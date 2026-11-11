ONLINE: Artis - Jablonec, osmifinále poháru, hosté chtějí potvrdit roli favorita

Jablonec je aktuálně tři zápasy v řadě bez výhry – po debaklu 0:5 se Slavií remizoval v Konferenční lize s Rigou a pak v domácí soutěži s Boleslaví.
V poháru chce v tomto ročníku navázat na účast ve finále z minulé sezony, v něm však prohrál 1:3 s Karvinou. Ta už mimochodem ve hře není, ve 2. kole totiž překvapivě nestačila na divizní Kozlovice.
Artis také netáhne povedenou sérii výsledků, jelikož nezvítězil už čtyřikrát za sebou. S Jabloncem bude hrát vůbec poprvé v historii a shodou okolností na něj pak narazí hned v prvním kole po reprezentační přestávce.
Zajímavostí ale je, že se oba týmy měly v poháru utkat už v únoru 2021. Brňané – tehdy ještě pod názvem Líšeň – však utkání vzdali.
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Zápas určí sedmého osmifinalistu, tím posledním bude lepší z dvojice Plzeň – Zlín. Ti se utkají v prosinci.
Z favoritů v této fázi překvapivě vypadla Sparta, která doma prohrála s Baníkem 0:2.
Stoppen – Glossoa, Plechatý, Pojezný, Preisler – Pospíšil (C), Boháč – Alégué, Sarapata, Papalele – Adediran.
Kukučka – Cedidla, Novák (C), Pavlović – Čanturišvili, Souček, Sedláček, Polidar – Kuol, Zorvan, Růsek.
Borek – Harazim, Komljenović, Fomba, Petrák, Kolarić, Carlén, Vukadinović, Perišić.
Mihelak – Okeke, Nykrín, Suchan, Ahl, Horák, Chramosta, Sobol, Hollý, Vecheta, Jawo.
Rozhodčí: Orel – Matoušek, PfeiferPřejít na online reportáž