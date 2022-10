V poháru jsme mysleli vysoko. Jsme zklamaní, řekl Bílek po kolapsu v Hlučíně

Domácí se během minulých šesti let s Plzní utkal v poháru potřetí. V roce 2016 padli 0:7, před třemi roky 1:3. Tentokrát uspěli.

„Do zápasu jsme šli s tím, že trošku pošetříme hráče, kteří v poslední době odehráli hodně zápasů,“ řekl plzeňský trenér Michal Bílek. „V první půli jsme si ale nevytvářeli šance, takže jsme o přestávce udělali čtyři změny. Chtěli jsme být silnější v ofenzivě, proto tam šel Chorý.“

Jenže... Hned ve 46. minutě domácí podle sudího Tomáše Batíka faulovali Tomáše Chorého. Sám útočník šel kopat penaltu, kterou mu brankář Jakub Lapeš skokem k levé tyči chytil. Lapeš záhy vychytal i stoprocentní šance Chorého a Akpana Basseye. „A soupeř nás pak po našich chybách trestal,“ podotkl Bílek.

„Tlačili jsme se za třetím gólem a vzadu jsme hru trochu otevřeli. A oni nás opět potrestali,“ komentoval Pavel Bucha vítěznou branku domácích. „Bohužel se nám nepodařilo dát brzo gól a to v těchto zápasech nahrává soupeřům. Když není rozhodnuto, tak papírově slabší tým ještě více žije. A když se jim povedlo dát gól, bylo to pro nás ještě těžší.“

Plzeňští dohrávali v deseti, jelikož už nemohli střídat a zranil se jim stoper Filip Kaša.

„I když nás bylo o jednoho méně, pořád jsme utkání chtěli otočit, šli jsme do útoku, ale bohužel jsme znovu chybovali v defenzivě,“ uvedl Michal Bílek.

„Je to něco úžasného,“ řekl hlučínský trenér Filip Smékal, který se před zápasem obával, aby jeho tým nebyl v pozici, v jaké byla Plzeň v Lize mistrů proti velkoklubům Bayernu Mnichov, Barceloně a Interu Milan.

„Samozřejmě víme, že Plzeň v prvním poločase nehrála se sestavou jako proti Bayernu, ale ve druhém už to tak bylo. Vyrovnávací gól Buchy v devadesáté minutě byl fantastický, ale po tom průběhu utkání by pro nás bylo strašné zklamání, pokud bychom neuspěli. Fotbal dokáže být někdy spravedlivý.“

Trenér Smékal dodal, že chápe, že se Plzenští nedokázali přepnout z duelů v Lize mistrů na třetiligového protivníka.

Bucha ale odmítl, že by jakkoliv svého soka podcenili. „Necítil jsem z kabiny, že bychom do toho šli nějak špatně nastavení. Bohužel jsme nevyhráli,“ povzdechl si. „A to, že jsme nedali penaltu a neproměnili šance, by nás nemělo nijak rozhodit. Dotahovali jsme proti mnohem silnějším soupeřům.“

Trenér Bílek uznal, že měli zápas jednoznačně zvládnout. „I když domácí hráli dobře, přece jenom ten rozdíl měl být vidět. Ale tak, jak jsme si představovali, nebyl,“ uzavřel Bílek.