Baník přivítá Spartu. Věřím, že nás fanoušci poženou k postupu, říká kouč Hapal

„Dva velcí rivalové, v sázce postup do další fáze domácího poháru, plný stadion k tomu. Přesně tyhle zápasy zůstávají navždycky v paměti,“ je si vědom kouč ostravského celku Pavel Hapal. „Jsem rád, že jsme nad Bohemkou vyhráli (v předchozím ligovém duelu – pozn. red.) 4:1, to je nejlepší pozvánka na to utkání. Věřím, že fanoušci zaplní tribuny a poženou nás k postupu. Sparta je na vzestupu, má teď dobré výsledky, kterými přijede povzbuzena. My jsme se ale na to nachystali a zkusíme to zvládnout a postoupit.“

Na bitvu se Spartou se těší i ofenzivní tahoun Baníku Nemanja Kuzmanovič. „V Česku je to opravdu top zápas, takový zápas, který si každý hráč přeje hrát. Moc se na to těším. Je tam hodně emocí, má to výbornou atmosféru,“ přiznal tvořivý záložník ostravského celku.

„Co by si člověk v posledním utkání roku před plným stadionem přál víc než porazit Spartu? My tu šanci máme. Pokud se to povede, byla by to velká radost pro nás všechny,“ dodal Hapal.