Sparťané byli ve finále bezradní, takřka neškodní a nebýt penalty, nejspíš by se nedočkali ani té jediné branky. Vítězství a obhajobu trofeje si nezasloužili.

„Nezvládli jsme to, Sigma zaslouženě vyhrála. Ani bych to neoznačil jako výkon, to nebylo nic, takovým způsobem nemůžete finále hrát,“ nebral si servítky Vitík.

Fanoušci byli pořádně naštvaní.

Byli nespokojení, mají na to právo. My to musíme chápat, podporují nás, přijeli v hojném počtu a my jsme si vyslechli jejich kritiku. Chtěli, abychom svlékli dresy, ale to já neudělám.

Zápas vám vůbec nevyšel. Co bylo špatně?

Těžko se mi hledají slova. Sigma rychle vedla, my jsme pak měli nějaké příležitosti, v jedné tam byli sami ve vápně, ale nedali jsme to. Pak jsme dostali druhý gól a vzápětí třetí. Od nás to bylo málo.

Přitom máte alespoň papírově výrazně silnější kádr. Tak čím to, že pak takhle selžete?

Když to sledujete, tak vidíte, že momentálně kvalitu nemáme. To je moje odpověď.

Sparťanský brankář Jakub Surovcik neúspěšně skáče po míči.

Řekl byste, že zápas zlomil druhý gól?

Určitě dostal soupeře na koně. Ale důležité byly zejména ty naše neproměněné šance, s tím prostě nemůžeme vyhrát.

Ukázalo finále, že je Sparta momentálně křehká?

Rozhodně. Není to jenom o obraně, ale jsme křehcí celkově. Olomouc dala góly ze situací, které jsme my na druhé straně neproměnili.

Po změně stran jste ale nakonec snížili. Věřil jste, že můžete ještě utkání otočit?

Určitě jsem věřil. Pokud nevěříte, tak ani k tomu zápasu nemusíte nastupovat.

Můžete popsat, v jakém rozpoložení teď tým je?

Jsme čtvrtí a budeme bez trofeje. Po dobrém začátku sezony, kdy jsme se dostali do Ligy mistrů, se na tohle ani nedá odpovědět.

Ještě vás čekají dva ligové zápasy, v nichž budete hrát o účast v evropských pohárech.

Bude to těžké, procházíme si složitým obdobím. Musíme se z toho dostat, vzchopit se a vyhrát v Ostravě.