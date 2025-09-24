ONLINE: Sparta hraje pohár proti Varům, v sestavě Kadeřábek, Martinec či Kuol

Sparťanský kouč Brian Priske po víkendovém vypjatém souboji s Plzní nechal opory doma. Šanci tak dostávají náhradníci a méně vytížení hráči nebo ti, kteří se vracejí po zranění. Na lavici jsou i hráči z druholigového béčka.
V bráně je Surovčík, na pozicích stoperů nastupují Kadeřábek, Ševínský a Martinec. Na krajích hřiště jsou Suchomel s Rynešem, ve středu pole Sadílek s Enemem a v útoku Milla, Holý a Kuol. Z hráčů, kteří v poslední době nastupují v základní sestavě, jsou lavici brankářská jednička Vindahl, dále Panák, Rrahmani, Mercado a Vydra.
Platí, že prvoligové týmy hrají v 3. kole venku.
Vítěz posledního ročníku Olomouc nemusí nikam cestovat, hráči si sraz mohou dát na jižním okraji města ve čtvrti Nové Sady, kde je doma místní tým ze čtvrté ligy.
To například Baník Ostrava musí do Českých Budějovic. Zajímavý souboj nabídne Brno, druholigový lídr Zbrojovka hostí Teplice.
Do osmifinále už minulý týden postoupila Viktoria Plzeň, v úterý svá utkání proti soupeřům z nižších soutěží zvládly také Slavia, Slovácko a Karviná.
Novotný – Antonov, Skala, Černý, Pěkný /K/, Dubovenko, Vyleta, Štípek, Ferraz, Horník, Léllis
Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Martinec, Suchomel – Hollý, Sadílek /K/, Eneme, Ryneš – Kuol, Milla
Achum – Šulika, Soares, Maňák, Hlavatý, Hudz, Rebryš, Podivín
Vindahl, Kerl – Vydra, Panák, Mercado, Rrahmani, Zíka, Moudrý, Říha, Schánělec, Mokrovics
Rozhodčí: Bohata – Váňa, ŠůmaPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Wulkan – Kubr, Lakomý
Nalezinek – Adam, Asaidi, Brabec, Igbokwe, Kone, Krch, Sunday, Tischler, Vaníček (C), Wandji
Budinský – Almási, Bewene, Frydrych (C), Míček, Owusu, Planka, Pojezný, Šehič, Tiéhi, Zlatohlávek
Kofroň – Raška, Trunda, Ambrož, Němeček, Racek, Fládr, Rus (K), Rolinc, Andreev, Ždánský
Hruška – Hadaš, Malý, Huk (K), Dumitrescu – Kostadinov, Langer – Mikulenka, Janošek, Dolžnikov – Tijani
Urbášek – Řezník, Pytlíček, Machálek, Synevyč, Nguyen, Krása, Repček, Reblian
Digaňa – Sylla, Šíp, Breite, Sláma, Vašulín, Slavíček, Král, Navrátil, Beran, Michez
Rozhodčí: Kotala – Kotík, Jurajda
Tomek – Sami, Massaniec, Tomeček L., Kedroň, Heller, Obuch, Němec, Bielan, Hykel, Foltyn (K)
Charatišvili – Šimek, Vacek (K), Smékal, Trédl, Míšek, Sychra, Tanko, Lexa, Konečný, Saarma
Strmiska – Volný, Tomeček D., Neumann, Šudák, Kohut, Dluhoš, Bialek, Pak, Velička, Gorčica
Stejskal – Vecheta, Teah, Šancl, Krobot, Mašek, Mahuta, Šimek, Noslin, Bammens
Rozhodčí: Vejtasa – Hurych, Marek
Suchý – Treml, Trojovský, Kaňák Jan, Kohout, Klich, Trojan, Nový (C), Vaněk, Krůta, Pinc.
Mandous – Králik (C), Lehký, Fulnek, Donát, Kozel, Solomon, Langhamer, Kostka, Krulich, Pech.
Pejřimovský – Olach, Heller, Tětek, Maxa, Kaňák Jakub, Flachs, Tříska, Trojanec.
Kořán – Hora, Macek, Penner, Šubert, Ševčík, Zachoval, Matoušek, Prebsl, Kolářík.
Rozhodčí: Glogar – Ratajová, Matoušek
Brych – Řezník, Procházka, Svoboda, Fedak – Pavlík, Kodýdek, Vais, Mulligan – Došlý (C), Zajíček.
Frühwald – Kareem, Kukučka, M. Kadlec, Hybš (C) – Š. Černý, Okeke – Pleštil, Hrubý, Kovařík – Ristovski.
Čerepko – P. Dvořák, Červený, Falout, Kapolka, Jahn. V. Černý, Rychnovský, Vinicius, F. Dvořák, Šmíd.
Šiman – Hilál, Zeman, Drchal, Vondra, Hůlka, Čermák, Mikuda, Siňavskij.
Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš
Zavřel – Fejl, Jančura (C), Jůn, Kábele, Klika, Lorenc, Pánek, Taleb, Tlusty, Vašek
Mihelak – Alegue, Innocenti, Lavrinčík, Malensek, Pantalon, Penxa, Puškáč, Štěpánek, Suchan, Tekijaški (C)
Bulena, Hladík, Hlouš, Klaudinger, Mayer, Nevole, Portyš, Richter, Šmahel, Veselsky, Zelenka
Cedidla, Chanrurishvili, Chramosta, Hanuš, Karban, Nebyla, Novák, Růsek, Sedláček, Souček, Zorvan
Rozhodčí: Panský – Hájek, Kotalík