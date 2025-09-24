ONLINE: Sparta hraje pohár proti Varům, v sestavě Kadeřábek, Martinec či Kuol

  15:22
Sparťanští fotbalisté vstupují do domácího poháru. V utkání 3. kola finalisté minulého ročníku hrají proti Karlovým Varům ze čtvrté ligy, dějištěm utkání je Sokolov. Utkání můžete od 16.00 sledovat v online reportáži. Ve středu do Mol Cupu zasáhne dalších osm prvoligových klubů včetně obhájce trofeje Sigmy Olomouc.

Sparťanští fotbalisté oslavují gól Albiona Rrahmaniho (vpravo). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sparťanský kouč Brian Priske po víkendovém vypjatém souboji s Plzní nechal opory doma. Šanci tak dostávají náhradníci a méně vytížení hráči nebo ti, kteří se vracejí po zranění. Na lavici jsou i hráči z druholigového béčka.

V bráně je Surovčík, na pozicích stoperů nastupují Kadeřábek, Ševínský a Martinec. Na krajích hřiště jsou Suchomel s Rynešem, ve středu pole Sadílek s Enemem a v útoku Milla, Holý a Kuol. Z hráčů, kteří v poslední době nastupují v základní sestavě, jsou lavici brankářská jednička Vindahl, dále Panák, Rrahmani, Mercado a Vydra.

Platí, že prvoligové týmy hrají v 3. kole venku.

Vítěz posledního ročníku Olomouc nemusí nikam cestovat, hráči si sraz mohou dát na jižním okraji města ve čtvrti Nové Sady, kde je doma místní tým ze čtvrté ligy.

To například Baník Ostrava musí do Českých Budějovic. Zajímavý souboj nabídne Brno, druholigový lídr Zbrojovka hostí Teplice.

Do osmifinále už minulý týden postoupila Viktoria Plzeň, v úterý svá utkání proti soupeřům z nižších soutěží zvládly také Slavia, Slovácko a Karviná.

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
Slavia Karlovy Vary : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Novotný – Antonov, Skala, Černý, Pěkný /K/, Dubovenko, Vyleta, Štípek, Ferraz, Horník, Léllis
Sestavy:
Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Martinec, Suchomel – Hollý, Sadílek /K/, Eneme, Ryneš – Kuol, Milla
Náhradníci:
Achum – Šulika, Soares, Maňák, Hlavatý, Hudz, Rebryš, Podivín
Náhradníci:
Vindahl, Kerl – Vydra, Panák, Mercado, Rrahmani, Zíka, Moudrý, Říha, Schánělec, Mokrovics

Rozhodčí: Bohata – Váňa, Šůma

Přejít na online reportáž
MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 18:30
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : FK Teplice FK Teplice 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Wulkan – Kubr, Lakomý

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:0 (-:-)
Sestavy:
Nalezinek – Adam, Asaidi, Brabec, Igbokwe, Kone, Krch, Sunday, Tischler, Vaníček (C), Wandji
Sestavy:
Budinský – Almási, Bewene, Frydrych (C), Míček, Owusu, Planka, Pojezný, Šehič, Tiéhi, Zlatohlávek
MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
FK Nové Sady : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kofroň – Raška, Trunda, Ambrož, Němeček, Racek, Fládr, Rus (K), Rolinc, Andreev, Ždánský
Sestavy:
Hruška – Hadaš, Malý, Huk (K), Dumitrescu – Kostadinov, Langer – Mikulenka, Janošek, Dolžnikov – Tijani
Náhradníci:
Urbášek – Řezník, Pytlíček, Machálek, Synevyč, Nguyen, Krása, Repček, Reblian
Náhradníci:
Digaňa – Sylla, Šíp, Breite, Sláma, Vašulín, Slavíček, Král, Navrátil, Beran, Michez

Rozhodčí: Kotala – Kotík, Jurajda

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
FK Frýdek-Místek : FK Pardubice FK Pardubice 0:0 (-:-)
Sestavy:
Tomek – Sami, Massaniec, Tomeček L., Kedroň, Heller, Obuch, Němec, Bielan, Hykel, Foltyn (K)
Sestavy:
Charatišvili – Šimek, Vacek (K), Smékal, Trédl, Míšek, Sychra, Tanko, Lexa, Konečný, Saarma
Náhradníci:
Strmiska – Volný, Tomeček D., Neumann, Šudák, Kohut, Dluhoš, Bialek, Pak, Velička, Gorčica
Náhradníci:
Stejskal – Vecheta, Teah, Šancl, Krobot, Mašek, Mahuta, Šimek, Noslin, Bammens

Rozhodčí: Vejtasa – Hurych, Marek

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
SK Petřín Plzeň SK Petřín Plzeň : FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 0:0 (-:-)
Sestavy:
Suchý – Treml, Trojovský, Kaňák Jan, Kohout, Klich, Trojan, Nový (C), Vaněk, Krůta, Pinc.
Sestavy:
Mandous – Králik (C), Lehký, Fulnek, Donát, Kozel, Solomon, Langhamer, Kostka, Krulich, Pech.
Náhradníci:
Pejřimovský – Olach, Heller, Tětek, Maxa, Kaňák Jakub, Flachs, Tříska, Trojanec.
Náhradníci:
Kořán – Hora, Macek, Penner, Šubert, Ševčík, Zachoval, Matoušek, Prebsl, Kolářík.

Rozhodčí: Glogar – Ratajová, Matoušek

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín 0:0 (-:-)
MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
TJ Jiskra Domažlice : Bohemians Bohemians 0:0 (-:-)
Sestavy:
Brych – Řezník, Procházka, Svoboda, Fedak – Pavlík, Kodýdek, Vais, Mulligan – Došlý (C), Zajíček.
Sestavy:
Frühwald – Kareem, Kukučka, M. Kadlec, Hybš (C) – Š. Černý, Okeke – Pleštil, Hrubý, Kovařík – Ristovski.
Náhradníci:
Čerepko – P. Dvořák, Červený, Falout, Kapolka, Jahn. V. Černý, Rychnovský, Vinicius, F. Dvořák, Šmíd.
Náhradníci:
Šiman – Hilál, Zeman, Drchal, Vondra, Hůlka, Čermák, Mikuda, Siňavskij.

Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
FC Hlinsko : FK Jablonec FK Jablonec 0:0 (-:-)
Sestavy:
Zavřel – Fejl, Jančura (C), Jůn, Kábele, Klika, Lorenc, Pánek, Taleb, Tlusty, Vašek
Sestavy:
Mihelak – Alegue, Innocenti, Lavrinčík, Malensek, Pantalon, Penxa, Puškáč, Štěpánek, Suchan, Tekijaški (C)
Náhradníci:
Bulena, Hladík, Hlouš, Klaudinger, Mayer, Nevole, Portyš, Richter, Šmahel, Veselsky, Zelenka
Náhradníci:
Cedidla, Chanrurishvili, Chramosta, Hanuš, Karban, Nebyla, Novák, Růsek, Sedláček, Souček, Zorvan

Rozhodčí: Panský – Hájek, Kotalík

Výsledky

ONLINE: Sparta hraje pohár proti Varům, v sestavě Kadeřábek, Martinec či Kuol

Fandím Baníku! popíchl brozanský brankář kotel Slavie. A rozpoutal peklo

Brozanský brankář Daniel Páleník vypálil: Komu fandím? Baníku přece! A kotel fotbalové Slavie tím dopálil. Rozpoutal peklo. Páleník, ty jsi hovado! skandovali pak fanoušci sešívaných v úterním...

24. září 2025  7:30

Veselý má v Bohemians novou smlouvu, měl by je trénovat až do léta 2028

Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalovými Bohemians 1905 smlouvu o další dva roky do 30. června 2028. Původní kontrakt v pražskému klubu měl osmačtyřicetiletému kouči vypršet po této sezoně. Klokani o...

23. září 2025  22:45

