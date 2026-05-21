Hříšník Singhateh vzal Jablonci naději. Nesmí se to stávat, čílil se kapitán

Václav Havlíček
  11:29
Zatímco karvinští hráči propukli v euforii, jablonečtí fotbalisté popadali na zem. Vyčerpaní. Zdrcení. Závěr sezony si představovali jinak, místo toho koušou hořkou porážku 1:3 ve finále MOL Cupu. Severočeši podruhé v řadě možná přijdou o pohárovou Evropu, pokud UEFA kvůli korupční kauze nevyloučí ze svých soutěží vítěze z Karviné. Ale to teď není na pořadu dne. Jablonečtí ví, že si měli poháry uhrát sami.
Zklamaní fotbalisté Jablonce po prohraném finále poháru s Karvinou.

Zklamaní fotbalisté Jablonce po prohraném finále poháru s Karvinou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jablonecký trenér Luboš Kozel se radí se svým asistentem během finále poháru...
Miroslav Pelta na finále poháru mezi Jabloncem a Karvinou.
Fanoušek Karviné během finále poháru s Jabloncem.
Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.
„Nemám slov,“ zopakoval několikrát po zápase zdrcený kapitán Jablonce Nemanja Tekijaški. „Něco musíme změnit, tohle se nám dřív nestávalo. Neumím si to vysvětlit,“ poukázal na laciné góly a ztracené vedení.

Jablonec měl přitom dobrý úvod. Přečkal úvodní tlak Karviné a pak udeřil z penalty. „Minulé zápasy se nám výsledkově nepovedly, proto jsme chtěli ze začátku vycházet hlavně z pevné obrany,“ prozradil jablonecký trenér Luboš Kozel.

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

O přípravě Jablonce na finále se toho dost namluvilo.

V posledních dvou ligových zápasech dostali Severočeši pokaždé pět gólů. Nemohlo se to projevit na herní pohodě?

„Není to tak, že jsme všechno vypustili a celou dobu upřednostňovali jen pohár. Akorát v posledním zápase jsme věděli, že musíme nechat odpočívat nějaké hráče. Stejně jsme byli v situaci, že hráli čtyři hráči, kteří kvůli zranění trénovali s týmem jeden, maximálně dva dny. Dva hráči dokonce hráli pod injekcemi,“ argumentoval Kozel.

Zápas takříkajíc do kopru poslal střídající Singhateh. Gambijský útočník byl na hřišti sotva pět minut, když v přerušené hře nakopl karvinského kapitána Boháče – svého bývalého spoluhráče – a sudí Radina okamžitě tasil červenou kartu. To vše za stavu 1:2 z pohledu Jablonce.

„To, co předvedl Singhy, hrubě ovlivnilo zápas. Věřil jsem, že bude žolík, že rozhodne zápas. On to udělal, ale z obrácené strany,“ povzdechl si Kozel. „Je zdrcený, seděl tam jak hromádka neštěstí. Ještě jsem s ním nemluvil. Ví, že udělal blbost,“ povídal trenér po zápase.

V Olomouci flákač, jinde příslib. Singhateh ublížil jen sobě

„Je to mladý kluk, ale tohle se nesmí v takovém zápase stávat! Nechápu to, byl to normální souboj a on ho pak nakopne. Poučí se z toho. Věřili jsme, že nám pomůže, ale bohužel se stalo to, co se stalo,“ kritizoval kapitán Tekijaški svého spoluhráče.

Laciné góly, individuální chyby. Kudy ven z krize?

Zatímco Jablonec byl v základní části Chance Ligy i na třetím místě, teď se musí spokojit s konečným pátým místem. Ve zbývajících dvou kolech už nemůže výš a ani níž. Na ligovou výhru navíc Jablonečtí čekají už šest zápasů, naposledy vyhráli 11. dubna nad Baníkem.

„Nevím, co se děje. Děláme individuální chyby, jak kdyby tu nebyla týmovost. Atmosféra v týmu je furt dobrá, ale na hřišti to dobře nevypadá. Dostáváme laciné góly. Komunikace na hřišti není dobrá, musíme být víc koncentrovaní a důrazní,“ přemítal Tekijaški nad úpadkem jablonecké formy.

Podívejte se na červenou kartu Singhateha

Také loni bojoval Jablonec o evropské poháry, ale na poslední chvíli skončil rovněž pátý, což mu kvůli vítězství Sigmy v MOL Cupu rovněž sebralo naději na evropské poháry. Teď Severočeši dlouho pohárové příčky drželi, ale formu z posledních týdnů jim byla osudná...

„Loni to byla jiná situace, to jsme doháněli a nic nás nezatěžovalo. Letos to bylo jiné, navíc jsme si mohli sáhnout na trofej, což bylo pro každého lákadlo. Paradoxně v oslabení jsme podali nejlepší výkon, jako by z nás všechno spadlo,“ smutnil Kozel.

Největší zklamání trenérské kariéry?

„Když jste ve finále a nehrajte proti Spartě či Slavii, cítíte, že máte velkou šanci,“ připustil jablonecký kouč.

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

Koubek zveřejní nominaci na přípravný kemp před MS. Kdo se do ní vejde?

Přímý přenos
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek na tiskové konferenci před...

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek zveřejní širší nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Z ní po utkání proti Kosovu vyplyne nominace konečná. Tiskovou konferenci...

21. května 2026  11:40,  aktualizováno  11:42

Hříšník Singhateh vzal Jablonci naději. Nesmí se to stávat, čílil se kapitán

Zklamaní fotbalisté Jablonce po prohraném finále poháru s Karvinou.

Zatímco karvinští hráči propukli v euforii, jablonečtí fotbalisté popadali na zem. Vyčerpaní. Zdrcení. Závěr sezony si představovali jinak, místo toho koušou hořkou porážku 1:3 ve finále MOL Cupu....

21. května 2026  11:29

Budiž světlo! Jak se Arsenal rozzářil a Arteta našel cestu, kritice navzdory

Trenér Arsenalu Arteta oslavuje trefu do brány Fulhamu.

Kolem tmavé siluety ligové trofeje procházeli fotbalisté Arsenalu v tréninkovém centru v londýnském Colney každý den. Do chodbičky vedoucí ke kabině prvního týmu ji mezi dřevěné obklady nechal krátce...

21. května 2026

Freiburg - Aston Villa 0:3, trofej z Evropské ligy putuje do Anglie, rozhodla první půle

Fotbalisté Aston Villy slaví gól ve finále Evropské ligy proti Freiburgu.

První ze tří evropských pohárových soutěží poznala svého letošního vítěze. A je jím anglická Aston Villa. Ve finále Evropské ligy v tureckém Istanbulu přehrála německý Freiburg 3:0 a příští ročník si...

20. května 2026  20:30,  aktualizováno  23:20

Oslava? Prý se bude stavět na benzínce! Kačor Evropu zatím neřeší: Hlavní je trofej

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Sudí Marek Radina odpískal konec a karvinský záložník Pavel Kačor, který už byl několik minut po vystřídání na lavičce, padl k zemi a rozbrečel se. Radostí. Fotbalisté MFK Karviná slaví historický...

20. května 2026  22:40

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

20. května 2026  21:41

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Fotbalisté Karviné slaví gól do sítě Jablonce ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

20. května 2026

UEFA představila nový formát Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy

Aleksander Čeferin

Evropská fotbalová unie (UEFA) představila plánované změny formátu Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy, která bude mít zcela nový systém skupin. Změny by měly vstoupit v platnost po...

20. května 2026  19:01

Menšík se v Hamburku loučí s kanárem. Plíšková Roland Garros nevybojovala

Karolína Plíšková v kvalifikaci na Roland Garros.

Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová duel za stavu 3:1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička se v dalším kole utká s Američankou...

20. května 2026  12:06,  aktualizováno  18:09

Byla to úspěšná sezona, tvrdí Guardiola. Jeho poslední v City? K tomu nic neřeknu

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.

Dosud se mu nikdy v kariéře nestalo, že by dvakrát po sobě nezískal se svým týmem ligový titul. Po úterku to ale už neplatí. „Dali jsme do toho všechno a musím za nás všechny pogratulovat Arsenalu,“...

20. května 2026  14:25

Davy před stadionem, plné hospody i pes v dresu. Jak fanoušci Arsenalu slavili titul

Fanoušci Arsenalu oslavují titul.

Dočkali se po dlouhých dvaadvaceti letech, o to víc si fanoušci chtěli mistrovskou euforii vychutnat. V ulicích Londýna, v hospodách a zejména před stadionem fotbalového Arsenalu. Podívejte se na...

20. května 2026  13:01

