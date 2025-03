Mol Cup s Baníkem. Po ligových debaklech mohou Pardubice jen získat

Vyhrajete, a jste o kolo dál. Na předchozí umrtvující sérii pěti porážek v řadě při skóre 0:14 se nemusíte (nebo lépe neměli byste se) ohlížet. Upřímně: moc příležitostí se před boji ve skupině o záchranu a následnou baráží ještě nějak kloudně nakopnout už asi nenaskytne.

Kdo do utkání, jehož úvodní výkop je v CFIG Areně naplánován na 18. hodinu, vyběhne s čistou hlavou, je nedávný rekonvalescent Jan Kalabiška, zkušený krajní obránce, který na teplických Stínadlech hrál poprvé od loňského srpna, kdy se v Liberci ošklivě zranil.

„Cítil jsem se dobře, noha už je celkem v pořádku. Na tvrdších terénech to občas pobolívá, na umělce, nebo jak teď mrzlo, to nebylo úplně optimální. Ale jak jsem naskočil do toho ligového zápasu, zapomněl jsem na to. Bylo to bez problémů, i když jen na pět minut,“ glosoval svůj návrat na trávník po dlouhatánské době v roli střídajícího.

Kalabiška nejenže není zatížen nedávnými pardubickými strázněmi, ale kromě toho má v živé paměti, jaké to je, dojít v poháru dokonce až na vrchol. V roce 2022 se mohl z trofeje napít po triumfu v dresu Slovácka, svého tehdejšího zaměstnavatele.

„S Baníkem je to prestižní zápas proti výbornému soupeři. Přijede hodně lidí. Chtěl bych samozřejmě postoupit a v soutěži se dostat co nejdál,“ potvrdil 38letý neratovický rodák. „Bylo by krásné, kdyby to tu ostatní kluci taky mohli zažít, i když vím, že to je velmi těžké. Se Slováckem jsme v hodně zápasech měli namále, mohli jsme vypadnout už dřív. Je to dost o štěstí,“ uvědomoval si Kalabiška.

Baníkovský Ladislav Almási obral o míč pardubického Martina Tomla (na zemi) a následně přihrál Danielu Tetourovi, který pak otevřel skóre zápasu.

Baník má na rozdíl od Pardubáků fazonu, zvítězil ve čtyřech z pěti jarních ligových kol. Sobotní úspěch 4:0 pro něj byl nicméně povinností; hrál totiž na půdě beznadějně posledního českobudějovického Dynama, jež od startu sezony ukořistilo pouhopouhé čtyři body.

„Těším se, doufám, že naši fanoušci dorazí ve velkém počtu a podpoří nás. Snad to zvládneme. Jsem rád, že se před nimi zase představím, uvidíme, jak to dopadne. Musíme být kompaktní a také chceme být agresivní. V Teplicích jsme tolik nenapadali a neměli moc věcí dopředu. Budeme chtít víc získávat balony už nahoře, ať jsme víc nebezpeční,“ nastínil Kalabiška.