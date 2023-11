Dlouhé auty jsou naší zbraní. Změnami v sestavě jsme neriskovali, tvrdí Priske

Po prvním poločase to nicméně tak dobře nevypadalo. Sparta neproměnila své šance a naopak dostala po rohovém kopu gól.

„Po obdržené brance jsme z toho trochu vypadli, nabídli jsme soupeři několik příležitostí k rychlým protiútokům, kterých naštěstí nevyužil. Ale jsem hrdý, jak se s tím hráči poprali a vývoj otočili, přesně tohle od nich chceme,“ chválil Priske.

Udělal jste hodně změn v sestavě. Nebyl to risk?

Takhle o tom neuvažuju. Neřekl bych, že to byl risk. Měl jsem plnou důvěru v hráče, že nám to utkání zvládnou vyhrát. A myslím, že hráli opravdu dobře, proto jsem je také na hřišti nechal dlouho. Všechno sice nebylo perfektní, ale celkově jsem opravdu spokojený a šťastný za ně, že to zvládli, protože to nebyl jednoduchý zápas.

Oba góly jste vstřelili po dlouhých autových vhazováních. Trénujete je intenzivně?

Určitě je chceme využívat častěji, protože je považujeme za naši silnou zbraň a jsem rád, že jsme se z nich dokázali prosadit. Tentokrát nám opravdu hodně pomohly. Luboš Loučka je v tomhle ohledu klíčový a každý den na nich s hráči pracuje, takže jsem i za něj rád, že se to vyplatilo.

S Bohemians se znovu utkáte hned v sobotu v lize. Bude jiný zápas?

Nemyslím si, už jsme s Bohemians hráli několikrát a ty zápasy jsou pokaždé podobné. Mají dobrý tým i trenéra a dokáží každému soupeři způsobit problémy. Nevím, jak na nás nastoupí, takže se musíme připravit na všechno, ale myslím, že to v mnoha ohledech bude podobné jako tenhle zápas. Musíme se nicméně hlavně soustředit na sebe, abychom dokázali hrát to, co chceme.

Nespokojený sparťanský trenér Brian Priske během pohárového utkání na Bohemians.

Poslední dobou bojujete se zraněními, na marodce máte několik hráčů, středeční utkání nedohrál ani Ryneš.

Neřekl bych, že s nimi bojujeme. Krejčí a Haraslín jsou sice zranění, dnes se poranil Ryneš, ale to je prostě součást hry. Dnes to byl dvaadvacátý zápas sezony, snažíme se tu zátěž dobře rozvrhnout, aby byl každý v zápasové kondici a nikdo se zbytečně nepřetěžoval, ale někdy máte zkrátka smůlu a zraníte se.

Jaroslav Zelený nastoupil do utkání s maskou. Co se mu stalo?

Má masku, protože si udělal něco s nosem, neznám přesnou diagnózu. Ale odehrál skvělé utkání.

Řekl byste to i v případě útočníka Olatunjiho?

Celkově jsem s ním spokojený a tentokrát také odehrál velmi dobrý zápas. Ale zároveň se dostal do několika šancí, které bych chtěl, aby proměnil. Ale to je zčásti i moje vina, jelikož jsem mu nedal tolik příležitostí, kolik by potřeboval, aby nabral sebevědomí. Na tréninku každopádně tvrdě pracuje a proti Bohemians nám pomáhal jak vepředu, tak vzadu, což pro nás bylo klíčové.