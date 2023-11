Specialista na pohár nejsem, jenom v něm hraju víc, smál se střelec Ševčík

Sparťanský kouč Brian Priske sestavu hodně pozměnil, takže od začátku dostal příležitost právě Ševčík i další hráči, kteří jinak nehrají pravidelně.

„Nebylo to pro nás až tak těžké, trénujeme spolu všichni každý den. Možná nám trvalo pár minut, než jsme se dostali do tempa a zvykli si na sebe,“ vysvětlil jedenadvacetiletý útočník. „V podobném složení ale hrajeme i během tréninkových zápasů, když nastupujeme proti klukům, kteří jsou v základu častěji.“

Jednoduché to však sparťanští náhradníci rozhodně neměli. Bohemians se na domácím hřišti chtěli předvést, a v prvním poločase šli dokonce do vedení po přesné hlavičce Adama Kadlece.

„Bylo to vydřené, ale podle mě je každý zápas alespoň trochu vydřený, pokud zrovna nevyhrajete 10:0. Tentokrát jsme to museli hodně odpracovat, chodit do soubojů a odběhat to, když jsme navíc o poločase prohrávali,“ zhodnotil Ševčík.

Do druhého dějství nicméně vstoupili skvěle.

Krátce po změně stran nejprve srovnal Václav Sejk a v 69. minutě si vzal slovo Ševčík. Po dlouhém vhazování se dostal ke střele, trefil sice břevno, ale míč se mu odrazil zpět na nohu a on svým druhým gólem v poháru podruhé rozhodl.

„Neřekl bych, že jsem specialista na pohár, spíš jsem v něm odehrál více minut, takže proto jsem stačil dát o jeden gól více než v lize. Možná kdyby to vytížení bylo stejné, byla by ta bilance vyrovnaná,“ dodal s úsměvem.

Michal Ševčík (vpravo) ze Sparty slaví se spoluhráči gól do sítě Bohemians v osmifinále Mol Cupu.

Sparťané nakonec utkání zvládli, ačkoliv konec byl z obou stran vypjatý. „Pořád je to malé pražské derby, takže jsme počítali s tím, že to bude vyhecované, zvlášť když byl výsledek takhle těsný. Ale myslím, že jsme si s tím poradili dobře,“ popsal Ševčík.

Ten v posledních dnech prožívá zřejmě nejlepší období ve Spartě: zahrál si 30 minut v posledním domácím utkání s Českými Budějovicemi (4:0) a vstřelil gól, příležitost dostal i v závěru víkendového duelu s Mladou Boleslaví (1:3) a teď nastoupil v základu.

„Rozhodně se cítím poslední dobou lépe. Nějaký čas to trvalo, takže jsem teď vděčný za každou minutu a snad budou nadále přibývat. Dělám pro to všechno.“

Sparťané se radují, Václav Sejk v pohárovém utkání na Boemians právě vstřelil gól.

Další příležitost možná dostane už v sobotu, kdy Sparta hraje opět s Bohemians, tentokrát však v lize a na domácím stadionu.

„Můžou změnit sestavu, poučit se z dnešních chyb a připravit se na to, co jsme hráli. Ale my budeme mít zase v zádech fanoušky, což pro nás bude určitě velká výhoda,“ uzavřel Ševčík.