Hradec přijel se čtyřmi ligovými porážkami v řadě, ale druhé prodloužení proti ligovému týmu za sebou už Prostějovu nevyšlo. „Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř, který ale není v pohodě. Mají výsledkové i personální problémy. Zápas byl podobný jako s Olomoucí, ze začátku nás přehrávali, ale postupně jsme začali být nebezpeční, a to soupeře vždycky trošku znervózní,“ hodnotil prostějovský trenér Bohuslav Pilný.
V poměrně klidném zápase ho rozlítila situace ze 109. minuty. Po centru Koudelky zatáhl ve vápně hostující Horák za dres Matěje Kolaříka. Sudí Černý sice komunikoval s asistenty u videa, ale ti situaci neposoudili jako zjevné pochybení.
„Viděl jsem video a jsem naštvaný. Respektuju to, co se dělo na hřišti, že jsme nedali šance, ale... To, co jsem teď zpětně viděl, to je bláznovství, nerozumím tomu,“ zlobil se Pilný. „Jasná penalta. Dres byl natažený a Koli by se dostal před bránu. Na co tam VAR je? V zápase jsem byl v klidu, ale teď mě to rozhodilo.“
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O chvíli později zápas rozhodl po nedorozumění v prostějovské obraně Umar. „Nevypadalo to dobře. Neměli bychom dostat gól po asistenci přímo od Zadražila. Mezi kluky došlo ke špatné komunikaci. Je to škoda, 1:2 byl hratelný výsledek,“ posteskl si Pilný. „Gratuluju Hradci k postupu do čtvrtfinále, jsou pár zápasů od Evropy.“
Šéf prostějovské lavičky nechal v základní sestavě z nedělního ligového zápasu proti rezervě Slavie jenom tři hráče. Oproti vítěznému duelu se Sigmou nastoupili pouze čtyři fotbalisté. „Nějaké hráče jsme chtěli protočit, hráli jsme v jiném rozestavení, ale jde to ruku v ruce s nedělním výsledkem se Slavií. Teď musíme zjistit zdravotní stav, neděle se blíží,“ nastínil kouč, který v minulosti trénoval i Hradec.
Aktivní byl v prvním poločase bývalý hradecký hráč Jan Kadlec. Do jedné šance se sám dostal, druhou připravil spoluhráči Černákovi. Trenér jej ale stáhl už v poločase. „Honza nám pomohl, ale dostal žlutou. Nicméně asi by stejně šel o poločase dolů, abychom měli připravené i další beky,“ vysvětlil Pilný.
Prostějov se do osmifinále českého poháru dostal naposledy v roce 1995. Tenkrát prohrál s Jihlavou 1:2 po penaltách. O 31 let později byl ligovému soupeři důstojným sokem. Hostům několika skvělými zákroky pomohl brankář Zadražil.
„Výsledkově se Prostějovu sice teď nedaří, ale myslím si, že hrají velice dobře a přeju jim, aby se zvedli. Čekali jsme těžký zápas. Mám rád trenéra Pilného, je tady skvělé prostředí a krásný stadion. Věřím tomu, že to zvládnou. Hodně nám to ztížili,“ chválil soky trenér Hradce David Horejš.
Takový přístup chceme i v lize. Máme ultimátum
Pohárová jízda skončila, ale hlavní úkol zůstává stejný – zachránit se ve druhé lize. Přesto Pilného mrzelo, že už další molcupové utkání jeho tým nepřidá.
„Když už jsme tady byli, tak jsme chtěli postoupit. Týdenní přípravu to samozřejmě trochu rozhodí, ale kluci chtějí hrát proti takovým hráčům a je to pro ně dobrá škola. Navíc je i lepší atmosféra na stadionu, takže jeden zápas bychom si rádi ještě zahráli,“ usmál se 53letý kouč Prostějova a vítěz ligy z roku 2002, kdy hrával za Liberec.
Skalp Sigmy a prodloužení s Hradcem jsou skvělé milníky. Oba soupeři se v posledních dvou letech představili v pohárové Evropě. V reprezentační přestávce navíc Prostějov porazil v přátelském utkání dalšího ligistu ze Zlína. V Chance Národní lize už to taková sláva není. Hanáci jsou s deseti body předposlední.
„Na silnější týmy se hráči vyhecují, ale v lize máme problémy. Takový přístup a v určitých fázích i kvalitu jako dnes potřebujeme i v mistrovských zápasech,“ vybízí Pilný.
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Po pěti remízách v lize naposledy o víkendu schytali jeho hráči debakl 1:5 proti rezervě pražské Slavie. „Z posledních dvaceti minut se Slavií mi byla hanba. Dnes to tak nebylo, naopak jsem se chvílemi dmul pýchou z předvedené hry,“ řekl Pilný.
Prostějovští bojovali o záchranu už v posledních čtyřech ročnících. Vždycky to nakonec zvládli. V této sezoně je tabulka vyrovnaná a tři výhry v řadě můžou i týmy ze spodních pater katapultovat do první poloviny tabulky. Jediná výhra a sedm remíz ale není stav, se kterým by na Hané byli spokojení.
„Určitě se cítím pod tlakem, nejsem úplně hloupý. Vím, jak to ve fotbale chodí. Dlouho jsme nevyhráli a vím, že se tady trenéři poměrně často točí. Cítím, že něco se stát může, ale nemám pocit, že by to se mnou něco dělalo. Dělám tady svoji práci. Každý zapomene na zápasy MOL Cupu a herní projev. Všichni se podívají na tabulku a ta je taková, jaká je,“ uvědomuje si Pilný.
Zároveň přiznal, že jeho tým od vedení dostal do závěru podzimní části ultimátum: „Týká se to celého mužstva, nejen trenérů. Jedná se o bodový zisk v posledních čtyřech kolech, ale nechci být konkrétnější. Byla to reakce na konec zápasu se Slavií. Když už máme prohrát, tak se vztyčenou hlavou, ale dohrávka zápasu byla neadekvátní profesionální soutěži.“
Šanci na nápravu výbuchu v Praze budou mít jeho hráči v neděli doma proti Opavě. V posledních třech kolech se střetnou s Baníkem B, Vlašimí a Žižkovem. Kromě Vlašimi jsou to týmy, které mají o čtyři a pět bodů více než Hanáci.