesátá minuta, tak Láďa Krejčí mladší na mě řval, že to mám vzít na sebe a že to mám rozhodnout. Je super, že se to povedlo,“ popisoval pro klubovou televizi.

Jinak se nicméně Hložkovi výkon Sparty příliš nezamlouval. Vždyť tolik gólů dostala doma naposledy v říjnu v Evropské lize od Lyonu (3:4).

„Nebyl to zápas podle našich not a plánů. Chtěli jsme ho odehrát klidněji, být silní na balonu a Jablonec do ničeho nepustit. To se nám bohužel nepovedlo. V první půli jsme dostali z jedné šance gól a potom ve druhém poločase ze standardky, to se nemůže stávat,“ zlobil se.

Potěšující alespoň je, že Sparta, jež o víkendu zdolala doma Zlín 2:0, zvítězila podruhé v řadě, což po nepovedeném vstupu do jara potřebovala. Zvlášť před nedělním derby se Slavií.

„Věděli jsme, že potřebujeme najet na vítěznou vlnu po té nepovedené sérii proher a vypadnutí s Partizanem. Věděli jsme, že potřebujeme herní pohodu. Neřekl bych, že to s Jabloncem bylo nějak kvalitní, ale důležité je, že jsme vyhráli. Musíme se se zkoncentrovat na derby a zvládnout ho,“ dodal.