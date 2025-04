ONLINE: Baník - Olomouc, vítěz bude hrát finále poháru na domácím stadionu

Ve druhém semifinále se ve středu utká obhájce Sparta s Plzní. Jelikož mají oba vyšší pětiletý pohárový koeficient, bude se finále 14. května hrát právě na půdě jednoho z dvojice Baník-Olomouc.

Baník je v semifinále poprvé od ročníku 2018/19 a usiluje o první trofej po dlouhých dvaceti letech. Na jaře má skvělou formu, v lize bojuje o druhé místo a účast v předkole Ligy mistrů. Pokud by mu to ale nevyšlo, jakožto vítěz poháru by mohl jít alespoň do závěrečného předkola Evropské ligy, a tak má o motivaci postaráno.

ONLINE: Baník Ostrava – Sigma Olomouc První semifinále MOL Cupu sledujeme minutu po minutě

Proti Olomouci je favoritem, ale neměl by ji podcenit. Sigma si ve čtvrtfinále překvapivě poradila se Slavií (1:0) a o víkendu se díky ztrátám konkurentů posunula do nejlepší šestky Chance Ligy.

V roce 2012 pohár vyhrála, bude mít v květnu příležitost to zopakovat?