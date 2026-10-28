Hradec Králové vydřel postup v MOL Cupu až v prodloužení, večer Sparta s Baníkem

Hradci chyběl kapitán Darida, který se zranil ve víkendovém duelu. Prostějov, jediný druholigový zástupce, v osmifinále v předchozím kole překvapivě vyřadil Sigmu Olomouc a potrápit dokázal i dalšího favorita z nejvyšší soutěže. Hradec poslal v 10. minutě po dorážce hlavou do vedení Mihálik, těsně před pauzou ale srovnal Jalovičor.
Prostějov držel krok a zápas dotáhl až do prodloužení, v němž rozhodl střelou mezi gólmanovy nohy Slončík. Pojistku pak přidal po obrovském zaváhání prostějovské defenzivy do odkryté branky Umar.
Už v úterý postoupily Liberec a lídr ligové tabulky Slavia Praha. Čtvrtfinále se bude hrát na jaře.
44. Jalovičor
10. Mihálik
97. Slončík
112. Umar
Kerl – Kolařík, Šindelář (C), Fišer – Surzyn, Jalovičor (98. Koudelka), Kejř (72. Polášek), Halda (72. Bauer), Kadlec (46. Polášek) – Voleský (82. Kramář), Černák (72. Matoušek I).
Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Mielke – Kučera (C) (119. Čech), Valenta (46. Trubač), Dancák (77. Chvátal), Horák – Umar (114. Abajas), van Buren (59. Čvančara) – Mihálik (59. Slončík).
Mikulec – Jaroň, Alijagić.
Vízek, Vágner – Ludvíček, Zentrich.
35. Kadlec, 91. Polášek
85. Petrášek, 100. Slončík
Rozhodčí: Černý – Malimánek, Dorotík
Počet diváků: 1536
22. Špatenka
54. Kolářík
Vorel – Matoušek, Karafiát, Králik (C), Hybš – Pech (67. Donát), Špatenka – Kolářík, Langhamer, Šubert (67. John) – Klíma.
Reichl – Havel, Lischka, Kadlec (51. Kovařík) – Kareem, Obinaja, Čermák (C), Javorček (63. Zeman) – Květ (63. Černý), Pilař (63. Matoušek) – Krobot (63. Almási).
Floder – Harušťák, Zachoval, Kozel, Grygar, Havran, Letenay, Buryán, Lehký.
Frühwald – Heidenreich, Banda, Sakala, Smrž, Mirvald.
Rozhodčí: Beneš – Ježek, Machač
14. Moudrý
11. Pirgić
13. Adu
55. Adu
57. Sojka
84. Toure
88. Višinský
Mastný – Štrakl, Čermák (C) (72. Alkasim), Štětka, Hošek – Lacko (72. Labaran), Jambor – Křehlík (58. Mokrovics), Moudrý (83. Odekunle), Sambou (58. Usman) – Omotoye.
Ťapaj – Pališčák, Vavro, Prebsl, Doski – Pirgić (55. Višinský), Červ (C) (82. Faal) – Lawal (55. Souaré), Ladra (64. Toure), Sojka – Adu (64. Vydra).
Slavata – Křivánek, Haala, Matoušek, Šelicha, Sinanaj.
Wiegele – Spáčil, Hrošovský, Kabongo, Gabriel, Dweh.
87. Alkasim
36. Doski
Rozhodčí: Berka – Kotalík, Rosický
Počet diváků: 3037