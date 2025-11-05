ONLINE: Pardubice v osmifinále poháru hostí Baník, poté Bohemians s Boleslaví

Z první osmifinálové dvojice mají lepší formu Pardubice, které neprohrály už čtyřikrát v řadě. Baník sice padl v posledních třech utkáních, nicméně čelil jak Slavii (0:2), tak Plzni (0:2) či Hradci Králové (0:1). Rád by však po měsíčním čekání konečně vstřelil gól.
Ten poslední dal přesně před měsícem 5. října ve Zlíně (1:1).
Pardubice mezitím porazily Mladou Boleslav (2:1) a remizovaly se Zlínem (2:2) a Duklou (1:1).
V poháru se trápily, když třetiligový Frýdek-Místek vyřadily až v prodloužení (2:1). Baník postoupil po boji přes druholigové České Budějovice (3:2).
V 19 hodin jdou do akce Bohemians, kteří drží nelichotivou sérii šesti duelů bez výhry. Naposledy nestačili na Hradec Králové (1:2), předtím stejně padli i na Spartě.
Úplně stejnou šňůru má i Mladá Boleslav, ta o víkendu doma schytala výprask od Sigmy Olomouc (1:4), předtím dostala čtyři góly i od Karviné (2:4).
V poháru přešla Boleslav přes třetiligový Petřín Plzeň (4:1), Bohemians stejným výsledkem rozmetali Domažlice ze stejné soutěže.
Do čtvrtfinále poháru už postoupila čtyři mužstva: Karviná, Jablonec, Plzeň a Slavia. Dohrát zbývá ještě dva zápasy Zbrojovky Brno s Hradcem Králové a Artisu se Spartou.
Kharatishvili – Trédl, Šimek, Noslin, Mahuta – Solil (C), Míšek, Lexa – Botos, Smékal, Samuel
Holec – Bewene, Frydrych (C), Lischka, Kpozo – Kričfaluši – Jaroň, Planka, Boula, Havran – Pira
Šerák – Lurvink, Patrák, Vecheta, Šancl, Krobot, Šimek, Tanko, Reil, Bammens, Saarma
Budinský, Kubný – Tiehi, Pojezný, Buchta, Owusu, Nielsen, Chaluš, Šehić, Musák, Almási
Rozhodčí: Vokoun – Nádvorník, Kubr
Rozhodčí: Rouček – Machač, Pečenka