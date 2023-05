Priskeho třetí pokus proti Slavii. Víme, o co jde. Dáme do toho všechno, říká

Přesto budou tentokrát kulisy značně odlišné. Stejnou porci fanoušků totiž na zápas vyšlou oba tábory. „Samozřejmě ten pocit bude jiný, je to finále a ještě k tomu derby. To je samo o sobě specifické. Nicméně stále budeme v prostředí, na které jsme zvyklí,“ přemýšlel.

Co říkáte na finálový termín? Není program s blížící se nadstavbou příliš náročný?

Všichni jej dlouho dopředu znali. Ve fotbale je běžné, že se utkání hrají rychle za sebou. My na to budeme připravení. Úplně nevím, zda je to takto v Česku normální, ale v Dánsku se zápas tradičně koná přibližně ve stále stejný termín. Absolvovali jsme kvalitní trénink a hráči budou dobře nachystáni.

ONLINE Sparta - Slavia, středa 19:00

Vítěz si kromě trofeje zajistí i kvalifikaci do Evropské ligy. Tato výhoda se ale „smaže“, pokud oba soupeři skončí na předních dvou příčkách. Nesnižuje to význam poháru?

Pořád je to velký zápas. Derby, finále. Stálo nás spoustu sil se sem dostat, navíc je to jedna ze dvou trofejí, které můžeme a chceme získat. Všichni vědí, o co jde a chtějí do toho dát všechno. Nemůžeme řešit emoce nebo důležitost. Naší prací je soustředit se na fotbal a výsledky na hřišti. Ambice máme velké, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Poslední zápasy nebyly od obou soupeřů ideální. Vy jste nakonec oproti Slavii zvítězili. Může to pro vás být výhoda?

Nevím, zda přímo výhoda, ale určitě nám minulý zápas pomohl v tom, že nás nezlomil. V Liberci to od nás nebyl povedený výkon, ale rozhodla kvalita a nastavení týmu, takže jsme to nakonec zvládli. Co se týče mentality, mužstvo je ve velmi dobré náladě, zvládá vítězit v utkáních, ve kterých se nám nedaří a nestíháme. Naše pozice v tabulce nám také nahrává, což může být dobré pro sebevědomí. Čeká nás ale derby, kde se může stát cokoli. Naším úkolem je udržet koncentraci a plnit herní plán.

Což se vám minule moc nedařilo, když jste v poločase prohrávali 0:2.

Neřekl bych, že jsme neplnili instrukce. V první půli jsme měli docela dobrou kontrolu nad zápasem, ale nepodařilo se nám správně vyřešit dvě situace v obraně, které soupeř potrestal. Podobné to bude i ve středu, musíme hrát přímo a vybírat si správná řešení. Opět to bude velmi fyzický zápas, jak je v derby zvykem. Kluci za sebou musejí stát a podporovat se. V obraně i v útoku.

Slavia na vás minule vyrukovala s odlišným rozestavením. Je možné, že se tentokrát také přizpůsobíte?

Měli jsme stejnou přípravu jako vždy. Naši hráči jsou pro nás ti nejdůležitější a snažíme se je nachystat, jak nejlépe umíme. Na možnosti Slavie samozřejmě koukáme, jak na rozestavení tak na hráčské možnosti.

Vám v Liberci chyběly některé opory. Jak to s nimi vypadá?

Hráči jsou obecně v pořádku. Trénovalo jich 24.

Pomůže zisk poháru ve zbytku sezony?

Vítězství je vždycky vzpruha, a tak to bude i tentokrát. Musíme bojovat a o trofej se pokusit, ale určitě její zisk nerozhodne zbytek roku, kde zbývá ještě dalších pět nesmírně těžkých utkání. Samozřejmě nelze zpochybňovat jistou psychickou výhodu, ale není to všechno.