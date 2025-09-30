Právě v Humpolci Holoubek kdysi začínal s fotbalem i trenérskou dráhou. Pražský tým v létě přebral po Petru Radovi.
„Vybojovat si duel proti prvoligovému soupeři a poměřit s ním síly na jihlavském stadionu bylo od úvodních kol v poháru hlavním cílem,“ prozrazuje Holoubkův jihlavský protějšek Marek Jarolím.
|
Široký kádr? Připravujeme se na poháry, žertuje Jarolím. Vysočina bude drsně sekat
Podle něj se Dukla v letošní sezoně prezentuje v Chance lize kvalitními výkony, i když v tabulce je pražský tým aktuálně až dvanáctý. „Každopádně nás čeká zajímavý zápas,“ nepochybuje Jarolím.
Hlavní trenér Jihlavy plánuje pro úterní pohárový duel několik změn v sestavě. „Především půjde o hráče, kteří jsou na hraně základu a v posledním utkání s „béčkem“ Baníku v sestavě nefigurovali,“ hlásí kouč i s ohledem na nedělní druholigový zápas ve Vlašimi.
Holoubek to bude mít s určováním hráčů pro zápas jistě podobně, také jeho svěřence totiž čeká v nadcházejících dnech dost náročný program. Kromě pohárového duelu se v sobotu postaví v ligovém souboji doma na Julisce Teplicím. „Je to pro nás důležitý týden a chtěli bychom oba zápasy zvládnout,“ říká Holoubek.
Otázkou je, koho v pohárovém souboji v Jihlavě postaví do brány. V posledních dvou ligových zápasech chytal exjihlavský Adam Jágrik, což je další možné regionální propojení v rámci večerního pohárového duelu.