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Kozlovická pohádka končí. Největší zápas, který se tady hrál, zářil trenér

Lukáš Jakubíček
  10:40
Utkání MOL Cupu mezi Kozlovicemi a Pardubicemi.

Utkání MOL Cupu mezi Kozlovicemi a Pardubicemi. | foto: Lukáš Jakubíček, MAFRA

Utkání MOL Cupu mezi Kozlovicemi a Pardubicemi.
Utkání MOL Cupu mezi Kozlovicemi a Pardubicemi.
Utkání MOL Cupu mezi Kozlovicemi a Pardubicemi.
Utkání MOL Cupu mezi Kozlovicemi a Pardubicemi.
5 fotografií
Po nečekaném skalpu obhájce vítězství poháru z Karviné se fotbalisté Kozlovic postavili soupeři hrajícímu ještě o ligu výš. Na hřiště do městské části Přerova přijely Pardubice. Přestože divizní tým mohl udeřit už v úvodních minutách, zbytek zápasu si favorit pohlídal a vyhrál 6:0, čímž letošní cestu pohárem moravskému týmu ukončil.

„Hráčům můžu poděkovat. Taková cesta MOL Cupem pro divizní tým! Šli jsme přes třetiligového soupeře, potom druholigového a dnes už jsme si to šli užít. Šest gólů je dost, ale neděláme z toho žádnou tragédii,“ ocenil své svěřence domácí kouč Roman Matějka.

Vzhledem k většímu personálnímu obsazení musely Pardubice obsadit dvě šatny. Jinak ale byli hosté ze sportovního areálu nadšení. „Šatny jsou samozřejmě menší, ale je to tady útulné a pěkné. Jsem rád, že byla taková hojná návštěva,“ řekl stoper Dávid Krčík.

„Areál je skvělý, byl jsem tady několikrát jako soupeř. Ať už v dresu Brumova nebo Hodonína, takže to tady znám a těšil jsem se. Můj kamarád tady slavil třicáté narozeniny, už ho vyhlížím, jestli tady je,“ dodal se smíchem pardubický asistent Tomáš Polách.

Utkání MOL Cupu mezi Kozlovicemi a Pardubicemi.

Na utkání si našlo cestu 1350 diváků z celého blízkého okolí. Na divizní zápasy sem obvykle chodí čtvrtina z tohoto čísla. O atmosféru se staral hlavně kotel složený převážně z dětí. „Chtěl bych je pochválit, byli výborní. Jsme za to rádi a doufám, že si zápas všichni diváci užili,“ ocenil fanoušky domácí křídelník Patrik Michl.

Jejich největším oblíbencem byl hrdina zápasu proti Karviné – brankář Jakub Obzina, jenž před třemi týdny vychytal penaltový rozstřel. Malí fanoušci jej oslovovali „tréňa Obzina“. 25letý brankář totiž ve volném čase v Kozlovicích koučuje mládež.

„Bylo to fantastické. Atmosféra i fanoušci byli výborní. Byl to pro nás svátek. Nějaký pátek už v Kozlovicích trénuju a dnes to byl určitě největší zápas, který tady kdy byl,“ myslí si trenér Matějka.

Utkání MOL Cupu mezi Kozlovicemi a Pardubicemi.

A diváci museli být nadšení stejně jako hráči. Na hřišti se vedle jejich oblíbenců pohyboval například i Dominique Simon, jenž se v dresu Haiti zúčastnil letního mistrovství světa, ale i další hráči, kteří jsou ještě více prověření českou ligou.

Zároveň si hráče a trenéry, které znají z ligových trávníků, mohli prohlédnout pěkně zblízka. „Byla tam paní, která po nás křičela, ale neproběhlo tam nic hrozného. Otočil jsem se, odpověděl a vznikla diskuze, ale bylo to v pohodě. Nebylo to nepříjemné. Tady to mají diváci na hřiště blízko a k fotbalu to patří,“ smál se Polách.

„Budíček na pět a hurá do práce“

Jediné, co domácím příznivcům chybělo, byl gól. Nejblíž k němu měl Michl, který už ve třetí minutě utekl soupeřově obraně, ale v zakončení selhal. „Je to strašná škoda, teď si to vyčítám. Možná jsem to měl zaseknout. Viděl jsem skluzujícího hráče, chtěl jsem míč narvat na zadní tyč, ale on mi to zblokoval na přední,“ kroutil hlavou Michl.

„Hlavu vzhůru a v neděli musíme vyhrát. Pardubice mají velkou kvalitu, takže zápas byl jednoznačný. Ale gól by změnil aspoň skóre, je škoda, že tam teď svítí nula,“ ukázal 22letý hráč na výsledkovou tabuli.

Hráči amatérských a poloprofesionálních týmů si občas pohárový zápas proti ligovému týmu užijí se vším všudy. Vezmou si dovolenou, ráno se zajdou ostříhat a soustředí se pouze na zápas. Michl si však těžkou hlavu ze soupeře nedělal. „Pro mě to bylo od rána stejné jako běžný zápasový den, nebral jsem to nějak extra. Někteří kluci pracují, jiní studují, takže já jsem měl v pět ráno budíček a hurá do práce,“ usmál se.

Utkání MOL Cupu mezi Kozlovicemi a Pardubicemi.

Po svém přestupu z Plzně a vypršením karetního trestu se v pardubickém dresu poprvé objevil obránce Krčík. Odehrál 61 minut a z první velké šance mohl otevřít skóre. Jeho hlavičku však vychytal domácí Obzina. Jen co zápas skončil, musel už zase řešit i stěhování.

„Máme s přítelkyní hektické období. Musím jezdit pořád nahoru dolů, Plzeň – Pardubice, čeká mě to i zítra. Mám sbalených možná 30 procent věcí, ale to k fotbalovému životu patří,“ uvědomuje si slovenský obránce.

„Od jeho příchodu je z něj cítit neskutečný klid. Měl skvělou minulou sezonu, Plzni zajistil postup do Evropské ligy. Jsme rádi, že tady je a věřím, že nám pomůže. Například i v tom, aby převzal roli lídra,“ slibuje si od Krčíka Polách.

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