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Jablonec udolal Duklu a je v osmifinále MOL Cupu, z penalty rozhodl Jawo

Autor: ,
  20:01

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Momentka ze zápasu Dukla Praha - Jablonec | foto: Šulová KateřinaČTK

Jablonečtí fotbalisté ve 3. kole domácího poháru zvítězili 1:0 na hřišti druholigové Dukly Praha a postoupili do osmifinále. Jediný gól utkání vstřelil v 35. minutě z penalty gambijský útočník Lamin Jawo.

Dukla, která v minulém ročníku sestoupila z nejvyšší soutěže, vyhrála poslední vzájemný duel na Julisce 2:0, ale tentokrát březnový úspěch nezopakovala.

Jawo proměněnou penaltou v první půli ukončil čekání na premiérovou soutěžní branku v sezoně. Naposledy se prosadil v květnu v prohraném finále poháru s Karvinou.

Osmý tým nejvyšší soutěže a účastník Konferenční ligy i po přestávce kontroloval stav a Duklu nepustil do žádné gólové šance. Severočeši se stali patnáctým jistým účastníkem osmifinále.

Z programu 3. kola zbývá odehrát poslední zápas, Jihlava až na konci října bude hostit Plzeň. Z prvoligových celků dosud ze soutěže vypadla jen Sigma Olomouc.

MOL Cup
3. kolo 2. 10. 2026 18:00
FK Dukla Praha FK Dukla Praha : FK Jablonec FK Jablonec 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
35. Jawo
Sestavy:
Bačkovský – Tomič, Kozma (C), Franke, Ambler (69. Hanousek) – Velasquez, Zamazal (65. Cissé) – Šebrle (84. Schánělec), Ali Hindi, Okebugwu (64. Mikuš) – Diallo (64. Corr).
Sestavy:
Kukučka – Cedidla, Tekijaški (C), Sobol – Souček, Okeke (60. Sedláček), Zorvan (60. Nebyla), Polidar (85. Novák) – Jawo, Růsek (85. Hollý), Kuol (72. Čanturišvili).
Náhradníci:
Jágrik – Lilling, Svozil.
Náhradníci:
Hanuš – Pavlović, Ahl, Chramosta, Horák, Vecheta.
Žluté karty:
52. Velasquez, 82. Kozma
Žluté karty:
31. Okeke, 44. Kuol

Rozhodčí: Klíma – Kubr, Kotalík.

Počet diváků: 2012

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Belgie vs. TureckoFotbal - Skupina 1 - 2. 10. 2026:Belgie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.25
  • 6.00
  • 11.00
Francie vs. ItálieFotbal - Skupina 1 - 2. 10. 2026:Francie vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.50
  • 7.00
Faerské ostrovy vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 2. 10. 2026:Faerské ostrovy vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 16.00
  • 5.80
  • 1.21
Bosna vs. ŠvédskoFotbal - Skupina 4 - 2. 10. 2026:Bosna vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 2.90
  • 2.50
Polsko vs. RumunskoFotbal - Skupina 4 - 2. 10. 2026:Polsko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.02
  • 13.00
  • 60.00
Maďarsko vs. GruzieFotbal - Skupina 2 - 2. 10. 2026:Maďarsko vs. Gruzie //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.28
  • 4.80
  • 11.00
Program a výsledky
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