ONLINE: Slovácko hraje pohár v Karviné, pak v akci ligový lídr Jablonec proti Dukle

Karviná nejprve vyřadila Bohumím a naposledy rozstřílela druholigové Táborsko 6:1. To ji ještě vedl Martin Hyský, ten však nedávno zamířil do Plzně a na lavičce ho nahradil Marek Jarolím z Jihlavy. Zvládne Karviná duel s trápícím se Slováckem, které je v lize na posledním místě?
Slovácko mimochodem naposledy zvítězilo před více než měsícem právě v poháru, kdy porazilo Horní Ředice ze čtvrté ligy.
Úterní zápasy osmifinále MOL Cupu ONLINE
Jablonec je proti Dukle také favoritem, a do zápasu s ní jde dokonce jako lídr ligové tabulky. Ve stejný čas však dohrává zápas 13. kola nejvyšší soutěže Sparta doma s Bohemians a může se vrátit na čelo.
Dukla se na Jablonci představila nedávno v domácí soutěži a uhrála bezbrankovou remízu. Jak dopadne jejich pohárové střetnutí?
Program osmifinále MOL Cupu pokračuje ve středu, kdy nastoupí senzace letošního ročníku Nové Sady, které vyřadily i obhájce trofeje Olomouc, proti Plzni a Slavia ve Zlíně. Další týden pak Pardubice vyzvou Baník a Bohemians přivítají Mladou Boleslav. 13. listopadu dojde na souboj Zbrojovky Brno s Hradcem Králové.
Zápasy Sparty s jiným brněnským týmem, Artisem, se měl hrát také tuto středu, ale kvůli viróze v kádru Artisu byl odložen. Nový termín ještě nebyl stanoven.
Neuman – Chytrý, Traore, Camara, Fleišman (C) – Bužek, Křišťan – Ayaosi, Štorman, Condé – Ezeh.
Heča – Reinberk, Vaško, Hamza – Koscelník, Havlík, Petržela, Tetour, Mulder – Juroška, Kvasina.
Lapeš, Mrózek – Lawali, Boháč, Labík, Samko, Kačor, Gning, Šigut, Fiala, Krčík.
Fryšták – Ndefe, Stojčevski, Marinelli, Trávník, Ceesay, Blahút, Krmenčík, Daníček, Medved.
Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Dorotík – Kocourek (video)Přejít na online reportáž