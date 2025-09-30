Liberec v poháru končí, Artis ho přemohl i v deseti. Duklu poslal dál mladík Kroupa

Fotbalisté Liberce vypadli ve 3. kole z domácího poháru. Na hřišti druholigového Artisu Brno prohráli penaltový rozstřel 5:6, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas nerozhodně 1:1. Čtvrtý tým druhé nejvyšší soutěže hrál už od 44. minuty v deseti hráčích. Pražská Dukla zvítězila na hřišti druholigové Jihlavy 1:0. Gól vstřelil v nastavení osmnáctiletý útočník Michal Kroupa.
Fotbalisté Artis Brno se radují z gólu do sítě Liberce v MOL Cupu.

Fotbalisté Artis Brno se radují z gólu do sítě Liberce v MOL Cupu. | foto: ČTK

Hlavičková momentka ze zápasu MOL Cupu mezi týmy Artis Brno a Libercem.
Fotbalisté Liberce se radují z gólu do sítě Artis Brno v MOL Cupu.
Momentka ze zápasu MOL Cupu mezi Artis Brno a Libercem.
Momentka ze zápasu MOL Cupu mezi Artis Brno a Libercem.
Slovan je třetím prvoligovým týmem, který v MOL Cupu neprošel do osmifinále. Minulý týden Sigma Olomouc jako obhájce neuspěla na hřišti týmu Milo Olomouc/Nové Sady ze čtvrté nejvyšší soutěže a Teplice nestačily na lídra druhé ligy Zbrojovku Brno.

Liberec v sobotu zvítězil v Hradci Králové 3:2, trenér Kováč v porovnání s posledním kolem udělal v základní sestavě devět změn. Sedmý tým nejvyšší soutěže se na hřišti ambiciózního celku z druhé ligy ujal vedení, když k tyči zamířil Soliu. Po Dahmanově akci vyrovnal Lutonský, ale minutu před přestávkou domácí přišli o vyloučeného Otrísala.

Přestože hrál Artis v oslabení, ve druhém poločase měl velkou šanci jeho kapitán Jeřábek, ztroskotal ale na brankáři Krajčírikovi. Minutu před koncem řádné hrací doby trefil domácí Adediran dokonce břevno.

Ani v prodloužení Slovan nedokázal využít početní výhodu. V rozstřelu chytil brankář Holý dvě penalty, domácí se netrefili jen jednou a favorita vyřadili.

V základní sestavě Pražanů se na Vysočině objevilo pět stejných hráčů jako v pátek na Slavii, kde Dukla prohrála 0:2 a je v nejvyšší soutěži dvanáctá.

Momentka z utkání MOL Cupu mezi Jihlavou a Duklou.

Aktuálně jedenáctý tým druhé ligy kladl favoritovi odpor, první poločas se odehrál bez velkých šancí. V podobném duchu probíhalo také druhé dějství.

Když už zápas směřoval do prodloužení, v první minutě nastavení rozhodl střídající mladík, který jinak pravidelně nastupuje za B-tým v ČFL. Kroupa korunoval rychlý brejk Dukly.

MOL Cup
3. kolo 30. 9. 2025 17:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec 1:1 (1:1)pen. 6:5
Góly:
29. Lutonský
Góly:
17. Soliu
Sestavy:
Holý – Al Braiki, Čoudek, Dahman, Fomba, Hapal, Jeřábek (C), Lutonský, Mach, Otrísal, Sedlák
Sestavy:
Krajčirík – Diakite, Gabriel, Icha, Juliš, Kayondo, Koželuh, Krollis, Plechatý (C), Soliu, Stránský
Náhradníci:
Kasík – Adediran, Aldin, Harazim, Kosek, Pospíšil, Samek, Tauš, Vukadinovič
Náhradníci:
Pešl – Dulay, Hlavatý, Hodouš, Mahmič, Mašek, Masopust, Mikula, N ́Guessan, Rus, Špatenka
Žluté karty:
31. Otrísal, 55. Lutonský
Žluté karty:
48. Stránský, 67. Kayondo
Červené karty:
44. Otrísal
Červené karty:

Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Hájek

Počet diváků: 1455

MOL Cup
3. kolo 30. 9. 2025 17:30
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
90+1. Kroupa
Sestavy:
Soukup – Fabiš, Štětka, Beneš, Farka – Pešek, Čermák (C) – Vlček (64. Křehlík), Miška, Ogiomade (76. Křivánek)– Franěk (76. Omotoye)
Sestavy:
Jágrik – Isife (67. Černák), Hunal, Kozma (C), Šehović (67. Ambler) – Tijani, Velasquez (90+2. Peterka) – Šebrle (76. Gaszcyk), Čermák, Kadák – Fokam (67. Kroupa)
Náhradníci:
Slavata – Muhammad, Matoušek, Ousmane, Haala, Labaran, Lacko, Lopatář
Náhradníci:
Vácha – Holiš, Peterka, Hašek, Žitný, Svozil
Žluté karty:
49. Beneš
Žluté karty:
20. Šehović

Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Ježek

Počet diváků: 701

