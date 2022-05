Finále poháru odloženo o dva týdny, Slovácko i Sparta už měly mít po sezoně

Finále Mol Cupu se původně mělo hrát ve středu 4. května od 19.00, ale sudí Ladislav Szikszay byl nucen utkání pro nezpůsobilý terén odložit.

Krátce před plánovým výkopem se totiž nad Uherským Hradištěm prohnala průtrž mračen a ze hřiště se stal bazén.

„Pokud by se hrálo, s fotbalem by to nemělo nic společného. Mrzí nás to, ale je rozumné to odložit. Mrzí nás to kvůli fanouškům, ale počasí neovlivníme,“ řekl domácí kapitán Michal Kadlec.

Vstupenky platí, lze je i vrátit Vstupenky na odložené finále zůstávají v platnosti. Fanoušci zároveň mají možnost lístky vrátit a získat zpět plnou cenu. Žádost o navrácení peněz za vstupenky lze uplatnit stejnou cestou, jakou si fanoušci lístky pořizovali. Žádost je možné uplatnit na e-mailové adrese reklamace@ticketportal.cz nebo přímo prostřednictvím klubu.

V úvahu přicházely pouze dva náhradní termíny: hrát hned druhý den ve čtvrtek 5. května, nebo ve středu 18. května. Řídící orgán soutěže, což je fotbalová asociace (FAČR), rozhodl o tom vzdálenějším.

V té době Slovácko i Sparta budou mít dohráno ve Fortuna lize, oba týmy jsou účastníky skupiny o titul. Ve středu 11. května se dokonce střetnou ve vzájemném duelu na Letné. V neděli 15. května je čeká závěrečné ligové kolo, Sparta hraje na Slavii, Slovácko s Hradcem Králové.

Pro záložníka Milana Petrželu ze Slovácka a sparťanského trenéra Pavla Vrbu to znamená, že 17. května se nemohou zúčastnit exhibičního utkání v Plzni, ve kterém se oficiálně s profesionální kariérou loučí místní legenda David Limberský. Oba by patřili mezi hlavní protagonisty akce.