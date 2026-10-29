Životní zápas ostravského hrdiny. Byl fantastický, chválil Budinského i Priske

V bráně byl jistý, sbíral centry a dirigoval obranu, která úspěšně odvracela jeden balon za druhým. A když přišlo na nejhorší, byl připravený. Už v úvodu podržel tým luxusním zákrokem proti Alcócerově obstřelu.
„V tu chvíli jsem si řekl: Dobrý, už jsi něco chytil, to půjde. Chválím i chlapce, jak do střel skákali. Beru to týmově, já pomohl jim a oni mně,“ líčil třiatřicetiletý Slovák.
Velkou zásluhu na dnešním úspěchu Baníku má bezesporu 𝐕𝐢𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐁𝐮𝐝𝐢𝐧𝐬𝐤𝐲́! 🧤😮💨 #OneplaySport | #MOLCup https://t.co/8FJMgyuyYY— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) October 28, 2026
Po Alcócerovi vychytal i dva Juráskovy nebezpečné pokusy, na zemi byl včas při jeho střele na zadní tyč. Branková konstrukce mu pak pomohla třikrát, až domácí nevěřili, co všechno nakonec ve středu večer neskončilo v síti.
„Budinský? O víkendu by měl nastoupit v bráně znovu, protože byl naprosto fantastický. Pro mě je to hráč zápasu,“ vyzdvihl ho trenér Brian Priske.
Jako by na čáře vyčaroval silové pole, které od sebe odpuzovalo balony jak dva stejné magnetické póly.
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„Na Spartě, což je velmi kvalitní mužstvo, s tlakem počítáte. Odvedli jsme dozadu kvalitní výkon. Domácí sice měli nějaký tlak, ale kluci to vzadu odskákali a odhlavičkovali, předvedli moc dobrý výkon a jsem rád, že jsme postoupili,“ vyjmenovával skromně Budinský.
„Viktor je neuvěřitelný člověk,“ přitakal trenér Roman Skuhravý. „To, jaký servis dělá všem hráčům včetně naší jedničky, je neuvěřitelné. Tou největší odměnou, kterou mohl získat, byl tenhle výkon. Jsme rádi, že oba gólmani jsou dobří. V tuhle chvíli ale zůstává jedničkou Jedlička a Buďa dochytá pohár až do finále,“ dodal Skuhravý.
„Finále? Na to si věřím,“ usmál se Budinský. „Už jsem jedno chytal a nedopadlo, takže si věřím znovu. A co se role jedničky týče, beru to jako profesionál. Jsme jeden tým a jako gólmani držíme společně, tak je to nastavené a beru to úplně v pohodě.“
Od začátku sezony byl Budinský v soutěžním utkání v základu teprve potřetí, znovu a pouze v MOL Cupu. Nejdříve vychytal vítězství 9:0 nad Spartou Brno, pak penaltový postup po remíze 1:1 na Kladně a teď čisté konto na Letné.
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A to poté, co Baník o víkendu skolila viróza, kvůli níž nemohl hrát s Libercem. „Já osobně jsem měl asi od 68. minuty křeče, takže úplně do srandy mi nebylo. Byli jsme unavení, nebylo to lehké utkání. Ale dali jsme do toho srdce a rvali jsme se až do konce,“ poznamenal Budinský.
Ještě před deseti lety na Spartě sám působil, když tam v roce 2016 přestoupil z Vlašimi, zahrál si ale jen za juniorku, načež putoval na hostování do Bohemians. A v roce 2018 rovnou do Baníku, kam se po tříleté přestávce loni vrátil z Pardubic.
„Tohle může být zlomový moment. Takový výkon nás musí posunout dopředu, chalani hráli skvěle, do každého zápasu musíme jít takto a když se to podaří, tak věřím, že to zlomové bude,“ vyhlásil.