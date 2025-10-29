ONLINE: Plzeň hraje pohár s Novými Sady, chytá Wiegele. Poté Slavia ve Zlíně

Osmifinále českého fotbalového poháru pokračuje zápasy favoritů. Viktoria Plzeň hraje od 14 hodin s olomouckými Novými Sady. Poté v 16:30 nastoupí Slavia ve Zlíně. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Prince Adua v utkání s Baníkem Ostrava. | foto: Petr EretMAFRA

Plzeň jde do čtvrtého utkání pod novým koučem Martinem Hyským, ten zatím všechny tři zápasy vyhrál, včetně toho na AS Řím.

O týden později čelí diviznímu celku z jižní části Olomouce.

Nové Sady hrají skupinu E čtvrté nejvyšší soutěže, kde jsou na třináctém místě třetí od konce. Ve dvanácti utkáních získaly jen devět bodů. Přesto prošli v lokálním derby přes prvoligovou Sigmu Olomouc (3:2), účastníka Konferenční ligy a obhájce trofeje, až do osmifinále poháru.

Samko poslal v závěru do pohárového čtvrtfinále Karvinou. Dál jde i Jablonec

Tam je čeká ještě větší oříšek. Plzeň jde do utkání s několika změnami, chytá například rakouský brankář Wiegele a šanci dostává také nigerijský útočník Bello.

Poté půjde do akce Slavia, která nezvítězila v pěti soutěžních utkáních v řadě, v nichž navíc skórovala jen jednou. Gól navíc nedala ani Zlínu, svému středečnímu soupeři, se kterým před jedenácti dny doma remizovala 0:0. Stejně hrála i na Atalantě v Lize mistrů a v Olomouci.

V tabulce české ligy je třetí, soupeř ze Zlína šestý. Právě nováček nejvyšší soutěže udivil dobrým startem, v posledních pěti soutěžních zápasech neprohrál a také navazuje na tři remízy v řadě.

Do čtvrtfinále poháru už v úterý postoupily Karviná a Jablonec.

MOL Cup
Osmifinále 29. 10. 2025 14:00
zápas probíhá
FK Nové Sady : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kofroň – Přikryl, Trunda, Machálek – Rus, Andreev – Racek, Ždánský, Němeček – Rolinc, Ambroš
Sestavy:
Wiegele – Paluska, Markovič, Hejda, Spáčil – Bello, Zeljkovič, Valenta, Souaré – Ladra – Kabongo
Náhradníci:
Urbášek – Řezník, Raška, Krátký, Nguyen, Krása, Repček, Synevyč, Reblian, Pytlíček
Náhradníci:
Tvrdoň – Chalupa, Červ, Suchý, Doski, Durosinmi, Havel, Dweh

Rozhodčí: Vokoun – Kotík, Ježek

Přejít na online reportáž
MOL Cup
Osmifinále 29. 10. 2025 16:30
FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Krčík o střelecké fazoně: Rád vyrážím dopředu. Od trenérů to mám povolené

Čtyři góly v minulých pěti prvoligových zápasech. Takovou bilanci má Dávid Krčík. S pěti trefami je v tomto ročníku ligy spolu s Abdallahem Gningem zatím nejlepší střelec fotbalistů MFK Karviná....

29. října 2025  13:58

Spartu chce každý zesměšnit. Kapitáni Haraslín a Chlapík vypráví o životě lídrů

Premium

Do vyhřátého skyboxu těsně za střídačkami na Letné si nechají donést kávu, malé espresso a trochu větší macchiato. Ještě než se v černých koženkových křesílkách pustí do řeči, převléknou se do...

29. října 2025

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

29. října 2025  11:52

Zodpovědnost, přesnost, důslednost, žádá Červenka. Překvapí Slavii také v poháru?

Jedenáct dnů poté, co jako první tým po více než třech a půl letech udrželi v Edenu v ligovém zápase čisté konto (0:0), se fotbalisté Zlína střetnou znovu s mistrovskou Slavií Praha. Tentokrát doma a...

29. října 2025  11:11

Čas strávený u videa se vyplatil. Spokojený Kuchta prolomil čekání, pomohla i intuice

Nad hlavou stejně jako fotbaloví rozhodčí vykouzlil oběma rukama obrazovku a rezolutně ukázal na středový puntík. Sparťanský útočník Jan Kuchta nejdřív pobavil diváky, jenže nakonec i jeho trefu...

29. října 2025

Sladší než ligový start! Nové Sady vyhlíží Plzeň a kvůli FAČR i skromnější kulisu

Pro velký fotbal oba vychovala Sigma Olomouc. Jeden s ní zažil herní vrcholy kariéry i nešťastné období. Druhý neprošel sítem talentů až do A-týmu. Společná motivace se naplnila, když ve třetím kole...

29. října 2025  9:19

Inspirace i Ligou mistrů. Jak kouč Priske se sparťany řešil mizérii v zakončení

Aby pozitivních zpráv ve sváteční večer pro fanoušky sparťanských fotbalistů nebylo málo, jednu přinesl i trenér Brian Priske. „Doufáme, že brzy na hřišti uvidíme i Lukáše Haraslína,“ pronesl na...

29. října 2025  6:25

Penalta, červená, gól v závěru. Fotbalistky do Ligy A nepostoupily

České fotbalistky si v příštím roce elitní Ligu národů A nezahrají. Zůstávají v „béčku“. Rozhodla o tom baráž o postup s Rakouskem. Češky sice v prvním zápase na Slovácku vyhrály 1:0, ale v úterní...

28. října 2025  20:48

Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát

Dvě ze tří zkoumaných situací byly minimálně sporné. A shodou okolností byl u obou Jakub Martinec. Nejdřív měl sparťanský stoper štěstí, když po jeho souboji videorozhodčí doporučili odvolat gól...

28. října 2025  20:25

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

28. října 2025  16:05,  aktualizováno  19:07

Samko poslal v závěru do pohárového čtvrtfinále Karvinou. Dál jde i Jablonec

Prvními čtvrtfinalisty aktuálního ročníku domácího poháru jsou fotbalisté Karviné a Jablonce. Slezané doma porazili Slovácko 1:0, když parádní vítězný gól vstřelil v závěru zpoza vápna Samko....

28. října 2025  13:45,  aktualizováno  19:05

