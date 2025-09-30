Slovan je třetím prvoligovým týmem, který v MOL Cupu neprošel do osmifinále. Minulý týden Sigma Olomouc jako obhájce neuspěla na hřišti týmu Milo Olomouc/Nové Sady ze čtvrté nejvyšší soutěže a Teplice nestačily na lídra druhé ligy Zbrojovku Brno.
Liberec v sobotu zvítězil v Hradci Králové 3:2, trenér Kováč v porovnání s posledním kolem udělal v základní sestavě devět změn. Sedmý tým nejvyšší soutěže se na hřišti ambiciózního celku z druhé ligy ujal vedení, když k tyči zamířil Soliu. Po Dahmanově akci vyrovnal Lutonský, ale minutu před přestávkou domácí přišli o vyloučeného Otrísala.
Přestože hrál Artis v oslabení, ve druhém poločase měl velkou šanci jeho kapitán Jeřábek, ztroskotal ale na brankáři Krajčírikovi. Minutu před koncem řádné hrací doby trefil domácí Adediran dokonce břevno.
Ani v prodloužení Slovan nedokázal využít početní výhodu. V rozstřelu chytil brankář Holý dvě penalty, domácí se netrefili jen jednou a favorita vyřadili.
V základní sestavě Pražanů se na Vysočině objevilo pět stejných hráčů jako v pátek na Slavii, kde Dukla prohrála 0:2 a je v nejvyšší soutěži dvanáctá.
Aktuálně jedenáctý tým druhé ligy kladl favoritovi odpor, první poločas se odehrál bez velkých šancí. V podobném duchu probíhalo také druhé dějství.
Když už zápas směřoval do prodloužení, v první minutě nastavení rozhodl střídající mladík, který jinak pravidelně nastupuje za B-tým v ČFL. Kroupa korunoval rychlý brejk Dukly.
29. Lutonský
17. Soliu
Holý – Al Braiki, Čoudek, Dahman, Fomba, Hapal, Jeřábek (C), Lutonský, Mach, Otrísal, Sedlák
Krajčirík – Diakite, Gabriel, Icha, Juliš, Kayondo, Koželuh, Krollis, Plechatý (C), Soliu, Stránský
Kasík – Adediran, Aldin, Harazim, Kosek, Pospíšil, Samek, Tauš, Vukadinovič
Pešl – Dulay, Hlavatý, Hodouš, Mahmič, Mašek, Masopust, Mikula, N ́Guessan, Rus, Špatenka
31. Otrísal, 55. Lutonský
48. Stránský, 67. Kayondo
44. Otrísal
Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Hájek
Počet diváků: 1455
90+1. Kroupa
Soukup – Fabiš, Štětka, Beneš, Farka – Pešek, Čermák (C) – Vlček (64. Křehlík), Miška, Ogiomade (76. Křivánek)– Franěk (76. Omotoye)
Jágrik – Isife (67. Černák), Hunal, Kozma (C), Šehović (67. Ambler) – Tijani, Velasquez (90+2. Peterka) – Šebrle (76. Gaszcyk), Čermák, Kadák – Fokam (67. Kroupa)
Slavata – Muhammad, Matoušek, Ousmane, Haala, Labaran, Lacko, Lopatář
Vácha – Holiš, Peterka, Hašek, Žitný, Svozil
49. Beneš
20. Šehović
Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Ježek
Počet diváků: 701