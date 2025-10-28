ONLINE: Slovácko hraje pohár v Karviné, pak v akci ligový lídr Jablonec proti Dukle

Autor: ,
Sledujeme online   13:45
Dvěma úterními zápasy startuje osmifinále domácího fotbalového poháru. Ve 14 hodin nastoupí trápící se Slovácko na půdě Karviné, od 17.00 pak současný ligový lídr Jablonec doma vyzve pražskou Duklu. Obě utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Daniel Barát ze Slovácka (vlevo) se vyhýbá skluzu karvinského Singhateha. | foto: ČTK

Karviná nejprve vyřadila Bohumím a naposledy rozstřílela druholigové Táborsko 6:1. To ji ještě vedl Martin Hyský, ten však nedávno zamířil do Plzně a na lavičce ho nahradil Marek Jarolím z Jihlavy. Zvládne Karviná duel s trápícím se Slováckem, které je v lize na posledním místě?

Slovácko mimochodem naposledy zvítězilo před více než měsícem právě v poháru, kdy porazilo Horní Ředice ze čtvrté ligy.

Úterní zápasy osmifinále MOL Cupu ONLINE

Jablonec je proti Dukle také favoritem, a do zápasu s ní jde dokonce jako lídr ligové tabulky. Ve stejný čas však dohrává zápas 13. kola nejvyšší soutěže Sparta doma s Bohemians a může se vrátit na čelo.

Dukla se na Jablonci představila nedávno v domácí soutěži a uhrála bezbrankovou remízu. Jak dopadne jejich pohárové střetnutí?

Program osmifinále MOL Cupu pokračuje ve středu, kdy nastoupí senzace letošního ročníku Nové Sady, které vyřadily i obhájce trofeje Olomouc, proti Plzni a Slavia ve Zlíně. Další týden pak Pardubice vyzvou Baník a Bohemians přivítají Mladou Boleslav. 13. listopadu dojde na souboj Zbrojovky Brno s Hradcem Králové.

Zápasy Sparty s jiným brněnským týmem, Artisem, se měl hrát také tuto středu, ale kvůli viróze v kádru Artisu byl odložen. Nový termín ještě nebyl stanoven.

MOL Cup
Osmifinále 28. 10. 2025 14:00
zápas probíhá
MFK Karviná MFK Karviná : 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Neuman – Chytrý, Traore, Camara, Fleišman (C) – Bužek, Křišťan – Ayaosi, Štorman, Condé – Ezeh.
Sestavy:
Heča – Reinberk, Vaško, Hamza – Koscelník, Havlík, Petržela, Tetour, Mulder – Juroška, Kvasina.
Náhradníci:
Lapeš, Mrózek – Lawali, Boháč, Labík, Samko, Kačor, Gning, Šigut, Fiala, Krčík.
Náhradníci:
Fryšták – Ndefe, Stojčevski, Marinelli, Trávník, Ceesay, Blahút, Krmenčík, Daníček, Medved.

Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Dorotík – Kocourek (video)

Přejít na online reportáž
MOL Cup
Osmifinále 28. 10. 2025 17:00
FK Jablonec FK Jablonec : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Karviná vs. SlováckoFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2025:Karviná vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
  • 3.50
  • 3.70
Slavia B vs. Ústí n. L.Fotbal - 15. kolo - 28. 10. 2025:Slavia B vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.70
  • 4.40
  • 3.90
Sparta vs. BohemiansFotbal - 13. kolo - 28. 10. 2025:Sparta vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
28. 10. 17:00
  • 1.30
  • 5.41
  • 8.98
Jablonec vs. Dukla PrahaFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2025:Jablonec vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
28. 10. 17:00
  • 1.53
  • 4.14
  • 5.88
Lecce vs. NeapolFotbal - 9. kolo - 28. 10. 2025:Lecce vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
28. 10. 18:30
  • 6.95
  • 3.97
  • 1.57
Bergamo vs. AC MilánFotbal - 9. kolo - 28. 10. 2025:Bergamo vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
28. 10. 20:45
  • 2.70
  • 3.33
  • 2.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Představí se Messi na mistrovství světa? Rád bych, ale musím být užitečný, řekl

V Interu Miami, kde kope od léta 2023, nedávno prodloužil smlouvu na další tři roky. Přesto nemá Lionel Messi, jeden z nejlepších fotbalistů historie, zcela jasno, zda se příští rok ukáže na světovém...

28. října 2025  11:16

Vlasová výzva. Fanoušek Manchesteru United se už 388 dní nestříhal. Dočká se?

Psal se 5. říjen 2024, když se Frank Ilett, fanoušek Manchesteru United, ostříhal naposledy. A pak se zařekl: „Příště půjdu pod nůžky, až můj klub vyhraje pět zápasů v řadě!“ Ten den však stále...

28. října 2025  5:03

Pionýr, na kterého málem zapomněli. První černoch ve fotbale? Syn fantské princezny

Premium

Dlouho se nevědělo, kde přesně odpočívá. Hluboko pod zemí s ním zůstával po desítky let ukrytý i jeho pozoruhodný příběh. Zneuctěný, zapomenutý, jako by se snad nic z toho, co v životě dokázal, nikdy...

28. října 2025

Trávníček: Pro některé hráče není Litvínov srdcovka. Co kdyby část vlastnili fanoušci?

Ikona klubu. Kapitán. Vítěz extraligy z roku 2015. Bývalý útočník Litvínova Michal Trávníček znamená pro fanoušky mnoho. Teď se klubu snaží znovu pomoci, protože se trápí sportovně i finančně. V...

27. října 2025  16:01

První federální derby na McDonald’s Cupu. Český tým na Strahově porazil Slováky

McDonald’s Cup, největší školní sportovní turnaj v Česku i na Slovensku, má za sebou výjimečný zápas. V neděli na stadionu Přátelství na pražském Strahově se odehrálo historicky první mezinárodní...

27. října 2025  15:59

Nejslabší start v Trpišovského éře. Loni měla Slavia o deset bodů víc

Osmý podzim trenéra Jindřicha Trpišovského ve Slavii, nejméně bodů po úvodních třinácti kolech. Slávističtí fotbalisté svou hrou fanouškům nerozdávají radost, zato rozhazují po hrstech body.

27. října 2025  15:15

Fandové Slavie zaplatili Řehákovi pokutu. Chceme tu srdcaře, vzkazuje Tribuna Sever

Fanoušci fotbalové Slavie se složili asistentovi trenéra Pavlu Řehákovi na pokutu za hanlivé pokřiky po derby na Spartě. Dvaašedesátiletý kouč dostal od disciplinární komise trest ve výši 30 000...

27. října 2025  14:45

Trmal je špička, Krejčí motivátor a inspirátor. Kouč Frťala o pilířích Teplic

Brankář Matouš Trmal udělal zkraje ligového podzimu chyby, které stály fotbalové Teplice body. Kouč Zdenko Frťala svou největší letní posilu v krizi podržel a teď se mu to gólman vrací, za posledních...

27. října 2025  14:29

Jsme kapitáni, ale doma nám tak neříkejte! Sparťani Haraslín a Chlapík se seznamují

Potkají se v útrobách letenského stadionu, podají si ruce, seznámí se a hned se dají do řeči. Byť oba provozují jiný sport, jedno je spojuje. Oba vedou kabinu pražské Sparty jako kapitáni. Fotbalista...

27. října 2025  14:01

Sudí správně odvolal penaltu proti Slavii. Nechyboval ani při zákroku Mosese

Slávista Moses bez osobního trestu? Správně. Odvolaná penalta po pádu olomouckého Šípa? Rovněž správně. Při obou situacích, které v nedělním ligovém utkání Slavie v Olomouci přinesly kupu emocí,...

27. října 2025  13:49

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Naštvaný Vinícius a zášť vůči Yamalovi. El Clásico skončilo hromadnou potyčkou

Navzdory několika sporným rozhodnutím se dlouho nedělní fotbalové El Clásico dohrávalo v až nezvyklém klidu. O to větší ale byla šarvátka, která se rozpoutala ještě před závěrečným hvizdem na...

27. října 2025  13:33

Šíp k nafilmovanému pádu: Neudělal bych nic jinak, zdeformoval bych Markoviče

Malé déja vu mají za sebou fotbalisté Sigmy Olomouc. Ve čtvrtek smutnili po zápase Konferenční ligy proti polskému Rakówu, že neudrželi vedení po jediné střele na branku. V neděli proti pražské...

27. října 2025  11:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.