Jihlava splnila cíl, v poháru ji čeká soupeř z první ligy. Navíc s vazbou na region

  14:24
Do Jihlavy dorazí účastník nejvyšší domácí fotbalové soutěže, v rámci třetího kola MOL Cupu vyzve FC Vysočina pražskou Duklu. Zajímavý souboj to bude nejen z pohledu porovnání první a druhé ligy, ale také co do regionálního propojení obou klubů. Duklu totiž vede jako hlavní kouč David Holoubek, který pochází z nedalekého Humpolce.

Fotbalisté Jihlavy se radují z gólu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Právě v Humpolci Holoubek kdysi začínal s fotbalem i trenérskou dráhou. Pražský tým v létě přebral po Petru Radovi.

„Vybojovat si duel proti prvoligovému soupeři a poměřit s ním síly na jihlavském stadionu bylo od úvodních kol v poháru hlavním cílem,“ prozrazuje Holoubkův jihlavský protějšek Marek Jarolím.

Široký kádr? Připravujeme se na poháry, žertuje Jarolím. Vysočina bude drsně sekat

Podle něj se Dukla v letošní sezoně prezentuje v Chance lize kvalitními výkony, i když v tabulce je pražský tým aktuálně až dvanáctý. „Každopádně nás čeká zajímavý zápas,“ nepochybuje Jarolím.

Hlavní trenér Jihlavy plánuje pro úterní pohárový duel několik změn v sestavě. „Především půjde o hráče, kteří jsou na hraně základu a v posledním utkání s „béčkem“ Baníku v sestavě nefigurovali,“ hlásí kouč i s ohledem na nedělní druholigový zápas ve Vlašimi.

Jihlavský trenér Marek Jarolím.
Trenér Dukly David Holoubek sleduje své svěřence v zápase s Libercem.

Holoubek to bude mít s určováním hráčů pro zápas jistě podobně, také jeho svěřence totiž čeká v nadcházejících dnech dost náročný program. Kromě pohárového duelu se v sobotu postaví v ligovém souboji doma na Julisce Teplicím. „Je to pro nás důležitý týden a chtěli bychom oba zápasy zvládnout,“ říká Holoubek.

Otázkou je, koho v pohárovém souboji v Jihlavě postaví do brány. V posledních dvou ligových zápasech chytal exjihlavský Adam Jágrik, což je další možné regionální propojení v rámci večerního pohárového duelu.

30. září 2025  14:24

