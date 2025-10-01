Škraloup, výkony nebyly dobré, bědoval Kováč po vyřazení Liberce v Brně

Jiří Punčochář
  6:40
Na zápas třetího kola MOL Cupu na hřišti Artisu Brno se sice fotbalisté Liberce chystali v dějišti zápasu od neděle, na trávníku to ale vypadalo, jak kdyby si ho šli zahrát po práci a na žízeň. Za mdlý výkon je také domácí druholigový celek patřičně potrestal, což kouče hostí Radoslava Kováče zklamalo. „Škraloup, „ komentoval vyřazení po penaltách, které rozsoudily remízu 1:1.
Fotbalisté Liberce vypadli z MOL Cupu, na penalty prohráli s Artisem Brno. V...

Fotbalisté Liberce vypadli z MOL Cupu, na penalty prohráli s Artisem Brno. V popředí jeho zklamaný hráč Petr Hodouš. (30. září 2025) | foto: ČTK

Fotbalisté Artis Brno se radují z gólu do sítě Liberce v MOL Cupu.
Hlavičková momentka ze zápasu MOL Cupu mezi týmy Artis Brno a Libercem.
Fotbalisté Liberce se radují z gólu do sítě Artis Brno v MOL Cupu.
Momentka ze zápasu MOL Cupu mezi Artis Brno a Libercem.
6 fotografií

„Stoprocentně jsme apelovali na to, že je zápas pro nás důležitý, že přes pohár vede cesta do Evropy. Jsme kvůli tomu pět dní na tripu, do Brna jsme přijeli v neděli. Bohužel jsme to na hřišti nepotvrdili,“ přiznal Kováč poté, co se Liberec po Olomouci a Teplicích stal třetím vyřazeným ligistou v letošním ročníku MOL Cupu.

Slovan byl na cestách od minulého pátku, kdy vyrazil na ligový duel do Hradce Králové, pak se místo návratu domů přesunul na Moravu. Větší váhu než soustředění v dějišti utkání však sehrál mizerní přístup jeho borců. Ačkoliv hráli od 44. minuty proti deseti, druholigový tým dokázali dostat pouze pod platonický územní tlak.

Liberec v poháru končí, Artis ho přemohl i v deseti. Duklu poslal dál mladík Kroupa

Kdyby naopak v oslabení Artis proměnil některou ze svých tutovek nemuselo se ani prodlužovat. A že by se tomu ležérní hosté nemohli divit.

„Velmi špatně jsme se rozhodovali, neměli jsme tlak, byli jsme strašně nepřesní,“ počítal neduhy na tiskové konferenci Kováč. Oproti lize nechal na lavičce Lukáše Masopusta, v základu chyběli i Emir Mahmič nebo Lukáš Mašek, volno dostal také gólman Tomáš Koubek.

„Nastoupili jsme ale s hráči, kterým plně věřím. To jsou hráči na takové úrovni, abychom tento zápas vyhráli a postoupili. Některé výkony ale byly velmi slabé. Měli jsme přesilovku, vedli jsme, měli jsme to uhrát. Šancí na to jsme ale měli málo. Odjíždíme velmi zklamaní,“ pokračoval Kováč.

Důvod, proč se jeho mužstvo na brněnské půdě prezentovalo takovým způsobem, hledal kouč marně.

„Taky bych to potřeboval vědět. Někdy to tak ve fotbale bývá, stane se. My jsme hráli (v lize) skvěle se Slavií, vyhráli jsme v Hradci, pohár jsme nepodcenili, ale výkony nebyly dobré. Pro mě to je obrázek, bohužel draze zaplacený. Potvrdily se mi věci, které jsem věděl už dřív,“ naznačil.

Výsledky

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Škraloup, výkony nebyly dobré, bědoval Kováč po vyřazení Liberce v Brně

Na zápas třetího kola MOL Cupu na hřišti Artisu Brno se sice fotbalisté Liberce chystali v dějišti zápasu od neděle, na trávníku to ale vypadalo, jak kdyby si ho šli zahrát po práci a na žízeň. Za...

1. října 2025  6:40

Zbytečné ztráty, pasivita. Nebyli jsme to my, chyběla nám odvaha, řekl Trpišovský

Od našeho zpravodaje v Itálii Jako obvykle si po závěrečném hvizdu otočil bílou čepici kšiltem dozadu, ale na žádné oslavné skluzy a dlouhé křepčení s fanoušky to tentokrát nebylo. Fotbalová Slavia totiž odpadla na Interu Milán v...

1. října 2025

Bayern i Real slaví, Liverpool s Galatasaray prohrál. Chelsea zvítězila nad Mourinhem

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili v Lize mistrů na hřišti kazachstánského nováčka Kajratu Almaty 5:0. Na druhé výhře v soutěži měl největší podíl Kylian Mbappé, který zaznamenal hattrick. Bayern...

30. září 2025  18:35,  aktualizováno  23:23

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr se představí na hřišti Interu Milán, v Bergamu, na Tottenhamu a na stadionu Pafosu. Doma má Barcelonu,...

29. září 2025  12:04,  aktualizováno  30.9 23:04

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

30. září 2025  22:57

Liberec v poháru končí, Artis ho přemohl i v deseti. Duklu poslal dál mladík Kroupa

Fotbalisté Liberce vypadli ve 3. kole z domácího poháru. Na hřišti druholigového Artisu Brno prohráli penaltový rozstřel 5:6, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas nerozhodně 1:1....

30. září 2025  20:21,  aktualizováno  20:28

Slavia v mládežnické Lize mistrů uhrála remízu s Interem, v závěru vyrovnal Naskos

Fotbalisté Slavie ve druhém kole Youth League pro hráče do 19 let překvapivě remizovali v Miláně s Interem 2:2 a navázali na úvodní vítězství 5:0 nad Bodö/Glimt. Pražané nad favoritem vedli po...

30. září 2025  19:23

Zabavené choreo, pak strkanice. Slávističtí fanoušci se v centru Milána střetli s policií

Od našich zpravodajů v Itálii Před plánovaným pochodem strkanice s policisty přímo v centru města. Z milánského Piazza del Duomo se v úterý odpoledne rozléhal do okolních ulic, kde se nacházejí luxusní butiky světových značek,...

30. září 2025  18:14,  aktualizováno  18:56

Bude v Plzni týden klid? Tým vedl Bakoš s Bečkou, Hyský stále trénuje v Karviné

Fotbalový trenér Martin Hyský v úterý vedl trénink v Karviné. V Plzni, s níž je po pondělním odchodu Miroslava Koubka spojován, měli mužstvo dva dny před soubojem v Evropské lize s Malmö na povel...

30. září 2025  15:03

Krejčí: S návratem už jsem nepočítal. Z Pardubic pořád může být i fotbalové město

Čistě z osobního hlediska asi ve středu večer v Pardubicích a širokém okolí nenajdete šťastnějšího člověka, než kterým bude Jiří Krejčí. Staronovému trenérovi Východočechů se přece jen splní sen, se...

30. září 2025  14:52

Jihlava splnila cíl, v poháru ji čeká soupeř z první ligy. Navíc s vazbou na region

Do Jihlavy dorazí účastník nejvyšší domácí fotbalové soutěže, v rámci třetího kola MOL Cupu vyzve FC Vysočina pražskou Duklu. Zajímavý souboj to bude nejen z pohledu porovnání první a druhé ligy, ale...

30. září 2025  14:24

Inter Milán - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) nastoupí na San Siru proti Interu Milán. Kde můžete zápas 2. kola nejprestižnější pohárové...

30. září 2025  13:47

