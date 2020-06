Mužstvo musí vědět, že i takový zápas se dá otočit, říká Guľa po Spartě

Neustále zkoušel něco změnit. O půli stáhl Limberského i Beauguela, dva klíčové hráče. Jenže ač Plzeň dotahovala a v závěru mohla vyrovnat, nakonec se s pohárem loučí.

A Guľa pochopil, že jednou už výsledkové zklamání přijít muselo.

Co se stalo v úvodu? Rychle jste prohrávali...

V první půli jsme nebyli dostatečně důrazní. Domácí byli velmi efektivní, museli jsme dohánět a dostali jsme je na koně. Pokutový kop nás vykolejil. Po pauze jsme přidali, zrychlili hru a bylo otázkou času, kdy se dostaneme do kontaktu. A v závěru přišla velká šance...

Tušíte, co konkrétně vám tentokrát scházelo?

Střetly se dva kvalitní týmy, rozhodla trochu větší produktivita Sparty.

Hrálo se agresivně, kvůli faulům se často přerušovalo, kontrolovalo se video... Ublížilo to kvalitě duelu?

S tím maximálně souhlasím. Takovému zápasu by svědčilo větší tempo, intenzita. Bylo tam hodně rozkouskovaných momentů, náš tlak mohl a měl být ještě větší.

Úvodní půle vám vůbec nevyšla, sparťané vedli naprosto zaslouženě.

Šlo o kompaktnost. Chodili jsme špatně do presinku, Sparta se z něj dokázala vymanit a naši střední záložníci byli rázem v těžkých pozicích. Domácí se dostávali k odraženým míčům. Když už jsme je získali my, tak jsme hráli pomalu, hodně do nohy, což nemělo efekt.

Po přestávce už to bylo z vašeho pohledu lepší?

Pak to kluci pochopili, víc jsme se propracovávali dopředu. Jen škoda, že kontaktní gól nepřišel včas.

Proč jste do druhého poločasu už nevyslal Davida Limberského?

Měl žlutou a nechtěli jsme riskovat, že by ve vyhecovaném zápase přišel nějaký další střet. Dostal ji i Bucha, ale ve středu zálohy je to trochu jiné. Kovařík hraje navíc na pozici levého obránce velice slušně, i Kopicovi ta spolupráce pomohla.

Na trávník už nevyběhl ani Jean-David Beauguel...

S Chorým jsou typově podobní. Potřebovali jsme někoho s větší energií. Beauguel je střelec, ale několikrát mu chyběl půlkrok. Rozhodli jsme se zariskovat, přineslo nám to optickou převahu, ale bez výsledného efektu.

Co vám premiérová prohra v pozici plzeňského trenéra ukázala?

Získal jsem podstatné informace. Viděl jsem reakce hráčů, na chvíli jsme ztratili kompaktnost, neplnili úlohy. Sparta toho mohla využít ještě víc, 0:3 už by pro nás bylo velmi složité. Potřebujeme s týmem pracovat na zarputilosti, musí vědět, že i proti kvalitnímu mužstvu se dá utkání otočit. Musíme se naučit ještě efektivněji reagovat.