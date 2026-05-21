„Nemám slov,“ zopakoval několikrát po zápase zdrcený kapitán Jablonce Nemanja Tekijaški. „Něco musíme změnit, tohle se nám dřív nestávalo. Neumím si to vysvětlit,“ poukázal na laciné góly a ztracené vedení.
Jablonec měl přitom dobrý úvod. Přečkal úvodní tlak Karviné a pak udeřil z penalty. „Minulé zápasy se nám výsledkově nepovedly, proto jsme chtěli ze začátku vycházet hlavně z pevné obrany,“ prozradil jablonecký trenér Luboš Kozel.
O přípravě Jablonce na finále se toho dost namluvilo.
V posledních dvou ligových zápasech dostali Severočeši pokaždé pět gólů. Nemohlo se to projevit na herní pohodě?
„Není to tak, že jsme všechno vypustili a celou dobu upřednostňovali jen pohár. Akorát v posledním zápase jsme věděli, že musíme nechat odpočívat nějaké hráče. Stejně jsme byli v situaci, že hráli čtyři hráči, kteří kvůli zranění trénovali s týmem jeden, maximálně dva dny. Dva hráči dokonce hráli pod injekcemi,“ argumentoval Kozel.
Zápas takříkajíc do kopru poslal střídající Singhateh. Gambijský útočník byl na hřišti sotva pět minut, když v přerušené hře nakopl karvinského kapitána Boháče – svého bývalého spoluhráče – a sudí Radina okamžitě tasil červenou kartu. To vše za stavu 1:2 z pohledu Jablonce.
„To, co předvedl Singhy, hrubě ovlivnilo zápas. Věřil jsem, že bude žolík, že rozhodne zápas. On to udělal, ale z obrácené strany,“ povzdechl si Kozel. „Je zdrcený, seděl tam jak hromádka neštěstí. Ještě jsem s ním nemluvil. Ví, že udělal blbost,“ povídal trenér po zápase.
„Je to mladý kluk, ale tohle se nesmí v takovém zápase stávat! Nechápu to, byl to normální souboj a on ho pak nakopne. Poučí se z toho. Věřili jsme, že nám pomůže, ale bohužel se stalo to, co se stalo,“ kritizoval kapitán Tekijaški svého spoluhráče.
Laciné góly, individuální chyby. Kudy ven z krize?
Zatímco Jablonec byl v základní části Chance Ligy i na třetím místě, teď se musí spokojit s konečným pátým místem. Ve zbývajících dvou kolech už nemůže výš a ani níž. Na ligovou výhru navíc Jablonečtí čekají už šest zápasů, naposledy vyhráli 11. dubna nad Baníkem.
„Nevím, co se děje. Děláme individuální chyby, jak kdyby tu nebyla týmovost. Atmosféra v týmu je furt dobrá, ale na hřišti to dobře nevypadá. Dostáváme laciné góly. Komunikace na hřišti není dobrá, musíme být víc koncentrovaní a důrazní,“ přemítal Tekijaški nad úpadkem jablonecké formy.
Také loni bojoval Jablonec o evropské poháry, ale na poslední chvíli skončil rovněž pátý, což mu kvůli vítězství Sigmy v MOL Cupu rovněž sebralo naději na evropské poháry. Teď Severočeši dlouho pohárové příčky drželi, ale formu z posledních týdnů jim byla osudná...
„Loni to byla jiná situace, to jsme doháněli a nic nás nezatěžovalo. Letos to bylo jiné, navíc jsme si mohli sáhnout na trofej, což bylo pro každého lákadlo. Paradoxně v oslabení jsme podali nejlepší výkon, jako by z nás všechno spadlo,“ smutnil Kozel.
Největší zklamání trenérské kariéry?
„Když jste ve finále a nehrajte proti Spartě či Slavii, cítíte, že máte velkou šanci,“ připustil jablonecký kouč.