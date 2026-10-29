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Je až k nevíře, co jsme nedali, lituje Sparta po Baníku. Nestačilo ani dvaadvacet střel

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  7:50
Sparťan Irving dotírá na baníkovce Planku.

Sparťan Irving dotírá na baníkovce Planku. | foto: ČTK

Gólman Baníku Budinský v permanenci během utkání se Spartou.
Trenér Baníku Skuhravý burcuje své svěřence.
Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.
Sparťan Guddal slaví branku, ta ale neplatila.
5 fotografií
Třikrát trefili brankovou konstrukci, desetkrát zasáhl výtečný gólman, přesto sparťanští fotbalisté míč do sítě ne a ne protlačit. „Je až k nevíře, co všechno jsme po všech těch šancích nedali,“ kroutil hlavou viditelně naštvaný záložník Andrew Irving na tiskové konferenci po prohře 0:2 s Baníkem a osmifinálovém konci v domácím poháru.

Takhle si středeční sváteční večer na Spartě nemalovali. I přes brzký inkasovaný gól v osmnácté vteřině Letná domácí hnala za vyrovnáním. Po téměř devadesáti minutách jen sklesle ztichla, když vyčerpaní hosté udeřili podruhé.

„Lhal bych, kdybych řekl, že nás to neštve. Byl to náročný večer, jeden z našich cílů je pryč a ještě takhle brzo. Asi to nebyl náš den, i takový umí fotbal být,“ pokračoval Irving.

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„Souhlasím, byl to vážně nezvyklý zápas,“ kývl kouč Brian Priske. „Když navíc tak brzy soupeře pustíte do vedení, je to vždycky komplikace.“

Sparta už se z ní nevyhrabala, a to přesto, že až na zakončení neudělala v útoku v podstatě nic špatně.

Guddalův gól sebrala ruka při zpracování, Alcócerův obstřel fantasticky vychytal brankář Budinský, stejně jako dva Juráskovy pokusy i další Guddalův zblízka. Dohromady byl gólman v akci pomalu víc, než hostující útočníci. Dvakrát mu navíc pomohlo břevno po pokusech Sochůrka a Brunese, ránu Irvinga z prvního poločasu zastavila tyč.

„Budinský? O víkendu by měl nastoupit v bráně znovu, protože byl naprosto fantastický. Je s podivem, že nebyl hráčem zápasu,“ vyzdvihl třiatřicetiletého Slováka sparťanský trenér.

Baník na Letnou přijel poté, co si nechal odložit víkendové utkání s Libercem kvůli nemoci. Chybělo mu deset hráčů ze širšího kádru a lavičku lepil borci z rezervy.

Sparťan Irving dotírá na baníkovce Planku.
Gólman Baníku Budinský v permanenci během utkání se Spartou.
Trenér Baníku Skuhravý burcuje své svěřence.
Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.
5 fotografií

„Nemyslím si ale, že by to mělo mít nějaký vliv. Na Letné bychom měli vyhrávat tak jako tak. Soustředili jsme se hlavně na sebe. V pátek nám bylo řečeno, že mají covid a v pondělí, že už jsou zase v pořádku,“ líčil Priske.

Ten v sestavě nešetřil opory, v základu se objevil i Brunes, čtyřgólový útočník z víkendového zápasu se Slováckem. „Góly jsem ale nečekal jen od něj, ty čekám od všech ostatních, od Alcócera, od Juráska... Je mi jedno, kdo se prosadí. Jonatan měl šancí dost a je škoda, že jsme žádnou nevyužili,“ litoval dánský kouč.

„Když se podíváte na statistiky, měli jsme deset střel na bránu, třikrát trefíme tyč. Je těžké se na hráče zlobit a něco jim vyčítat,“ přemítal Priske.

Sparta se dostávala do vápna hlavně skrz křídla, ale ani Alcócer ani Jurásek znovu nebodovali. Třiadvacetiletý Čech už šestkrát v řadě.

„Kdybych věděl, co je špatně, bylo by to snadné. Matěj dělá všechno správně, jen mu chybí malý detail v poslední fázi. Musí dál pokračovat a věřit si, protože kvalitu na to má,“ řekl Priske.

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Sparta po konci v poháru může zažít třetí sezonu bez trofeje, v lize aktuálně ztrácí šest bodů na vedoucí Slavii.

„Na tohle nemyslím. Samozřejmě je to zklamání, protože pohár byl jedním z našich cílů a je škoda, že se to znovu nepovede,“ reagoval kouč.

A co si ze zápasu odnese?

„Je tam hodně podobností s předešlými zápasy. Nedaří se nám v soubojích o druhé míče, ztrácíme je během útočných přechodů a pouštíme soupeře do brejků, což musíme zastavit faulem. Některé obranné věci musíme řešit lépe. A pak když nasčítáte šedesát vstupů do vápna a nedáte gól, je jasné, že máte co zlepšovat,“ kývl trenér.

Ukáže se už v neděli, kdy Sparta hraje na Bohemians.

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