„Stoprocentně jsme apelovali na to, že je zápas pro nás důležitý, že přes pohár vede cesta do Evropy. Jsme kvůli tomu pět dní na tripu, do Brna jsme přijeli v neděli. Bohužel jsme to na hřišti nepotvrdili,“ přiznal Kováč poté, co se Liberec po Olomouci a Teplicích stal třetím vyřazeným ligistou v letošním ročníku MOL Cupu.
Slovan byl na cestách od minulého pátku, kdy vyrazil na ligový duel do Hradce Králové, pak se místo návratu domů přesunul na Moravu. Větší váhu než soustředění v dějišti utkání však sehrál mizerní přístup jeho borců. Ačkoliv hráli od 44. minuty proti deseti, druholigový tým dokázali dostat pouze pod platonický územní tlak.
|
Liberec v poháru končí, Artis ho přemohl i v deseti. Duklu poslal dál mladík Kroupa
Kdyby naopak v oslabení Artis proměnil některou ze svých tutovek nemuselo se ani prodlužovat. A že by se tomu ležérní hosté nemohli divit.
„Velmi špatně jsme se rozhodovali, neměli jsme tlak, byli jsme strašně nepřesní,“ počítal neduhy na tiskové konferenci Kováč. Oproti lize nechal na lavičce Lukáše Masopusta, v základu chyběli i Emir Mahmič nebo Lukáš Mašek, volno dostal také gólman Tomáš Koubek.
„Nastoupili jsme ale s hráči, kterým plně věřím. To jsou hráči na takové úrovni, abychom tento zápas vyhráli a postoupili. Některé výkony ale byly velmi slabé. Měli jsme přesilovku, vedli jsme, měli jsme to uhrát. Šancí na to jsme ale měli málo. Odjíždíme velmi zklamaní,“ pokračoval Kováč.
Důvod, proč se jeho mužstvo na brněnské půdě prezentovalo takovým způsobem, hledal kouč marně.
„Taky bych to potřeboval vědět. Někdy to tak ve fotbale bývá, stane se. My jsme hráli (v lize) skvěle se Slavií, vyhráli jsme v Hradci, pohár jsme nepodcenili, ale výkony nebyly dobré. Pro mě to je obrázek, bohužel draze zaplacený. Potvrdily se mi věci, které jsem věděl už dřív,“ naznačil.