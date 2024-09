Prvoligové celky znají los Mol Cupu, jeho vítěz má jistotu pohárové Evropy

Obhájcem trofeje je Sparta, která v květnovém finále vyhrála nad domácí Plzní 2:1. Oba dva finalisté i další kluby, které si v minulém ligovém ročníku zajistily účast v pohárové Evropě, do Mol Cupu vstoupí až ve třetím dějství.

V tom druhém vedle jedenácti prvoligových celků nechybí ani semifinalisté z poslední sezony Zlín a Opava, které působí v druhé lize. Oba týmy absolvovaly už první kolo.

Vítěz letošního ročníku Mol Cupu půjde příští rok v létě do závěrečného předkola Evropské ligy, což v případě neúspěchu znamená přesun do základní fáze Konferenční ligy. A to je hodně lákavá představa.

Pokud se umístí na prvních dvou místech Chance Ligy, jeho pozice převezme třetí tým nejvyšší soutěže.

Naposled vítěz domácího poháru postoupil přímo do Evropské ligy v létě 2017. To štěstí měl Zlín, kterému nahrál výsledek finále předchozího ročníku Evropské ligy, v němž Manchester United porazil Ajax. A stalo se to také díky příznivé souhře v Premier League a Anglickém poháru.

Mimochodem, Česko má jistotu, že v příštím ročníku evropských pohárů bude mít v základní části minimálně tři zástupce: mistr jde přímo do Champions League, vicemistr do play off milionářské soutěže, což znamená účast minimálně v Evropské lize.

Třetí tým ligy půjde do 2. předkola Evropské ligy a čtvrtý v pořadí do 2. předkola Konferenční ligy. Pokud Mol Cup vyhraje tým na prvních třech místech Chance ligy, právo účasti v Evropě se posouvá na čtvrtý a pátý tým tabulky.