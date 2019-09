David se utká s Goliášem, ale Jihlava je doma silná. Poradí si Sparta?

„Sparta je veliké mužstvo, má výborné fotbalisty. Kdo hraje ve Spartě, svou kvalitu má. Záleží jen, jestli ji prokáže,“ říká jihlavský útočník Stanislav Klobása. „Takže nás nečeká vůbec nic lehkého.“

Vysočina roli outsidera přijímá. Ovšem to neznamená, že by se předem vzdávala. „V zápase se Spartou nemáme co ztratit,“ připouští mladý jihlavský obránce Tomáš Svoboda. „Ale jdeme do toho na sto procent. Chceme se o to porvat a ukázat, že na to máme. A třeba i vyhrát.“ Že jde o hodně smělý cíl?

Psychická výhoda bude tentokrát rozhodně na straně domácích. Zatímco Sparta v nedělním derby se Slavií vybouchla a prohrála 0:3, Vysočina si o dva dny dříve vydřela cenné vítězství 3:2 proti brněnské Zbrojovce.

„Důležité je, že jsme dobře pracovali i směrem dozadu. Byl to super výkon,“ říká jihlavský útočník Stanislav Klobása. „Se Spartou budeme muset opět dobře bránit. A doufat, že nějaký gól dáme.“

To Sparta bude chtít na derby rychle zapomenout. „Už teď spíš myslím na středeční pohár v Jihlavě. Nebude to nic jednoduchého, ale musíme to zvládnout,“ burcoval spoluhráče Martin Frýdek.

„Jedeme do Jihlavy, která je jedním z předních týmů druhé ligy,“ připomíná trenér Václav Jílek. „Derby pro nás bylo výsledkově hodně kruté. Na některých věcech se určitě dá stavět, pak jsou situace, které jednoznačně volají po zlepšení. Musíme se chovat jinak.“

Za normálních okolností by pro Spartu byl domácí pohár až druhořadou záležitostí. Jenže... Tým kouče Václava Jílka dávno vypadl z pohárové Evropy a ve Fortuna: Lize ztrácí na sedmém místě na vedoucí Slavii už dvanáct bodů.

„Víme, že Sparta má nějaké výsledky, v tabulce se pohybuje v nižších patrech. Asi by si sama představovala být jinde,“ říká jihlavský kouč Radim Kučera. „Určitě se nyní bude upínat na pohár, bude chtít postoupit.“

Duel v Jihlavě tak pro pražský celek získal na velké důležitosti. „Pohár je jedinou soutěží, kde můžou udělat úspěch,“ uvědomuje si ředitel FC Vysočina Jan Staněk.

Naopak Jihlava má své priority nastavené jasně: více než vítězství nad Spartou je pro FC Vysočina důležité zvládnout celou sezonu tak, aby na konci ročníku byl vysněný postup do nejvyšší soutěže.

„Samozřejmě že bychom chtěli se Spartou uspět. Nedáme jim to zadarmo. Budeme chtít kousat, budeme je chtít trápit,“ slibuje Kučera. „Ale prioritou je pro nás stoprocentně druhá liga.“

David z Jihlavy bude mít zítra proti Goliáši z Letné dvě výhody: domácí prostředí a relativně klidnější program. „Doma jsme doopravdy silní,“ vzkazuje Kučera. „Navíc oni mají před sebou těžký týden, v neděli hráli derby, další neděli hrají v Plzni. A mezi tím mají pohár.“

