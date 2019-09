Baník? Chceme mu postup zkomplikovat, zní z Hradce Králové

„Soupeř je z top šestky českého fotbalu, čeká nás nesmírně náročný zápas,“ uvědomuje si trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Že je to hlavně pro mladší hráče zápas, kterých dosud moc nezažili, dokazuje tato skutečnost: Hradec se v soutěžním utkání potkává s prvoligovým soupeřem po více než roce a půl, naposledy se mu to přihodilo v březnu loňského roku rovněž v poháru, kdy si zahrál se Zlínem, tehdy v 5. kole soutěže.

„Jsem rád, že jsme se do třetího kola dostali. se tady někdy chceme bavit o lize, což chceme, tak při vší úctě k třetiligovým a divizním týmům takovou konfrontaci potřebujeme,“ poznamenal Frťala v souvislosti s dosavadním postupem týmu v MOL Cupu.

Hradec v úvodních dvou kolech nejprve vyřadil divizní Letohrad, poté třetiligovou Admiru Praha. V obou případech za svými soupeři cestoval, což mu los přisoudil i nyní.

Podobné počínání Hradce bude to, že ani prvoligový soupeř nezmění zvyklost, že příležitosti v pohárovém duelu dostanou i hráči, kteří jich v druholigových utkáních tolik nedostávají. „Čeká nás těžký soupeř, i když určitě dostanou prostor také hráči, kteří doposud v mistrovských utkáních tolik nenastupovali,“ předpokládá kouč.

Ke změně sestavy přispěje určitě i to, že Hradec má v příštích dnech náročný druholigový program, v němž si chce uchovat příslušnost k druholigové elitě. Už v sobotu totiž vyrazí do Brna, o týden později jej čeká domácí derby s Pardubicemi, překvapivým lídrem soutěže.

Pro Hradec to tak ve středu od 18 hodin může být v Ostravě důležitá generálka, v níž nemá co ztratit. „Baník si mohl dovolit nadstandardní hráče. Fillo, Procházka, Baroš - co jméno, to pojem. Vesměs to jsou zkušení fotbalisté, nikoho mladého tam nenajdete. Je to silný tým, který bude chtít postoupit,“ uvědomuje si hradecký kouč.