Sladší než ligový start! Nové Sady vyhlíží Plzeň a kvůli FAČR i skromnější kulisu

Ambrožův příběh je tradičnější. Akademie Sigmy platí celorepublikově za špičku, což s sebou nese i brutální selekci. Dnes jedenadvacetiletý mladík byl součástí extrémně povedeného ročníku, z něhož teď Olomouc využívá služeb mládežnického reprezentanta Matěje Hadaše, miláčkem kouče Sigmy Tomáše Janotky je Matěj Mikulenka a boj o sestavu A-týmu také úspěšně vede stoper Adam Dohnálek.
Ambrož nevydržel, odpadl v osmnáctce. „S Hadašem jsme seděli skoro vedle sebe v lavici, bylo si o čem povídat, když jsme se při zápase potkali,“ usmívá se mladík, který Sigmu vítězným gólem před měsícem sestřelil.
Exspoluhráče si po šokujícím triumfu nedobíral, byť jej pocit zadostiučinění na chvíli přemohl. „Ne že bych do nich rýpal, že to teď budou oni, kdo si udělá popcorn a sedne k televizi, zatímco já si budu obouvat kopačky. Ale ta myšlenka, že se to pro jednou otočí, té se neubráníte. Věřím, že mi kluci odpustí a že se na zápas podívají,“ zašklebí se.
Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů
Hned však pozornost stočí zpět na kariérně úspěšnější borce. „Já jim hrozně fandím. Máme společné zážitky, v juniorce jsme hráli proti Bayernu Mnichov, to bylo také něco! Jsem Sigmě vděčný, mohl jsem tam trénovat, i když už jsem hrál zpátky v mém mateřském klubu Hlubočky,“ líčí útočník.
To druhý forvard z Nových Sadů sentimentem netrpí. Rolinc má v modrobílém dresu na co vzpomínat. Pachuť rozchodu s nejslavnější fotbalovou značkou na Hané v něm však trvá.
„Když nám los přihrál Sigmu, zavládlo týmové nadšení a natěšení, ve mně ale zároveň vyvstala i negativní vzpomínka. Zažil jsem tam ten nešťastný sestup v roce 2014, odehrál jsem pak následující ročník, kdy jsme postoupili zpět a vyhráli druhou ligu. Následně jsem ještě rok hrál za B-tým, v druhé lize. Ale to už nebylo růžové, nebylo to příjemné rozcházení,“ vzpomíná 33letý hroťák.
Jeho gól tak měl jistě nádech pomsty. „Bylo to zadostiučinění. Měl jsem v Sigmě velké spory při konci svého angažmá, které vycházely od sportovního manažera Ladislava Mináře. Právě s ním to byl kámen úrazu. Osud to tedy hezky nachystal, když právě ten náš zázrak měsíc nazpět znamenal jeho odvolání,“ vysvětluje Rolinc.
Ten po konci v Sigmě stihl angažmá v elitní slovenské soutěži, dvě sezony v polské třetí lize, ze které vykopal s Radomiakem Radom i postup a nastartoval cestu klubu až k současné Ekstraklase.
Nynější zážitky s čtvrtoligovými Novými Sady však řadí na podobnou úroveň. „V Polsku na nás chodilo pravidelně čtyři až pět tisíc lidí. K tomu řadím zážitek proti Sigmě. A ten, co nás teď čeká s Plzní? To bude asi něco jako první ligový start. Jen ještě sladší a silnější, protože k zápasu nastoupím s kluky, kteří nikdy nic takového nezažili,“ přemítá matador.
Na druhé straně bude mít tentokrát kamaráda on. Plzeňského stopera Václava Jemelku měl při angažmá v rezervě Sigmy tak trochu pod křídly. „Byl mladíček, co se zrovna probojoval do béčka. Mladý, vyjukaný. Až se potkáme, tedy jestli nastoupí, tak si na to možná vzpomene. Když si ho kluci z hlavního týmu dobírali, říkal jsem mu, aby se na ně vykašlal, aby si hrál svoje. Teď si to snad zase rozdáme jako za starých časů. A nebojím se, že by mi pan reprezentační stoper nedal šanci,“ hecuje na dálku.
A dělá to bez respektu, stejně jako jeho mladší parťák. „Zní to nesmyslně a hezky, že ve čtvrtek v Evropské lize Plzeň vyloupila Řím a teď přijede k nám. Pro nás je to jen odměna, dáme do toho všechno a to budou titulky. Porazili AS Řím, vypadli v Olomouci na sídlišti!“
FAČR zakázala Sadům montované tribuny
Famózní kulisa více než patnácti stovek diváků na montovaných tribunách, které stavěli sami hráči Nových Sadů, se při osmifinále MOL Cupu nezopakuje. Důvod? Úřední šiml. Fotbalová asociace České republiky (FAČR), která pohár organizuje, si vzpomněla na své pravidlo v řádu, jež zakazuje dočasné tribuny pro stadiony v profesionálních soutěžích.
Co naplat, že v minulých kolech stejnou tribunu stavěli domácí proti Sigmě Olomouc. Že tatáž konstrukce sloužila v Horních Ředicích, když přijelo Slovácko. „Poslali nám z FAČR dokument, že by měla být stavba zkolaudována dva dny před utkáním už při zápasu se Sigmou, nakonec však vše proběhlo bez potíží. Tribuny staví certifikovaná firma, nebyl žádný problém. Byli bychom diskriminovaní, kdybychom je tehdy nepostavili, protože všichni ostatní je měli také. A teď nás mrzí, že při vrcholu kariéry většiny našich kluků se svaz obhajuje, že jsme něco porušili již minule,“ nechápe situaci technický manažer Nových Sadů Stanislav Kaláb.
Asociace k zákazu totiž konstatovala, že montovaná tribuna v předchozím třetím kole na Nových Sadech byla postavena bez souhlasu soutěže. „Respektujeme to. Zkoušeli jsme získat výjimku, ani předseda FAČR David Trunda, ani moravský místopředseda Zdeněk Grygera nám žádný pardon nedali. Je to velká škoda a přijde mi to proti selskému rozumu a fotbalu. Tohle není pro lidi,“ smutní Kaláb.
Klub tedy zastavil předprodej a přišel o asi 800 míst, přičemž do té doby evidoval přes tisíc prodaných vstupenek. Před kamerami televize Oneplay dnes od 14 hodin tak podobná atmosféra, jako panovala proti Sigmě Olomouc, bude vznikat jen stěží.