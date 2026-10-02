Jablonec udolal Duklu a je v osmifinále MOL Cupu, z penalty rozhodl Jawo

Dukla, která v minulém ročníku sestoupila z nejvyšší soutěže, vyhrála poslední vzájemný duel na Julisce 2:0, ale tentokrát březnový úspěch nezopakovala.
Jawo proměněnou penaltou v první půli ukončil čekání na premiérovou soutěžní branku v sezoně. Naposledy se prosadil v květnu v prohraném finále poháru s Karvinou.
Osmý tým nejvyšší soutěže a účastník Konferenční ligy i po přestávce kontroloval stav a Duklu nepustil do žádné gólové šance. Severočeši se stali patnáctým jistým účastníkem osmifinále.
Z programu 3. kola zbývá odehrát poslední zápas, Jihlava až na konci října bude hostit Plzeň. Z prvoligových celků dosud ze soutěže vypadla jen Sigma Olomouc.
35. Jawo
Bačkovský – Tomič, Kozma (C), Franke, Ambler (69. Hanousek) – Velasquez, Zamazal (65. Cissé) – Šebrle (84. Schánělec), Ali Hindi, Okebugwu (64. Mikuš) – Diallo (64. Corr).
Kukučka – Cedidla, Tekijaški (C), Sobol – Souček, Okeke (60. Sedláček), Zorvan (60. Nebyla), Polidar (85. Novák) – Jawo, Růsek (85. Hollý), Kuol (72. Čanturišvili).
Jágrik – Lilling, Svozil.
Hanuš – Pavlović, Ahl, Chramosta, Horák, Vecheta.
52. Velasquez, 82. Kozma
31. Okeke, 44. Kuol
Rozhodčí: Klíma – Kubr, Kotalík.
Počet diváků: 2012