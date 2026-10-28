Pro Slavii by se z pokusu mohlo stát dlouhodobé řešení.
Po vyřazení Tomáše Chorého z kádru má totiž jediného hrotového útočníka Mojmíra Chytila a už s Chorým ji v posledních týdnech trápila produktivita. Může jí v tomhle ohledu pomoct právě Nowak?
„Před zápasem jsem se s ním o tom bavil a zeptal se ho, jestli je na tu novou roli připravený. Sám mi říkal, že to trošku očekával. Není tu s námi Choras a chtěli jsme trochu ulevit Mojmovi a tohle řešení nám z toho vyplynulo. On se na tu pozici hodí svou typologií, a dokonce mi říkal, že už tam v minulosti hrál,“ přiblížil Kerbr, jenž po pohárových utkáních přebírá mediální povinnosti místo trenéra Jindřicha Trpišovského.
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Nowak se na útočníka skutečně hodí. Jednak vytáhlou (187 centimetrů) postavou a jednak tím, že i coby záložník často nabíhá do vápna. Takhle navíc nemá až tolik defenzivních povinností.
„Asi jsme tušili, že můžou naskočit bez útočníka, že budou Chytila šetřit. Nowak má výšku i útočné myšlení, udržel spoustu balonů a zejména ve druhé půli dělal našim obráncům problémy, v té první jsme ho ještě zvládali uhlídat,“ hodnotil kouč soupeře Martin Svědík.
„Za nás trenéry to určitě varianta je. Proto jsme to vyzkoušeli, s těmi informacemi teď budeme pracovat a bavit se o tom směrem k dalším zápasům. Tu roli plnil skvěle, jak do defenzivy, tak ofenzivy. Vyhrával balony, byl nepříjemný pro obranu soupeře a splnil to, co jsme chtěli,“ navázal Kerbr.
V závěru půle s přehledem skóroval z penalty, kterou sudí Trska po kontrole u videa nařídil za Čavošovu ruku.
„Wiktor je skvělý kluk, do kabiny zapadl dobře a ta spolupráce s ním teď na hrotu byla jako s každým jiným útočníkem. Když si plní své úkoly, tak víme, že ho tam můžeme použít. Myslím, že se s tím popral skvěle,“ přidal levý obránce David Jurásek.
Tah se záložníkem na hrotu praktikuje z velkých evropských týmů třeba Arsenal, jenž takhle zejména v minulé sezoně vysouval gólového Mikela Merina. Ten z pozice útočníka vstřelil i dvě vítězné branky v dresu Španělska na nedávném mistrovství světa.
S Arsenalem se shodou okolností Slavia už příští týden utká v Lize mistrů, stejně jako před rokem, kdy prohrála 0:3 a právě Merino jí dal dva góly.
Ještě než nastoupí proti Arsenalu, čeká ji však náročný zápas v Jablonci. O to důležitější pro ni je, že proti Zbrojovce přerušila čtyřzápasovou sérii bez vítězství.
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„Myslím, že jsme jako tým předvedli dobrý výkon a byli jsme odměněni výhrou. Nechci hodnotit výkon soupeře, ale my jsme předvedli to, co jsme měli a vyhráli jsme zaslouženě,“ zhodnotil Jurásek.
Podruhé v řadě se pak v brance Slavie objevil brankář Nazar Domčak, jenž doteď plnil roli dvojku za Jakubem Markovičem, který se ale zranil.
„Bavil jsem se s trenéry gólmanů a pro ty hráče je to těžké, když takhle čekají na šanci. Nazi je mladej, došel za velké peníze, ale na tréninku vidíte, že má obrovskou kvalitu. Pro něj je dobře, že se Marki zranil, i když pro nás samozřejmě ne. Ale za ty dva zápasy potvrdil, že má kvalitu a jsem přesvědčený, že jeho výkony porostou,“ prohlásil Kerbr.
Možná dostane šanci i příští týden proti Arsenalu. A nastoupí pro změnu na hrotu Nowak?