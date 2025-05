Organizace Mol Cupu je rozdělená mezi FAČR a LFA. Termínovou listinu tvoří právě Ligová fotbalová asociace.

„Finálové utkání domácího poháru se ve středu hraje v Česku historicky. Nejsme v tomto výjimkou, termín uprostřed týdne je běžný v mnoha zemích Evropy, zejména v těch, kde je zimní přestávka a finálové utkání o víkendu by v našem případě znamenalo nutnost posunout začátek jara o jeden týden, a to u Chance Ligy i Chance Národní Ligy, což se nám v současnosti nejeví jako vhodné,“ vysvětlil iDNES.cz mluvčí LFA Pavel Jahoda.

Zejména pro pražské příznivce se ale jedná o problém, neboť po skončení zápasu už z Olomouce nejede do hlavního města žádný spoj hromadné dopravy. Sparta a její fanouškovské skupiny tak musely sjednat dopravní speciály, které fanoušky přepraví i v noci.

„Při stanovování časů výkopů zohledňujeme celou řadu faktorů, včetně konzultací s vysílatelem a bezpečnostními složkami, které se podílejí na organizaci utkání. Čas 19.00 jsme zvolili také s ohledem na fanoušky obou klubů, aby měli dostatek prostoru na cestu do Olomouce a mohli si finále co nejlépe užít. Uvědomujeme si, že pozdější výkop může zkomplikovat návrat zpět do Prahy, zároveň ale věříme, že večerní atmosféra nabídne důstojný zážitek odpovídající významu tohoto utkání,“ věří Jahoda.

Rozdělení vstupenek? Šlo to asi lépe, cítí Sigma

Na stadionu nicméně FAČR vyhověl přání sparťanských fanoušků, kteří budou mít svůj sektor na proslulé severní tribuně. Menší sektor budou mít sparťané i na západní tribuně, neboť podle regulí musí mít k dispozici také vstupenky „první kategorie.“

Příznivci Sigmy obsadí jižní tribunu a tribunu Karla Brücknera. Jenže tam dojde k rozdělení sigmáckého sektoru, uprostřed tribuny bude totiž mít svůj sektor FAČR, který si pro své potřeby a partnery vyhradil zhruba třetinu vstupenek.

Choreo sparťanských fanoušků při nástupu hráčů v Olomouci

„Větší část hlavní tribuny a menší část protilehlé tribuny jsou vyhrazené pro protokol FAČR a její partnery, což vyplývá také ze smluvních závazků vztahujících se na pořádání finálového utkání. FAČR pro tyto účely vyhradila nižší počet vstupenek než v minulosti. Jde o běžný model jako u jiných pohárových soutěží včetně UEFA,“ uvedl mluvčí FAČR Petr Šedivý.

„Oba kluby mají k dispozici shodný počet vstupenek – přes 4100. Kluby mají k dispozici víc vstupenek než loni v absolutních číslech i poměru vzhledem ke kapacitě stadionu. Volný prodej stejně jako v minulých letech neprobíhá. FAČR tímto krokem vychází vstříc finalistům, aby se na zápas dostalo co nejvíc jejich fanoušků,“ dodal Šedivý.

Olomoucký klub by si ovšem dovedl představit lepší rozdělení vstupenek. „Rozdělení vstupenek bylo plně v gesci FAČR, která v první řadě řešila své potřeby a následně pak rozdělení lístků početně mezi oba tábory. Dovedli bychom si představit i lepší rozdělení, na druhou stranu FAČR zohledňovala také především bezpečnostní kritéria a další závazná pravidla,“ reagoval mluvčí hanáckého klubu Jiří Fišara.

Bojkot ultras Sigmy. Čeká je pochod městem

Sigma na finále nemůže počítat s podporou svého kotle, který dlouhodobě bojkotuje domácí zápasy kvůli neshodám s vedením. Od bojkotu kotelníci neopustí ani ve finále. „Bez ohledu na důležitost zápasu, si pevně stojíme za naším názorem, je pro nás neměnný, ještě když přihlédneme k faktu, že jakákoliv změna ve vlastnické struktuře klubu je zatím v nedohlednu, tudíž vracet se na jediný zápas a následně pokračovat v bojkotu je nesmysl a rozhodně to není řešení,“ stojí v prohlášení olomouckých ultras, kteří plánují „alespoň“ fanouškovský pochod městem.

„Bojkot ze strany Ultras nás netěší. Klub již několikrát deklaroval, že je připravený se zástupci Ultras komunikovat a pokusit se najít cestu ze současné situace. Nedávno proběhl rozhovor mezi zástupci vedení klubu a zástupci Ultras, nicméně k navazující schůzce už nedošlo. Důvodem je, že zástupci Ultras komunikaci s klubem bohužel stále odmítají. Bez toho, aby se obě strany sešly a vyjasnily si všechny záležitosti, je ovšem současný stav jen velmi těžko řešitelný,“ uvedl Fišara.

Ticho v olomouckých sektorech by ale nastat nemuselo. „Komunikace momentálně probíhá se zástupcem skupiny aktivních fanoušků, kteří nesdílejí postoj skupiny Ultras Sigma a kteří by měli na finále MOL Cupu fandit z jižní tribuny,“ doplnil Fišara.

I kvůli pochodu olomouckých fanoušků musí obyvatelé Olomouce počítat se zhoršenou dopravní situací ve městě. „V centru a v okolí fotbalového stadionu bude opět zvýšená fluktuace vozidel a samotných návštěvníků utkání, kdy apelujeme na zúčastněné, aby dodržovali pokyny pořadatelské služby a strážníků městské policie,“ upozornil mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.

Policie České republiky vyhodnotila zápas jako rizikový. Policisté proto budou sparťanské fanoušky doprovázet od nádraží až ke stadionu a obráceně po konci duelu.

„Do opatření budou zařazeni policisté pořádkové služby, včetně pořádkové jednotky, dále policisté služby kriminální a dopravní policie a rovněž policisté z antikonfliktního týmu. Policisty našeho krajského ředitelství posílí kolegové z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Nasazení sil a prostředků bude odpovídat předpokládané míře rizikovosti utkání,“ přiblížila mluvčí policistů Marie Šafářová.

Fotbaloví fanoušci proti policistům. Konflikt po finále českého poháru mezi Plzní a Spartou. Policejní zásah po konci českého poháru mezi Plzní a Spartou

Při loňském finále mezi Plzní a Spartou se po konci zápasu strhla mela mezi oběma fanouškovskými tábory. Proto se dají i od pořadatelů očekávat přísnější bezpečnostní pravidla, na tribunách bude kolem čtyř stovek stevardů.

„Budou také instalovány dodatečné zábrany proti vniknutí diváků na hrací plochu tam, kde to stavebně-technické řešení stadionu dovoluje,“ vzkázal za FAČR Šedivý. „Zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu je plně v gesci pořadatele. V případě, že by se situace na stadionu stala nezvladatelnou, musí pořadatel výslovně požádat policii, aby zakročila,“ ozřejmila policejní mluvčí Šafářová.

I s možnými komplikacemi jde ale pro město Olomouc o prestižní událost. „Pro nás v Olomouci je to něco speciálního, protože se do finále probojovala naše Sigma. Jsme krajské město s kvalitním stadionem, na kterém velké zápasy nejsou ničím výjimečným, ať už jde o zápasy reprezentace, nebo utkání proti Slávii, Spartě nebo ostravskému Baníku. Na té naší olomoucké „mušli“ máme možnost sledovat neuvěřitelnou práci fotbalových fanoušků. Jejich chorea pak můžeme i týdny po zápase vidět na sociálních sítích, stejně jako jejich průvody městem,“ ocenil i olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

A ačkoliv se na Andrův stadion dostane nakonec „jen“ něco málo přes čtyři tisíce olomouckých fanoušků, veřejné promítání město neplánuje. „Zápas přenáší Oneplay Sport a bylo by nejen složité vyjednat možnost veřejného promítání, ale bylo by to také velmi nákladné,“ zdůvodnila mluvčí Olomouce Lenka Jedličková.

Fandové se ovšem mohou těšit na bohatou fanzónu, která otevírá už v 15 hodin. Podle pořadatelů má být „velkorysejší než kdy jindy.“