Jihlavské fotbalisty čeká v poháru velký test. Přijedou Pardubice

Rozhodně to není tým s nejzvučnějším jménem. Na druhou stranu je to soupeř, přes kterého by se mohlo projít do dalšího kola. Fotbalisté FC Vysočina v úterním utkání třetího kola MOL Cupu narazí na Pardubice (od 17.00).