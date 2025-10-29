ONLINE: Plzeň hraje pohár s Novými Sady, chytá Wiegele. Poté Slavia ve Zlíně

Plzeň jde do čtvrtého utkání pod novým koučem Martinem Hyským, ten zatím všechny tři zápasy vyhrál, včetně toho na AS Řím.
O týden později čelí diviznímu celku z jižní části Olomouce.
Nové Sady hrají skupinu E čtvrté nejvyšší soutěže, kde jsou na třináctém místě třetí od konce. Ve dvanácti utkáních získaly jen devět bodů. Přesto prošli v lokálním derby přes prvoligovou Sigmu Olomouc (3:2), účastníka Konferenční ligy a obhájce trofeje, až do osmifinále poháru.
Tam je čeká ještě větší oříšek. Plzeň jde do utkání s několika změnami, chytá například rakouský brankář Wiegele a šanci dostává také nigerijský útočník Bello.
Poté půjde do akce Slavia, která nezvítězila v pěti soutěžních utkáních v řadě, v nichž navíc skórovala jen jednou. Gól navíc nedala ani Zlínu, svému středečnímu soupeři, se kterým před jedenácti dny doma remizovala 0:0. Stejně hrála i na Atalantě v Lize mistrů a v Olomouci.
V tabulce české ligy je třetí, soupeř ze Zlína šestý. Právě nováček nejvyšší soutěže udivil dobrým startem, v posledních pěti soutěžních zápasech neprohrál a také navazuje na tři remízy v řadě.
Do čtvrtfinále poháru už v úterý postoupily Karviná a Jablonec.
Kofroň – Přikryl, Trunda, Machálek – Rus, Andreev – Racek, Ždánský, Němeček – Rolinc, Ambroš
Wiegele – Paluska, Markovič, Hejda, Spáčil – Bello, Zeljkovič, Valenta, Souaré – Ladra – Kabongo
Urbášek – Řezník, Raška, Krátký, Nguyen, Krása, Repček, Synevyč, Reblian, Pytlíček
Tvrdoň – Chalupa, Červ, Suchý, Doski, Durosinmi, Havel, Dweh
Rozhodčí: Vokoun – Kotík, Ježek