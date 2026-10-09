Mladá Boleslav a Bohemians 1905 si zopakují loňský osmifinálový souboj. Rozhodl o tom páteční los v Praze. Úředním hracím termínem je středa 28. října.
Týmy byly rozděleny na osm nasazených a stejný počet nenasazených. Úřadujícímu českému mistrovi a aktuálnímu lídrovi první ligy Slavii los přál, Pražané budou mít výhodu domácího prostředí.
Červenobílí se již v podzimní části sezony se Zbrojovkou utkali, na začátku září jednoho ze dvou brněnských nováčků porazili v 7. kole první ligy vysoko 4:0. Slavia je podle kurzů největším favoritem MOL Cupu.
Také Sparta nebude muset cestovat. S tradičním rivalem Baníkem se utká dvakrát v krátké době, příští neděli nastoupí v Ostravě v rámci ligy. V poháru na sebe oba soupeři naposledy narazili v listopadu 2022, kdy Letenští ve Vítkovicích rovněž v osmifinále zvítězili 3:2.
Los osmifinále MOL Cupu
úřední hrací termín 28. října
Liberec - Teplice
Ani jednomu z týmů se zatím v sezoně příliš nedaří. Spartě patří v lize sedmá pozice, Baník je v tabulce až jedenáctý. „S Ostravou se utkáme dvakrát po sobě, střetneme se ještě v lize. Máme dost zápasů v pohárech, takže jsme velmi rádi, že můžeme hrát doma,“ uvedl sportovní manažer sparťanského A-týmu Tomáš Sivok.
Osmifinále je na programu 28. října, minimálně jeden zápas se ale uskuteční později. Ve stejný den totiž nastoupí k dohrávce třetího kola druholigová Jihlava s Plzní.
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Viktoria se v lize zatím nečekaně trápí, v tabulce je až desátá a MOL Cup pro ni může být snadnější cestou do pohárové Evropy. V případě postupu přes Vysočinu zavítá Plzeň do Zlína, který v novém ročníku nejvyšší soutěže ještě nezvítězil.
Mladá Boleslav a Bohemians 1905 se v osmifinále utkaly i před rokem. Výhodu domácího prostředí tehdy měli Pražané, kteří se středočeským celkem vypadli po penaltovém rozstřelu. Týmy se poměří také už nadcházející středu v ligové dohrávce v Ďolíčku.
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Druhý z brněnských nováčků první ligy Artis přivítá Jablonec, Slovácko nastoupí proti Pardubicím a Liberec bude v severočeském souboji hostit Teplice. Celek ze Stínadel připravil Slovanu dosud jedinou porážku v sezoně, ve druhém ligovém kole ve dvojnásobné přesilovce na stadionu U Nisy zvítězil 1:0.
Osmifinále bude posledním kolem poháru, které se odehraje na podzim. Se soutěží se již rozloučil obhájce trofeje Karviná, Slezané překvapivě podlehli na pokutové kopy Kozlovicím ze čtvrté ligy. Finále bude v květnu hostit stadion v Hradci Králové, celkový vítěz bude mít jistou účast minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.