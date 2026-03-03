ONLINE: Jablonec - Slavia, do základu se vrací Ogbu a Vlček, hraje i Prekop

Slávističtí fotbalisté mohou být prvními semifinalisty domácího poháru. O postup hrají na půdě Jablonce, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Momentka ze zápasu Slavia Praha – Jablonec. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slávisté v posledních dvou ročnících v této fázi vypadli. Nejprve se Spartou a loni s Olomoucí. Oba zápasy hráli doma, teď zkusí uspět venku.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Ogbu, Zima – Isife, Oscar, Suleiman, Cham, Jurásek – Chytil, Prekop.

Slavia, úřadující mistr, zůstává v lize neporažená a ráda by udržela naději i na triumf v poháru, což se jí povedlo naposledy před třemi lety. Po Brozanech a Zlínu ji čeká zatím nejtěžší soupeř.

Jablonec shodou okolností také dvakrát za sebou vypadl ve čtvrtfinále – jednou s Plzní a posledně s Baníkem.

Se Slavií se utká v letošní sezoně potřetí a dosud ji neporazil. Doma byl blízko, ale nakonec bral jen remízu 1:1. V prosinci pak v Edenu prohrál v bláznivé přestřelce 3:4. Jak dopadne pohárové střetnutí?

Večer ještě o postup do semifinále zabojuje v Boleslavi Sparta, s níž pak Slavii čeká o víkendu derby. Zbylé dvojice tvoří Karviná s Plzní a Baník s Hradcem.

MOL Cup
3. 3. 2026 17:00
FK Jablonec FK Jablonec : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Mihelak – Tekijaški (C), N. Okeke, Zorvan, Souček, Cedidla, Chramosta, Polidar, Puškáč, Nebyla, Pantalon.
Sestavy:
Markovič – Zima, I. Ogbu, Cham, Chytil, Isife, Oscar, Vlček (C), Prekop, Jurásek, Suleiman.
Náhradníci:
Kotlín – Štěpánek, Čanturišvili, Hollý, Sedláček, Lavrinčík, Sobol, Singhateh, Malenšek, Jawo, Novák.
Náhradníci:
Kolář – Chaloupek, Holeš, Kušej, Sanyang, Mbodji, Bořil, Chorý, Teah, Michez.

Rozhodčí: Všetečka – Kříž, Machač

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Další omyl sudího Beneše. Červená proti Pardubicím být neměla, chyboval už několikrát

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš.

Opět na sebe upozornil obrovskou chybou. Fotbalový sudí Jan Beneš, začátečník mezi ligovými arbitry, tentokrát podle komise rozhodčích chyboval, když i přes upozornění videoasistenta poslal ven...

3. března 2026  14:23

Další ztráta Realu v boji o titul. Hráli jsme, co nám dovolil sudí, rýpnul si Arbeloa

Zklamaní fotbalisté Realu Madrid po porážce s Getafe.

V pondělí to byly přesně dva týdny od chvíle, kdy Barcelona prohrála 1:2 na půdě Girony a fotbalisté Realu Madrid měli dvoubodový náskok na čele španělské ligy. Jenže teď, o dvě kola později, jsou o...

3. března 2026  14:14

Rudnytskyy: Ukrajinský projekt Varnsdorfu běží dál, kabina už spolu drží

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Devět Ukrajinců, pět Čechů, jeden Čechobrazilec, Portugalec, Španěl, Američan. Babylon národností má fotbalový Varnsdorf povznést ze dna třetí ligy. Projekt s ukrajinskými investory, kteří loni v...

3. března 2026  12:44

Každý zápas za nároďák je svátek, říká Cahynová. Teď vyrovná rekord ve startech

Klára Cahynová a Tomáš Pešír se baví před zápasem Ligy národů s Chorvatskem.

Až dnes v Uherském Hradišti povede český tým k úvodnímu zápasu světové kvalifikace, vyrovná Klára Cahynová rekord Lucie Martinkové v počtu startů za ženskou fotbalovou reprezentaci. Utkání proti...

3. března 2026  11:40

Tichý vzdor íránských fotbalistek. Hráčky odmítly zpívat národní hymnu

Íránské fotbalisty před úvodním zápasem Asijského poháru s Jižní Koreou.

Když televizní kamery na chvíli zabraly trenérku Marzijeh Džafáriovou, viděli jste v její tváři hrdost a široký úsměv. To proto, že její svěřenkyně, íránské fotbalistky, odmítly před úvodním zápasem...

3. března 2026

Bude bezpečno? Co s Íránem? Fotbalové MS začne za 100 dní, řeší ale potíže

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Gianni Infantino, šéf světového fotbalu, slibuje velkolepou show a „největší sportovní událost, kterou kdy lidstvo spatřilo a spatří“. Ale bude to možné v době, kdy svět v přímém přenosu sleduje...

3. března 2026

Facka na konci i startu, Ústí stotisícovou pokutu nežehlí. Habanec: Deka to není

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fackou pro ně druholigový podzim skončil, fackou začalo i jaro. Domácí prohra 0:1 s poslední Kroměříží je pro ústecké fotbalisty budíčkem, ale trenér Svatopluk Habanec se nebojí. „Není to tragédie,...

3. března 2026  8:18

Karviná v křeči, po dobrém podzimu klesá. Srážejí nás dětské nemoci, míní Jarolím

Trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím přemítá, co udělat s týmem, když po...

Nula bodů a skóre 1:10. Po pěti prohrách v jarní části první ligy se fotbalisté MFK Karviná propadli z šesté příčky na osmou, přičemž od skupiny týmů, které čeká boj o záchranu, je dělí šest bodů.

3. března 2026  7:30

Obránce Vitík dostal míčem do hlavy a nedohrál zápas Boloni v Pise

Martin Vitík v dresu Boloni.

Český reprezentační obránce Martin Vitík z Boloni nedohrál po ráně míčem do hlavy utkání 27. kola italské fotbalové ligy v Pise. Třiadvacetiletý stoper musel střídat ve 21. minutě, jeho tým zápas...

2. března 2026  20:04,  aktualizováno  20:48

První liga zůstane s 16 účastníky nejméně do léta 2029. I kvůli partnerům

Sparťanský záložník Patrik Vydra zblízka překonává brankáře ostravského Baníku...

První fotbalová liga se v současném formátu s 16 účastníky a pětikolovou nadstavbovou částí bude hrát nejméně do léta 2029. Nadále bude přímo sestupovat pouze nejhorší celek, další dva týmy absolvují...

2. března 2026  20:22

Gól Sparty byl podle komise v pořádku. Benešovi vyčetla vyloučení Godwina

Setkání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína s koučem Baníku Ondřejem Smetanou

Diskutovaný druhý gól sparťanských fotbalistů v utkání s Baníkem (5:2), jemuž předcházel ofsajd nabíhajícího Pavla Kadeřábka, byl podle komise rozhodčích správně uznán. Naopak pardubický Emmanuel...

2. března 2026  16:27

