Pohárový soupeř je zrádný, uvědomují s v Jihlavě před soubojem se Žďárem

Přesto trenér hostující Vysočiny Jan Kameník zůstává před dnešním vzájemným soubojem ostražitý.

„Soupeř je zrádný,“ říká s opatrností před duelem 1. kola domácího poháru MOL Cup jihlavský kouč. „Je to od nás kousíček, jde o derby. Navíc ve Žďáru hraje celá řada hráčů, kteří si prošli Jihlavou, stejně jako trenér. O to větší budou mít motivaci to zvládnout. Je na nás, abychom se s tím vyrovnali.“

Právě na krajskou rivalitu bude Žďár spoléhat. „Těšíme se, že přijede druholigové mužstvo. Když vzpomínám na pohárové zápasy s brněnskou Zbrojovkou, vždycky to přitáhlo lidi do ochozů. Takže věřím, že na Jihlavu přijdou diváci taky,“ přeje si předseda FC ŽĎAS Aleš Chmelíček.

„Snad budeme schopní Jihlavu co nejvíce trápit. Chtěl bych, abychom vydrželi se soupeřem co nejdéle držet nějaký slušný výsledek. Aby měl zápas náboj a byl zajímavý jak pro hráče, tak i pro diváky. Pak bych byl spokojený, i kdybychom nakonec prohráli,“ dodal. Zásadní otázka zní: v jaké základní sestavě oba týmy nastoupí?

Jihlavský trenér Jan Kameník

„Víme, že nebude Honza Nedvěd ani Standa Švoma, takže taky nebudeme kompletní,“ vyjmenovává vynucené absence opor. „Uvidíme, s čím přijede Jihlava.“

Vysočina nějaké změny v sestavě připouští. „Není to o tom, že bychom někoho zkoušeli. Ale máme v kádru více hráčů, kteří čekají na svou příležitost. Někteří si zaslouží na hřišti být,“ naznačuje Kameník. „Nějaká změna určitě bude. A je na klucích, aby si řekli o svoje místo na slunci.“

Hostům bude určitě chybět kapitán Matúš Lacko, který ve víkendovém druholigovém zápase v Chrudimi kvůli zranění střídal už po půlhodině hry. „Má problémy se zadním stehenním svalem,“ prozradil Kameník. „Čekáme na výsledky komplexnějšího vyšetření, zatím vám neřeknu, jak závažné to je.“

Mezi třemi tyčemi dostane namísto mladíka Adama Jágrika tentokrát přednost Pavel Soukup. „Je v pozici dvojky, ale za juniorku se prezentuje velmi dobrou výkonností. Trenéři si ho chválí, tak je jasné, že musí dostat příležitost i u nás,“ doplnil Kameník.

Ten svým svěřencům dal jednoznačný úkol: „Chceme postoupit do dalšího kola. Pohár má svoji velkou důležitost, je to pro nás další soutěž, kde chceme hrát, působit a uspět. Takže k tomu přistupujeme naprosto zodpovědně,“ doplnil Kameník.