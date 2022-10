Fotbalový pohár ve Frýdku-Místku: FK se chystá na Liberec

„Snažíme se upravit taktiku, abychom byli soupeři co nejvíce konkurenceschopní. Samozřejmě rozdíl dvou soutěží tam je. Pro nás to je hlavně odměna za práci, kterou jsme tady odvedli,“ řekl frýdeckomístecký trenér Robert Pištěk.

Odmítl, že by se chystali jen bránit. „Postavit se před vlastní šestnáctku by byla cesta do pekel. Kvalitě soupeře musíme naši hru upravit, ale nechci hrát žádný prešovský beton, jak se říká.“

Kouč věří, že utkání bude svátek pro fanoušky i hráče. Kolik dorazí diváků, si však netroufá odhadnout. „Komplikací je, že hrajeme brzo odpoledne, protože nemáme umělé osvětlení. Asi nám nějací fandové ubudou, ale za všechny, kteří přijdou, budu rád,“ uvedl Pištěk.

I někteří domácí fotbalisté se budou muset z práce uvolnit dříve.

S Libercem dorazí obránce Michal Fukala, frýdecko-místecký odchovanec. „Moc se těším. Určitě se přijde podívat rodina a kamarádi. Nečeká nás nic lehkého, ve Frýdku bývá v tomto období horší hřiště, ale věřím, že postoupíme,“ řekl na libereckém webu Fukala.

Frýdek-Místek proti prvoligovému celku nastoupí v poháru po třech letech. V roce 2019 vypadl s Karvinou (1:3) a o rok dříve s Opavou (0:5). Oba týmy jsou nyní ve druhé lize.