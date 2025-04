Ten uvozuje černobílá fotografie, kde ho lékaři odnášejí do kabin. Obličej má v dlaních a v hlavě plno emocí.

„Nikdy jsem sem nechtěl dávat fotky, na které mám špatné vzpomínky. Ale i vzhledem k tomu, kolik lidí mi vyjádřilo podporu, zavolalo, napsalo nebo nabídlo pomoc, vám všem musím moc poděkovat, protože mi to od začátku dodalo spoustu energie. Děkuji!“ uvedl jednatřicetiletý útočník.

Zápasem, který Sigmě nakonec vynesl vysněné pohárové finále po vítězství 3:2, pro něj ale předčasně skončilo jedno z nejlepších období v kariéře.

Osmnáct ligových branek, k tomu jedna rozhodující ve čtvrtfinále na Slavii. Kliment se po neuspokojivých sezonách v Plzni znovu našel. Vystřílel si místo v reprezentaci a hlavně: na léto už přehraboval nabídky.

Tu nejzajímavější nejspíš právě ze Slavie, která letos neohroženě míří za titulem, což znamená jistou účast v nablýskané Lize mistrů.

Olomoucký Jan Kliment v semifinále poháru v Ostravě utrpěl vážné zranění, po zákroku Michala Frydrycha ho ze hřiště odnesli na nosítkách s podezřením na zlomeninu nohy.

„Moc jsem ti to přála, lásko,“ vyťukala po úterku Klimentova smutná manželka Denisa.

„Všechno, na čem jsem poslední rok pracoval, se zbořilo,“ doplnil nově Kliment. „Proto Frydrychovi momentálně nejsem schopný odpustit.“

Jsou to o něco vlídnější slova než ta, která použil bezprostředně po utkání: „Nepochopím a neodpustím nikdy!“

Pětatřicetiletý zkušený obránce v patnácté minutě prohrál osobní souboj, k soupeři měl daleko a sáhl ke nouzovému skluzu. Natáhl pravačku pod Klimentovy nohy, jenže levačka se mu zasekla v suchém trávníku, načež celou vahou přisedl útočníkův kotník.

„Vím, že je to hodný kluk, který mi v žádném případě nechtěl udělat to, co se stalo. S Frýďou se známe,“ připomněl společný rok v polské Wisle Krakov.

Frydrych se trest dozví až příští týden, protože si disciplinární komise potřebuje prostudovat všechny podklady včetně stanoviska komise rozhodčích. Podle zápisu rozhodčího mu hrozí stopka minimálně na dva měsíce.

„Vím, že to pro něj není lehké a neznamená to, že k němu chovám zášť nebo nenávist,“ zdůraznil Kliment, načež vše zakonči: „Je to pryč.“