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Hradec Králové vydřel postup v MOL Cupu až v prodloužení, večer Sparta s Baníkem

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  15:50
Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu, vpravo autor Abdullahi Umar.

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu, vpravo autor Abdullahi Umar. | foto: Luděk PeřinaČTK

Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové odkopává míč, sleduje ho Jan Koudelka z...
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5 fotografií
Fotbalisté Hradce Králové v osmifinále domácího poháru MOL Cup vyhráli v druholigovém Prostějově až po boji 3:1 v prodloužení. Vítězný gól dal v 97. minutě střídající Tom Slončík. Východočeši postoupili do čtvrtfinále druhý rok po sobě.

Hradci chyběl kapitán Darida, který se zranil ve víkendovém duelu. Prostějov, jediný druholigový zástupce, v osmifinále v předchozím kole překvapivě vyřadil Sigmu Olomouc a potrápit dokázal i dalšího favorita z nejvyšší soutěže. Hradec poslal v 10. minutě po dorážce hlavou do vedení Mihálik, těsně před pauzou ale srovnal Jalovičor.

Prostějov držel krok a zápas dotáhl až do prodloužení, v němž rozhodl střelou mezi gólmanovy nohy Slončík. Pojistku pak přidal po obrovském zaváhání prostějovské defenzivy do odkryté branky Umar.

Už v úterý postoupily Liberec a lídr ligové tabulky Slavia Praha. Čtvrtfinále se bude hrát na jaře.

MOL Cup
Osmifinále 28. 10. 2026 18:30
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:0 (-:-)
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MOL Cup
Osmifinále 28. 10. 2026 16:30
1. FC Slovácko 1. FC Slovácko : FK Pardubice FK Pardubice 0:0 (-:-)
MOL Cup
Osmifinále 28. 10. 2026 12:30
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 1:3P (1:1)
Góly:
44. Jalovičor
Góly:
10. Mihálik
97. Slončík
112. Umar
Sestavy:
Kerl – Kolařík, Šindelář (C), Fišer – Surzyn, Jalovičor (98. Koudelka), Kejř (72. Polášek), Halda (72. Bauer), Kadlec (46. Polášek) – Voleský (82. Kramář), Černák (72. Matoušek I).
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Mielke – Kučera (C) (119. Čech), Valenta (46. Trubač), Dancák (77. Chvátal), Horák – Umar (114. Abajas), van Buren (59. Čvančara) – Mihálik (59. Slončík).
Náhradníci:
Mikulec – Jaroň, Alijagić.
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Ludvíček, Zentrich.
Žluté karty:
35. Kadlec, 91. Polášek
Žluté karty:
85. Petrášek, 100. Slončík

Rozhodčí: Černý – Malimánek, Dorotík

Počet diváků: 1536

MOL Cup
Osmifinále 28. 10. 2026 14:30
zápas probíhá
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav : Bohemians Bohemians 2:0 (1:0)
Góly:
22. Špatenka
54. Kolářík
Góly:
Sestavy:
Vorel – Matoušek, Karafiát, Králik (C), Hybš – Pech (67. Donát), Špatenka – Kolářík, Langhamer, Šubert (67. John) – Klíma.
Sestavy:
Reichl – Havel, Lischka, Kadlec (51. Kovařík) – Kareem, Obinaja, Čermák (C), Javorček (63. Zeman) – Květ (63. Černý), Pilař (63. Matoušek) – Krobot (63. Almási).
Náhradníci:
Floder – Harušťák, Zachoval, Kozel, Grygar, Havran, Letenay, Buryán, Lehký.
Náhradníci:
Frühwald – Heidenreich, Banda, Sakala, Smrž, Mirvald.

Rozhodčí: Beneš – Ježek, Machač

MOL Cup
3. kolo 28. 10. 2026 14:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 1:6 (1:2)
Góly:
14. Moudrý
Góly:
11. Pirgić
13. Adu
55. Adu
57. Sojka
84. Toure
88. Višinský
Sestavy:
Mastný – Štrakl, Čermák (C) (72. Alkasim), Štětka, Hošek – Lacko (72. Labaran), Jambor – Křehlík (58. Mokrovics), Moudrý (83. Odekunle), Sambou (58. Usman) – Omotoye.
Sestavy:
Ťapaj – Pališčák, Vavro, Prebsl, Doski – Pirgić (55. Višinský), Červ (C) (82. Faal) – Lawal (55. Souaré), Ladra (64. Toure), Sojka – Adu (64. Vydra).
Náhradníci:
Slavata – Křivánek, Haala, Matoušek, Šelicha, Sinanaj.
Náhradníci:
Wiegele – Spáčil, Hrošovský, Kabongo, Gabriel, Dweh.
Žluté karty:
87. Alkasim
Žluté karty:
36. Doski

Rozhodčí: Berka – Kotalík, Rosický

Počet diváků: 3037

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Varnsdorf vs. Horní ŘediceFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Varnsdorf vs. Horní Ředice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Králův Dvůr vs. Sparta BFotbal - 9. kolo - 28. 10. 2026:Králův Dvůr vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.25
  • 2.05
  • 6.60
Mladá Boleslav vs. Bohemians 1905Fotbal - Osmifinále - 28. 10. 2026:Mladá Boleslav vs. Bohemians 1905 //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.02
  • 15.00
  • 60.00
Slovácko vs. PardubiceFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2026:Slovácko vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
28. 10. 16:30
  • 2.89
  • 3.47
  • 2.31
FC Košice vs. Dunajská StredaFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:FC Košice vs. Dunajská Streda //www.idnes.cz/sport
28. 10. 18:00
  • 3.09
  • 4.07
  • 2.03
Trenčín vs. Slovan BratislavaFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Trenčín vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
28. 10. 18:00
  • 5.75
  • 4.75
  • 1.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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