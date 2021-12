Slávistický mladík Horský o prvním gólu: Samek mi to krásně připravil

První zápas v základu a hned gól. V sestavě Slavie v osmifinále poháru se objevil ofenzivní mladík Filip Horský, který už v deváté minutě srovnal stav utkání se Zlínem, čímž nastartoval obrat na konečných 3:1. „Doufám, že by mi to mohlo otevřít cestu do přípravy s áčkem. Chtěl bych se tady určitě udržet a odehrát co nejvíc zápasů,“ hlásí osmnáctiletý fotbalista.