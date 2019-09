Prostějov na Liberec neměl. Ale ostudu jsme neudělali, říká kouč

„Liberec byl strašně těžký los. Má výborné mužstvo, my se s ním chtěli poměřit, myslím, že jsme neudělali ostudu, nehráli jsme špatně, i když soupeř měl víc šancí. Chtěli jsme trošku domácí potrápit, což se podařilo. Postup Liberce je však zcela zasloužený,“ uznal prostějovský trenér Oldřich Machala.

O vítězství favorit U Nisy před nejvěrnějšími fanoušky rozhodl už v prvním poločase.

„V utkání šlo o to, jestli si ho zkomplikujeme a dáme soupeři možnost, aby nás potrápil. Jsem rád, že se to nestalo a postupujeme dál. Prostějov má zkušené hráče, byl pro nás nepříjemným protivníkem,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Oproti poslednímu ligovému utkání v Opavě udělali liberečtí trenéři šest změn v základní sestavě. V brance dostal místo Nguyena šanci Knobloch, nehráli Breite, Oscar a Kačaraba, kteří dostali v Opavě čtvrtou žlutou a v dalším ligovém zápase se bez nich bude muset Liberec obejít.

V 10. minutě se Potočného centr z levé strany snesl až na zadní tyč k Peškovi, ten zakončoval zblízka z úhlu, brankář Mucha však jeho střelu chytil. Blízko gólu byl i Musa, z malého vápna však překopl branku.

Ve 26. minutě už Liberec převahu využil a šel do vedení: Potočný centroval na zadní tyč a Chaluš, který dostal poprvé šanci v základní sestavě, hlavou prostřelil Muchu - 1:0.

Po půlhodině hry pak Musa po přímém kopu Karafiáta trefil tyč. V 41. minutě dostal krásný balon za obranu Baluta a tváří v tvář brankáři se trefil prudce pod břevno. „První gól Chaluše otupil soupeřovu aktivitu, Balutova trefa nám pak dodala klid,“ konstatoval Hoftych.

Na 3:0 zvyšoval chvíli po změně stran Koscelník, který hlavičkoval sám před brankou zblízka po centru Hybše. Další šance Liberec zahodil a v 72. minutě snížil Šteigl parádní technickou střelou k tyči na 3:1.

„Soupeř si dobře navedl míč kolem našeho hráče, balon mi na chvíli zmizel a on to obstřelil. Ani nevím, kde přesně střela skončila,“ řekl brankář Milan Knobloch. „Jsem rád, že jsme utkání zodpovědně zvládli, celou dobu jsme kontrolovali hru a soupeř se dostával jen do ojedinělých příležitostí. Naše vítězství mohlo být i vyšší.“

Fotbalisty Olomouce utkání 3. kola teprve čeká. Sehrají ho příští úterý doma proti druholigové Líšni. „Nás teď čeká těžký zápas s Chrudimí, takže toho máme dost,“ vyhlíží Machala druholigovou domácí bitvu.