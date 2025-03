Sparta má v poháru Teplice. Doma hraje i Slavia, jejím soupeřem je Olomouc

Sparťan Ermal Krasniqi (vlevo) slaví s Qazimem Lacim gól do sítě Brna. | foto: Michal Růžička , MAFRA

Mezi nejlepšími osmi týmy poháru je elitní šestka nejvyšší soutěže, kterou doplňují desátí Bohemians a třinácté Teplice. Los potěšil týmy, které budou hrát doma.

Bylo jasné, že na sebe nenarazí největší favorité Sparta, Slavia, Plzeň a Baník.

Před losem čtvrtfinále byla mužstva rozdělena na nasazená a nenasazená, což je v této fázi soutěže novinka. Dosud to platilo jen do osmifinále soutěže.

Mol cup, los čtvrtfinále 2. dubna Sparta - Teplice Slavia - Sigma Olomouc Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň Jablonec - Baník Ostrava

V minulé sezoně přitom už ve čtvrtfinále došlo na derby, v němž domácí Slavia vedla 2:0, ale Sparta duel otočila. Třaskavý souboj pražských S v poháru se odehrál i na jaře 2023, ve finále Sparta na svém stadionu na Letné podlehla rivalovi 0:2.

Ačkoli o postup do semifinále se utkají všichni favorité, v osmifinále to neměli jednoduché. Například Slavia s Plzní zdolaly druholigové soupeře až po bitvách v prodloužení. Olomouc se trápila dokonce s třetiligovým protivníkem, Kroměříž zdolala až gólem Klimenta v nastavení.

Sparta, Baník, Jablonec a Bohemians se musely protlačit přes prvoligové soupeře Duklu, Pardubice, Hradec resp. Mladou Boleslav.

Vítěz poháru má jako třetí nejvýhodnější nasazení do pohárové Evropy po mistrovi a druhému týmu tabulky. Půjde do závěrečného předkola Evropské ligy, tudíž v případě neúspěchu má jistotu přesunu do základní fáze Konferenční ligy.