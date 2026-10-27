ONLINE: Slavia - Zbrojovka, opět chytá Domčak, v základu i Konečný či Suleiman

Pohárovým zápasem pokračuje náročné období, během nějž slávisté hrají čtyřikrát v řadě i uprostřed týdne.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Domčak – Vlček, Zima, Konečný – Suleiman, Moses, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Nowak, Šturm.
Slavia v sobotu jen remizovala s Mladou Boleslaví 1:1 a doma v lize už podruhé za sebou ztratila body. Zbrojovka o víkendu hrála s Bohemians 1905 rovněž nerozhodně 2:2 a coby nováčkovi jí patří sedmé místo.
Týmy se už utkaly v ligové sezoně, Slavia na začátku září rozdrtila brněnský celek v Edenu 4:0.
Domčak – Vlček, Konečný, Zima – Ayaosi, Suleiman, Sadílek (C), Jurásek – Moses, Šturm, Nowak.
Prodělal – Granečný, da Silva, Hunal, Vedral – Čavoš (C), Zmrhal – Kanakimana, Ezeh, Vaníček – Soliu.
Kolář, Rezek – Holeš, N'Guessan, Isife, Kubiak, Diakité, Kačor, Chytil, Potměšil, Cedergren.
Sváček – Břečka, Dante, Klíma, Penxa, Janetzký, Langer, Žitný, Rymarenko, Vachoušek, Vašulín.
Rozhodčí: Trska – Kubr, VáňaPřejít na online reportáž