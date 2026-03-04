ONLINE: Hradec Kr. - Baník, kdo bude třetím semifinalistou poháru?

V úterý překvapivě vypadla Slavia se Spartou a dál šly Jablonec s Mladou Boleslaví. Teď český fotbalový pohár pozná třetího semifinalistu. Hradec Králové hraje doma s Baníkem Ostrava, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Ostravský útočník Jakub Pira (vpravo) a Vladimír Darida z Hradce Králové | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Pro týmy, které v poháru zůstaly, se po úterku výrazně zvýšily šance na celkový triumf.

Vítěz poháru i v příští sezoně půjde do závěrečného předkola Evropské ligy, takže bude mít jistou minimálně účast v té Konferenční.

Do té se Baník pokoušel dostat loni v létě po vypadnutí z předkola Evropské ligy, ale nevyšlo mu to a pohár je pro něj momentálně jedinou šancí, jak se znovu dostat do Evropy. V lize je totiž až předposlední, trápí se a nedávno už potřetí měnil trenéra – aktuálně ho vede Ondřej Smetana. V minulém ročníku Baník došel do semifinále, kde pak vypadl s Olomoucí.

Hradec je ve čtvrtfinále poprvé od roku 2022, v předchozích třech ročnících vždy vypadl už o kolo dřív. Vzhledem k současné formě je však favoritem.

Smutná večerní linka do Prahy. Jak Sparta a Slavia otevřely cestu k poháru

V domácí soutěži ztrácí jen dva body na nejlepší šestku, a navíc vyhrál i zatím jediný vzájemný zápas v této sezoně. V říjnu na půdě Baníku uspěl 1:0. Zajímavostí je, že podruhé na sebe Baník s Hradcem v lize narazí jen 10 dnů po středečním čtvrtfinále.

Poslední čtvrtfinálovou dvojici tvoří Karviná s Plzní, o postup se utkají ve čtvrtek.

MOL Cup
4. 3. 2026 17:00
FC Hradec Králové FC Hradec Králové : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:0 (-:-)
Sestavy:
Zadražil – Čech, Čihák, Ludvíček – Uhrinčať, Darida (C), Dancák, Horák – Vlkanova, Pilař – Mihálik.
Sestavy:
Jedlička – Chaluš, Frydrych (C), Ortíz – Rusnák, Kante, Planka, Buchta, Plavšić – Musák, Pira.
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Zentrich, Hodek, Regža, Fernandes Neto, Binar, Trubač, Kubr.
Náhradníci:
Budinský – Havran, Boula, Jurečka, Šancl, Kohút, Bewene, Míček, Almási, Kričfaluši, Holzer.

Rozhodčí: Černý – Hájek, Kotík

ONLINE: Hradec Kr. - Baník, kdo bude třetím semifinalistou poháru?

4. března 2026  16:30

